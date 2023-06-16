KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | KAYÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Kayseri Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Kayseri Üniversitesi taban puanları 2023, KAYÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

İlk ve Acil Yardım TYT 40/41 342,46 440.281

Bilgisayar Programcılığı TYT 75/77 327,5 545.255

Diyaliz TYT 40/41 311,77 680.832

Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 60/62 307,56 721.721

Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 75/77 304,66 751.448

Adalet TYT 40/41 304,11 757.015

Laboratuvar Teknolojisi TYT 40/41 299,65 804.506

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği TYT 40/41 297,32 829.825

Grafik Tasarımı TYT 70/72 292,47 885.376

Çocuk Gelişimi TYT 60/62 288,95 927.500

İç Mekan Tasarımı TYT 50/52 287,41 946.416

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 50/52 286,55 957.045

Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 40/41 283,43 997.140

Mekatronik TYT 50/52 283,4 997.394

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 60/62 282,53 1.008.555

Elektrik TYT 75/77 282,26 1.012.116

Bilgisayar Programcılığı TYT 45/47 282,18 1.013.088

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 55/57 280,12 1.040.458

Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 40/41 279,38 1.050.469

Aşçılık TYT 40/41 277,71 1.073.209

Dış Ticaret TYT 75/77 272,13 1.151.882

Makine TYT 75/77 271,15 1.166.144

Grafik Tasarımı (İÖ) TYT 70/72 270,95 1.169.112

Bilgisayar Teknolojisi TYT 25/26 266,73 1.232.699

Elektrik (İÖ) TYT 60/62 265,64 1.249.405

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ) TYT 40/41 264,28 1.270.407

Mekatronik (İÖ) TYT 40/41 263,12 1.288.793

İşletme Yönetimi TYT 70/72 262,8 1.293.854

Kimya Teknolojisi TYT 40/41 262,4 1.300.406

Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 60/62 262,13 1.304.742

İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) TYT 50/52 262,05 1.305.910

Gıda Teknolojisi TYT 50/52 261,1 1.321.332

Elektronik Teknolojisi TYT 70/72 261 1.323.047

Makine (İÖ) TYT 55/57 258,22 1.369.015

Dış Ticaret (İÖ) TYT 70/72 257,61 1.379.079

Özel Güvenlik ve Koruma TYT 50/52 256,78 1.393.230

İnşaat Teknolojisi TYT 75/77 256,36 1.400.391

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT 45/47 256,34 1.400.843

Harita ve Kadastro TYT 60/62 253,96 1.441.747

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 50/52 251,71 1.481.727

Tekstil Teknolojisi TYT 40/41 250,07 1.511.554

Radyo ve Televizyon Teknolojisi TYT 65/67 249,82 1.516.062

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 55/57 247,39 1.561.079

Elektronik Teknolojisi (İÖ) TYT 70/72 245,75 1.592.417

Posta Hizmetleri TYT 30/31 244,25 1.621.301

Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 50/52 243,35 1.639.060

Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 60/62 242,62 1.653.191

Bitki Koruma TYT 40/41 242,42 1.657.116

Bahçe Tarımı TYT 30/31 241,62 1.672.986

Gıda Teknolojisi (İÖ) TYT 50/52 241,23 1.680.742

İnşaat Teknolojisi (İÖ) TYT 75/77 239,7 1.711.625

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 60/62 238,44 1.737.816

Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 30/31 238,2 1.742.778

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 55/57 238,12 1.744.618

Lojistik TYT 50/52 237,27 1.762.106

Geleneksel El Sanatları TYT 55/57 236,02 1.788.538

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT 40/41 235,43 1.801.131

Radyo ve Televizyon Teknolojisi (İÖ) TYT 50/52 233,39 1.845.285

Organik Tarım TYT 40/41 233,25 1.848.406

Mimari Restorasyon TYT 45/47 230,46 1.910.573

Pazarlama TYT 25/26 228,76 1.949.557

Bahçe Tarımı TYT 30/31 226,14 2.011.063

Yapı Denetimi TYT 40/41 223,28 2.079.338

İnşaat Teknolojisi TYT 45/47 222,99 2.086.466

Gıda Teknolojisi (KKTC Uyruklu) TYT 2/— #DEĞER! Dolmadı

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 60/62 278,52 575.315

Sağlık Yönetimi EA 60/62 263,08 726.717

Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) EA 40/41 261,56 743.000

Muhasebe ve Finans Yönetimi EA 60/62 259,06 770.855

Muhasebe ve Finans Yönetimi (İÖ) EA 40/41 248,37 897.897

İnsan Kaynakları Yönetimi EA 60/62 247,5 908.716

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Yazılım Mühendisliği SAY 30/31 410,42 94.751

Bilgisayar Mühendisliği SAY 60/62 392,45 114.796

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 50/52 326,66 222.827

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER