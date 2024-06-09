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YDT SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2024 YDT soru kitapçığı ve cevap anahtarı

Milyonlarca aday nefeslerini tuttu ve YDT sınavını bekliyor. Üniversite hayali kuran adaylar, 9 Haziran Pazar günü sınava girecek. 3 milyondan fazla adayın katıldığı YKS'nin 3. oturumunda, rakiplerini elemeye çalışan adaylar, sınavın ardından arama motorlarında 'YDT soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? 2024 YKS YDT soru kitapçığı ve cevap anahtarı' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2024 Pazar 10:50 Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2024 Pazar 11:20
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YDT SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 2024 YDT soru kitapçığı ve cevap anahtarı

ÖSYM'nin bu yıl 3 milyondan fazla katılımla gerçekleştirdiği Yabancı Dil Testi sınavına katılan adaylar, çıkan sorulara cevap vererek rakiplerini elemek için ter dökecek. YKS'nin üçüncü oturumu olan sınavdan çıkan adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak soru kitapçığı ve cevap anahtarları için araştırmalara başladı. Peki YDT soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte 2024 YKS YDT soru kitapçığı ve cevap anahtarı detayları...

YDT SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS soruları ve cevap anahtarları geçtiğimiz yıl oturumlar tamamlandıktan sonra yayımlanmıştı. 2023 YKS oturumları 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilmiş, soru - cevap duyurusu üçüncü oturumun tamamlanmasının hemen ardından gelmişti. Bu yıl son oturum olan YDT, 9 Haziran Pazar günü, saat 17.45'te sona erecek. ÖSYM'nin TYT, AYT ve YDT sınavlarının soru kitapçığı ve cevap anahtarını 9 Haziran Pazar günü akşam saatlerinde yayınlaması bekleniyor.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 8 - 9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen YKS sınavı sonuçları, 17 Temmuz 2024 Çarşamba günü ilan edilecek. ÖSYM'nin sonuç sitesinde yer alacak YKS sonuçlarının, 17 Temmuz'da saat 10.00'dan itibaren adayların erişimine açılması bekleniyor. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.

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