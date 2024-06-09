YDT 2024 PUAN HESAPLAMA | YDT puanı nasıl hesaplanır?

YDT 2024 PUAN HESAPLAMA | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS, üçüncü oturum olan YDT sınavı heyecanla bekleniyor. 3 milyondan fazla katılımla gerçekleştirilen sınavın ardından soruları ve cevaplarını hatırlayan adaylar, net sayısına göre puan hesaplama araştırmalarına başladı. Peki YDT puanı nasıl hesaplanır? İşte ÖSYM YDT net sayısına göre puan hesaplama...

YDT PUANI NASIL HESAPLANIR?

Ham puan (adayın net sayısı) nasıl hesaplanır?

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenir, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan (adayın net sayısı) bulunur.

2024-TYT, AYT ve YDT'de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için ne kadar ham puan alınmalıdır?

TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinde en az 0,5 ham puan almış olmaları gerekmektedir. AYT ve YDT'de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların, AYT ve YDT puan türlerini oluşturan ilgili testlerin en az birinden, en az 0,5 ham puan almış olmaları gerekmektedir.

OBP puanı nasıl hesaplanmaktadır?

Ortaöğretimde 100 üzerinden alınan diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülür. Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50'nin altında olan adayların diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınır. Böylece 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250, 100 olan en yüksek diploma notu için de OBP 500 olacaktır. OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenip yerleştirme puanları hesaplanacaktır.