ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ODTÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Orta Doğu Teknik Üniversitesi taban puanları 2023, ODTÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 105/108 541,13 878

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 195/200 534,31 2.094

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) SAY 85/88 529,13 3.346

Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) SAY 85/88 524,17 5.000

Makine Mühendisliği (İngilizce) SAY 180/185 520,87 6.321

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) SAY 80/82 506,24 13.604

Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) SAY 60/62 503,64 15.189

Kimya Mühendisliği (İngilizce) SAY 90/93 499,06 18.184

Fizik (İngilizce) SAY 90/93 489,58 24.599

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 16/16 487,89 25.837

Matematik (İngilizce) SAY 80/82 486,2 27.046

İstatistik (İngilizce) SAY 50/52 480,09 31.702

Mimarlık (İngilizce) SAY 115/118 477,99 33.310

Biyoloji (İngilizce) SAY 60/62 475,39 35.360

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 8/8 470,36 39.361

Matematik Öğretmenliği (İngilizce) SAY 20/21 469,93 39.723

Endüstriyel Tasarım (İngilizce) SAY 70/72 469,73 39.894

Kimya (İngilizce) SAY 80/82 464,31 44.394

Gıda Mühendisliği (İngilizce) SAY 75/77 459,29 48.588

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 8/8 458,18 49.514

Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 8/8 458,14 49.541

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) SAY 180/185 458,11 49.564

İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) SAY 50/52 457,94 49.727

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) SAY 50/52 455,3 51.958

Çevre Mühendisliği (İngilizce) SAY 55/57 453,01 53.959

Makine Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 6/6 452,28 54.628

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 7/7 450,7 55.967

Maden Mühendisliği (İngilizce) SAY 50/52 447,06 59.232

Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) SAY 60/62 439,9 65.698

Fizik Öğretmenliği (İngilizce) SAY 20/21 433,88 71.175

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) SAY 40/41 430,44 74.437

Kimya Öğretmenliği (İngilizce) SAY 20/21 427,34 77.455

Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) SAY 70/72 415,64 89.101

Gıda Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 408,95 96.290

Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce) SAY 30/31 407,16 98.236

Kimya Öğretmenliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 388,9 119.066

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 5/5 383,25 126.099

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 80/80 382,75 126.739

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 10/10 374,37 138.053

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 40/40 356,91 164.139

Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 5/5 356,59 164.691

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) SAY 5/5 345,65 183.811

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 5/5 323,02 231.272

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 4/4 312,86 256.544

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 33/33 310,73 262.381

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 45/45 309,03 267.083

Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 5/4 306,05 275.481

Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) SAY 5/1 305,16 278.192

Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 40/28 299,91 293.804

İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 8/2 299,01 296.605

Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 25/22 298,74 297.425

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) SAY 5/— – —

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

İşletme (İngilizce) EA 80/82 488,4 2.017

İktisat (İngilizce) EA 90/93 482,14 2.604

Psikoloji (İngilizce) EA 90/93 480,83 2.770

İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 İndirimli) EA 1/1 475,07 3.497

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 80/82 471,88 3.923

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) EA 80/82 460,28 6.043

Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 İndirimli) EA 1/1 438,63 12.796

Sosyoloji (İngilizce) EA 60/62 428,22 19.276

Felsefe (İngilizce) EA 50/52 406,4 46.794

Psikoloji (İngilizce) (Burslu) EA 15/15 368,37 124.705

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) EA 5/5 362,64 139.740

İşletme (İngilizce) (Burslu) EA 5/5 362,34 140.525

Felsefe (İngilizce) (KKTC Uyruklu) EA 1/1 353,26 166.363

İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli) EA 20/20 328,13 257.609

Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli) EA 14/9 318,33 303.700

İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 15/15 284,4 525.127

İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) EA 5/5 259,58 765.018

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 10/10 259,02 771.232

Psikoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) EA 75/75 258,64 775.685

Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) EA 7/7 255,5 811.497

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tarih (İngilizce) SÖZ 70/72 453,38 2.239

Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) SÖZ 50/52 444,56 3.321

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER

İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) DİL 90/93 477,98 4.710

İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 İndirimli) DİL 1/1 477,51 4.763

İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) DİL 8/8 412,75 19.518

İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) DİL 23/23 354,9 40.410

İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) DİL 35/35 284,77 69.139

İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) DİL 5/5 278,86 71.700