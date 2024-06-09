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Polonya - Türkiye maçı NE ZAMAN? | Milli maç saat kaçta ve hangi kanalda? - EURO 2024 hazırlık maçı

A Milli Futbol Takımı'mız ile Polonya, EURO 2024 öncesi son hazırlık maçlarına çıkacak. Montella yönetimindeki Türkiye, kazanmak ve turnuvaya moralli gitmek istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Polonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2024 Pazar 12:04 Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2024 Pazar 12:06
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Polonya - Türkiye maçı NE ZAMAN? | Milli maç saat kaçta ve hangi kanalda? - EURO 2024 hazırlık maçı

Polonya - Türkiye maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 öncesi son hazırlık maçlarını oynayacak olan A Milli Futbol Takımı'mız, Polonya ile kozlarını paylaşacak. Kritik müsabaka heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Polonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

POLONYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Polonya - Türkiye maçı 10 Haziran Pazartesi günü saat 21:45'te TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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