Osimhen kendisi açıkladı: Atletico Madrid maçında oynayacak mı?

Galatasaray'ın Nijeryalı dünya yıldızı Victor Osimhen, Afrika Uluslar Kupası!nda ter dökğyor.

Kupada yarı finale yükselen Süper Kartallar, Fas ile oynanacak zorlu mücadele için geri sayıma geçerken, takımın golcüsü Victor Osimhen CBS Sports Golazo'ya açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ı çok özlediğini söyleyen Victor Osimhen turnuva biter bitmez İstanbul'a döneceğini belirtti.

A. MADRID MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Eğer Afrika Uluslar Ligi finaline kalırlarsa, bu maçtan birkaç gün sonra da Galatasaray'ın Atletico Madrid ile Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının olduğu hatırlatılan Osimhen, "A. Madrid maçında oynayacak mısın?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Tabii oynayacağım. Galatasaray'ı çok özledim. Bana hep destek oldular. Kupa biter bitmez, dönüp kadroya dahil olacağım."

"YENECEK GÜÇTEYİZ"

Osimhen, Atletico Madrid'i yenebilecek güçte olduklarını da ifade ederken Devler Ligi macerası için şunları kaydetti:

"Kulübün bu sezonki hedefi Şampiyonlar Ligi'nde olabildiğince üst turlara gitmek. Dediğim gibi, Şampiyonlar Ligi dünya genelindeki Galatasaray taraftarları için büyük anlam taşıyor. Atletico Madrid harika bir takım ama onları yenecek güce ve kaliteye sahibiz.

Şu anda ülkemin bana ihtiyacı var. Kupa biter bitmez Galatasaray'a dönüp hemen kadroya dahil olmalıyım. Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli maçlarımız var. Dünya genelindeki tüm Galatasaray taraftarları için Şampiyonlar Ligi büyük anlam taşıyor. Atletico Madrid'i yenecek güce sahibiz."