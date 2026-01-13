Galatasaray'dan Fransız yıldıza transfer kancası!

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'ye kaybedilen maçın ardından transferde vites yükseltti. Kadrosuna önemli yıldızları dahil etmek isteyen Cimbom'un son olarak Fransız yıldız için devreye girdiği öğrenildi. İşte sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran habere dair tüm detaylar...
Ara transfer döneminde kadrosuna bir orta saha takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk'un listesinde ilk sırada bulunan Fabian Ruiz ile alakalı şok bir gelişme yaşandı.
Sarı-kırmızılıların 30 milyon euro'luk satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle PSG'nin kapısını aşındırdığı dönemde, Fransız devinden sürpriz bir hamle geldi.
İtalyan ve Fransız basınındaki son raporlara göre PSG, İspanyol yıldızın 2027'de bitecek olan sözleşmesini uzatmak için resmi görüşmelere başladı.
Fabian Ruiz'in kontratını 2029'a kadar uzatmayı planlayan PSG, böylelikle oyuncunun sezon sonunda devreye girecek 30 milyon euro'luk doğrudan çıkış opsiyonunu da devreden kaldırmak istiyor.
Fabian Ruiz transferinin bu maliyetler ve sözleşme yenileme süreci nedeniyle çıkmaza girmesi üzerine Galatasaray, rotasını İtalya'ya kırdı.
Ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio ve Valentina Mariani'nin geçtiği son bilgilere göre sarı-kırmızılılar, Milan forması giyen Youssouf Fofana için resmi girişimlere başladı.
Galatasaray'ın durumunu yakından takip ettiği Fransız oyuncuyla Fenerbahçe'nin de ilgilendiği iddia edilmişti.
6 ve 8 numaranın yanı sıra sağ kanatta da oynayabilen tecrübeli futbolcunun Milan ile sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.
Bu sezon 20 maçta boy gösteren Fofana, 1 gol atarken 3 de asist yaptı. Fransa Milli Takımı'nda 25 kez şans bulan yıldız oyuncu, 3 kez fileleri sarstı. Başarılı futbolcu için şimdiye kadar 41 milyon euroluk bonservis ödemesi yapıldı.