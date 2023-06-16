MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | MŞÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Muş Alparslan Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Muş Alparslan Üniversitesi taban puanları 2023, MŞÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
İlk ve Acil Yardım TYT 40/41 329,07 533.171
İlk ve Acil Yardım TYT 40/41 321,21 596.013
İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü TYT 40/41 314,71 653.589
Ameliyathane Hizmetleri TYT 50/52 306,68 730.528
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 50/52 305,37 743.956
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50/52 302,27 776.369
Fizyoterapi TYT 50/52 296,47 839.273
Patoloji Laboratuvar Teknikleri TYT 40/41 289,87 916.388
Eczane Hizmetleri TYT 50/52 281,96 1.015.983
Çocuk Gelişimi TYT 60/62 277,68 1.073.557
Acil Durum ve Afet Yönetimi TYT 50/52 273,39 1.133.695
Optisyenlik TYT 40/41 257,7 1.377.604
Çocuk Gelişimi TYT 40/41 256,5 1.398.099
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 50/52 256,1 1.404.946
Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 255,72 1.411.491
Yaşlı Bakımı TYT 60/62 255,38 1.417.330
Evde Hasta Bakımı TYT 60/62 254,62 1.430.425
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon TYT 50/52 254,55 1.431.746
Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 40/41 253,5 1.449.947
Çocuk Gelişimi TYT 70/72 251,4 1.487.209
Aşçılık TYT 40/41 249,47 1.522.355
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 30/31 246,03 1.587.071
Grafik Tasarımı TYT 20/21 244,76 1.611.476
Yaşlı Bakımı TYT 60/62 241,5 1.675.327
Elektrik TYT 50/52 241,24 1.680.446
Sosyal Hizmetler TYT 40/41 239,91 1.707.342
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 20/21 239,45 1.716.841
Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 20/21 238,12 1.744.615
Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 60/62 238,04 1.746.259
Mekatronik TYT 30/31 237,45 1.758.338
Elektronik Teknolojisi TYT 25/26 237,01 1.767.401
Raylı Sistemler İşletmeciliği TYT 40/41 235,35 1.802.823
Spor Yönetimi TYT 40/41 231,02 1.898.016
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık TYT 30/31 230,1 1.918.534
Gıda Teknolojisi TYT 25/26 229,24 1.938.400
Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50/52 229,05 1.942.704
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği TYT 30/31 228,74 1.949.957
Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 20/21 228,14 1.963.974
Özel Güvenlik ve Koruma TYT 50/52 227,29 1.983.793
Bankacılık ve Sigortacılık TYT 20/21 226,81 1.995.198
Raylı Sistemler Yol Teknolojisi TYT 50/52 226,62 1.999.433
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 30/31 225,86 2.017.623
İnşaat Teknolojisi TYT 40/41 225,83 2.018.126
Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 20/21 225,38 2.029.107
Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri TYT 25/26 224,09 2.059.660
Mimari Dekoratif Sanatlar TYT 20/21 223,38 2.076.968
Maliye TYT 20/21 223,05 2.084.830
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 20/21 222,48 2.098.817
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 357,25 154.659
Psikoloji EA 60/62 341,57 204.414
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60/62 340,07 209.885
Sosyal Hizmet EA 40/41 250,51 871.332
Sağlık Yönetimi EA 60/62 246,21 924.892
İşletme EA 20/21 216,49 1.338.475
Sosyoloji EA 30/31 213,27 1.384.007
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 30/31 212,38 1.396.382
İktisat EA 20/21 207,78 1.458.759
Felsefe EA 20/21 207,24 1.465.718
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik EA 25/26 203,27 1.516.883
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40/41 386,38 122.207
Hemşirelik SAY 110/113 339,82 194.882
Yazılım Mühendisliği SAY 40/41 334,66 205.424
Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 20/14 298,4 298.537
Matematik SAY 30/31 262,08 447.375
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri SAY 40/41 246,63 545.381
Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 20/21 241,95 581.575
Gerontoloji SAY 20/21 218,52 822.536
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri SAY 30/31 216,38 849.243
İş Sağlığı ve Güvenliği SAY 20/21 212,33 900.696
Hayvansal Üretim ve Teknolojileri SAY 30/31 204,92 999.663
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 395,3 27.112
Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 375,66 52.963
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 341,13 139.520
İslami İlimler SÖZ 162/167 264,54 661.538
Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80/82 248,53 835.371
Kürt Dili ve Edebiyatı SÖZ 30/31 218,61 1.172.520
İslami İlimler (M.T.O.K.) SÖZ 18/18 217,8 1.180.886
Gazetecilik SÖZ 50/52 213,95 1.220.163
Tarih SÖZ 90/93 207,42 1.282.608
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) DİL 50/52 384,87 29.242
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 60/62 322,48 53.244