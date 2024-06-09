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YKS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2024 TYT soru kitapçığı ve cevap anahtarı

Temel Yeterlilik Testi olarak bilinen ve Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri derslerini kapsayan üniversite sınavı, 8 Haziran Cumartesi günü yapıldı. 3 milyondan fazla adayın katıldığı YKS'nin ilk oturumunda, rakiplerini elemeye çalışan adaylar, sınavın ardından arama motorlarında 'TYT soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? 2024 YKS TYT soru kitapçığı ve cevap anahtarı' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2024 Pazar 16:50 Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2024 Pazar 16:50
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YKS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2024 TYT soru kitapçığı ve cevap anahtarı

ÖSYM'nin bu yıl 3 milyondan fazla katılımla gerçekleştirdiği Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) katılan adaylar, 120 soruya cevap vererek rakiplerini elemek için ter döktü. YKS'nin ilk oturumu olan sınavdan çıkan adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak soru kitapçığı ve cevap anahtarları için araştırmalara başladı. Peki TYT soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte 2024 YKS TYT soru kitapçığı ve cevap anahtarı detayları...

TYT SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS soruları ve cevap anahtarları geçtiğimiz yıl oturumlar tamamlandıktan sonra yayımlanmıştı. 2023 YKS oturumları 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilmiş, soru - cevap duyurusu üçüncü oturumun tamamlanmasının hemen ardından gelmişti. Bu yıl son oturum olan YDT, 9 Haziran Pazar günü, saat 17.45'te sona erecek. ÖSYM'nin TYT, AYT ve YDT sınavlarının soru kitapçığı ve cevap anahtarını 9 Haziran Pazar günü akşam saatlerinde yayınlaması bekleniyor.

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YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 8 - 9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen YKS sınavı sonuçları, 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü ilan edilecek. ÖSYM'nin sonuç sitesinde yer alacak YKS sonuçlarının, 17 Temmuz'da saat 10.00'dan itibaren adayların erişimine açılması bekleniyor. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.

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