MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | MŞÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Muş Alparslan Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Muş Alparslan Üniversitesi taban puanları 2023, MŞÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

İlk ve Acil Yardım TYT 40/41 329,07 533.171

İlk ve Acil Yardım TYT 40/41 321,21 596.013

İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü TYT 40/41 314,71 653.589

Ameliyathane Hizmetleri TYT 50/52 306,68 730.528

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 50/52 305,37 743.956

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50/52 302,27 776.369

Fizyoterapi TYT 50/52 296,47 839.273

Patoloji Laboratuvar Teknikleri TYT 40/41 289,87 916.388

Eczane Hizmetleri TYT 50/52 281,96 1.015.983

Çocuk Gelişimi TYT 60/62 277,68 1.073.557

Acil Durum ve Afet Yönetimi TYT 50/52 273,39 1.133.695

Optisyenlik TYT 40/41 257,7 1.377.604

Çocuk Gelişimi TYT 40/41 256,5 1.398.099

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 50/52 256,1 1.404.946

Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 255,72 1.411.491

Yaşlı Bakımı TYT 60/62 255,38 1.417.330

Evde Hasta Bakımı TYT 60/62 254,62 1.430.425

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon TYT 50/52 254,55 1.431.746

Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 40/41 253,5 1.449.947

Çocuk Gelişimi TYT 70/72 251,4 1.487.209

Aşçılık TYT 40/41 249,47 1.522.355

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 30/31 246,03 1.587.071

Grafik Tasarımı TYT 20/21 244,76 1.611.476

Yaşlı Bakımı TYT 60/62 241,5 1.675.327

Elektrik TYT 50/52 241,24 1.680.446

Sosyal Hizmetler TYT 40/41 239,91 1.707.342

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 20/21 239,45 1.716.841

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 20/21 238,12 1.744.615

Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 60/62 238,04 1.746.259

Mekatronik TYT 30/31 237,45 1.758.338

Elektronik Teknolojisi TYT 25/26 237,01 1.767.401

Raylı Sistemler İşletmeciliği TYT 40/41 235,35 1.802.823

Spor Yönetimi TYT 40/41 231,02 1.898.016

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık TYT 30/31 230,1 1.918.534

Gıda Teknolojisi TYT 25/26 229,24 1.938.400

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50/52 229,05 1.942.704

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği TYT 30/31 228,74 1.949.957

Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 20/21 228,14 1.963.974

Özel Güvenlik ve Koruma TYT 50/52 227,29 1.983.793

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 20/21 226,81 1.995.198

Raylı Sistemler Yol Teknolojisi TYT 50/52 226,62 1.999.433

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 30/31 225,86 2.017.623

İnşaat Teknolojisi TYT 40/41 225,83 2.018.126

Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 20/21 225,38 2.029.107

Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri TYT 25/26 224,09 2.059.660

Mimari Dekoratif Sanatlar TYT 20/21 223,38 2.076.968

Maliye TYT 20/21 223,05 2.084.830

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 20/21 222,48 2.098.817

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 357,25 154.659

Psikoloji EA 60/62 341,57 204.414

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60/62 340,07 209.885

Sosyal Hizmet EA 40/41 250,51 871.332

Sağlık Yönetimi EA 60/62 246,21 924.892

İşletme EA 20/21 216,49 1.338.475

Sosyoloji EA 30/31 213,27 1.384.007

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 30/31 212,38 1.396.382

İktisat EA 20/21 207,78 1.458.759

Felsefe EA 20/21 207,24 1.465.718

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik EA 25/26 203,27 1.516.883

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40/41 386,38 122.207

Hemşirelik SAY 110/113 339,82 194.882

Yazılım Mühendisliği SAY 40/41 334,66 205.424

Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 20/14 298,4 298.537

Matematik SAY 30/31 262,08 447.375

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri SAY 40/41 246,63 545.381

Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 20/21 241,95 581.575

Gerontoloji SAY 20/21 218,52 822.536

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri SAY 30/31 216,38 849.243

İş Sağlığı ve Güvenliği SAY 20/21 212,33 900.696

Hayvansal Üretim ve Teknolojileri SAY 30/31 204,92 999.663

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 395,3 27.112

Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 375,66 52.963

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 341,13 139.520

İslami İlimler SÖZ 162/167 264,54 661.538

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80/82 248,53 835.371

Kürt Dili ve Edebiyatı SÖZ 30/31 218,61 1.172.520

İslami İlimler (M.T.O.K.) SÖZ 18/18 217,8 1.180.886

Gazetecilik SÖZ 50/52 213,95 1.220.163

Tarih SÖZ 90/93 207,42 1.282.608

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER

İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) DİL 50/52 384,87 29.242

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 60/62 322,48 53.244