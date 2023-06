SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | SDÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Süleyman Demirel Üniversitesi taban puanları 2023, SDÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

Anestezi TYT 85/88 347,4 409.952

İlk ve Acil Yardım TYT 90/93 342,13 442.301

İlk ve Acil Yardım TYT 90/93 331,58 514.754

İlk ve Acil Yardım TYT 50/52 328,67 536.274

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 90/93 328,17 540.138

Diş Protez Teknolojisi TYT 85/88 326,76 550.988

Ağız ve Diş Sağlığı TYT 85/88 320,43 602.658

Fizyoterapi TYT 90/93 318,01 623.633

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 90/93 316,75 634.964

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 30/31 311,92 679.409

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 40/41 309,98 697.866

Fizyoterapi TYT 60/62 306,98 727.419

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 45/47 301,76 781.756

Adalet TYT 100/103 301,66 782.813

Çocuk Gelişimi TYT 90/93 298,36 818.543

Adalet (İÖ) TYT 85/88 285,38 971.885

Çocuk Gelişimi TYT 80/82 281,3 1.024.738

Sosyal Hizmetler TYT 85/88 267,7 1.217.879

Yaşlı Bakımı TYT 90/93 267,51 1.220.808

Yaşlı Bakımı TYT 80/82 252 1.476.545

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon TYT 90/93 251,06 1.493.321

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Hukuk EA 220/226 407,68 44.760

Psikoloji EA 70/72 374,03 110.990

Sınıf Öğretmenliği EA 40/41 373,74 111.682

Sosyal Hizmet EA 60/62 304,91 378.544

İşletme (İngilizce) EA 50/52 300,61 405.966

Havacılık Yönetimi EA 40/41 298,05 423.088

Sağlık Yönetimi EA 80/82 281,19 551.975

Uluslararası İlişkiler EA 80/82 271,5 640.308

İşletme EA 90/93 267,63 679.010

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 100/103 266,99 685.443

Sosyoloji EA 70/72 266,1 694.883

Maliye EA 80/82 260,18 758.251

Finans ve Bankacılık EA 80/82 259,51 765.833

Turizm İşletmeciliği EA 30/31 258,81 773.712

İktisat EA 60/62 254,7 820.938

İnsan Kaynakları Yönetimi EA 60/62 253,58 834.205

Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 80/82 251,27 861.901

Felsefe EA 40/41 240,92 993.987

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 60/62 240,58 998.507

Arkeoloji EA 40/41 239,85 1.008.227

Ekonometri EA 40/41 232,71 1.106.488

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) EA 100/103 231,43 1.124.580

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp SAY 210/216 498,71 18.399

Diş Hekimliği SAY 120/123 477,42 33.762

Eczacılık SAY 80/82 456,21 51.196

Bilgisayar Mühendisliği SAY 80/82 431,06 73.871

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 415,87 88.881

Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 70/72 409,66 95.548

Endüstri Mühendisliği SAY 70/72 365,45 150.910

Hemşirelik SAY 160/164 360,68 158.065

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 80/82 352,83 171.097

Ebelik SAY 60/62 330,31 214.683

Endüstri Mühendisliği (İÖ) SAY 60/62 330,08 215.202

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 75/77 325,99 224.336

Mimarlık SAY 90/93 324,45 227.946

Makine Mühendisliği SAY 100/103 316,44 247.444

Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 40/41 312,92 256.399

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 80/82 310,31 263.488

Kimya Mühendisliği SAY 30/31 304,65 279.630

Gıda Mühendisliği SAY 30/10 301,09 290.223

Tekstil Mühendisliği SAY 20/21 300,06 293.344

Otomotiv Mühendisliği SAY 30/23 298,34 298.733

İnşaat Mühendisliği SAY 60/23 298,15 299.349

Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 80/57 298,02 299.723

Matematik SAY 60/62 294,88 309.958

Kimya SAY 25/26 285,54 342.506

İstatistik SAY 20/21 282,62 353.528

Biyoloji SAY 25/26 272,27 397.037

Fizik SAY 20/21 262,72 443.977

Peyzaj Mimarlığı SAY 70/72 256,81 477.313

Şehir ve Bölge Planlama SAY 70/72 243,15 571.909

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 383,74 40.667

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 30/31 363,09 77.069

Görsel İletişim Tasarımı SÖZ 50/52 321,64 222.382

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80/82 318,47 238.807

İlahiyat SÖZ 200/205 306,59 309.366

Coğrafya SÖZ 80/82 302,74 334.911

Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 100/103 301,87 340.761

Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 100/103 294,26 395.713

Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 60/62 291,81 414.817

Tarih SÖZ 80/82 291,26 419.016

Coğrafya (İÖ) SÖZ 40/41 284,85 471.086

İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 20/20 277,31 537.670

Gazetecilik SÖZ 100/103 274,69 561.893

İlahiyat (İÖ) SÖZ 153/157 267,04 636.354

Tarih (İÖ) SÖZ 40/41 265,42 652.706

Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) SÖZ 100/103 261,37 694.230

İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 17/17 254,75 765.686

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) SÖZ 100/103 250,67 811.218

Sanat Tarihi SÖZ 70/72 236,58 972.263

Gazetecilik (İÖ) SÖZ 100/103 225,31 1.099.519

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER

İngilizce Öğretmenliği DİL 60/62 415,99 18.501

İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 80/82 381,36 30.511

Arapça Öğretmenliği DİL 60/62 311,17 57.950