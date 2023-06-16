DİCLE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | DÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Dicle Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Dicle Üniversitesi taban puanları 2023, DÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

DİCLE ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

Anestezi TYT 70/72 375,82 270.517

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70/72 348,1 405.756

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70/72 337,55 472.599

Ağız ve Diş Sağlığı TYT 70/72 335,22 488.610

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70/72 332,66 506.788

Ortopedik Protez ve Ortez TYT 70/72 325,71 559.250

Fizyoterapi TYT 70/72 325,03 564.826

Diyaliz TYT 70/72 321,18 596.312

Diş Protez Teknolojisi TYT 69/71 317,32 629.751

Bilgisayar Programcılığı TYT 65/67 316,9 633.575

Çocuk Gelişimi TYT 70/72 310,86 689.432

Adalet TYT 120/123 310,33 694.437

Aşçılık TYT 50/52 306,18 735.531

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri TYT 60/62 294,77 858.682

Elektrik TYT 60/62 294,21 865.205

Harita ve Kadastro TYT 40/41 285,48 970.530

İç Mekan Tasarımı TYT 60/62 284,58 981.989

İnşaat Teknolojisi TYT 51/53 283,02 1.002.316

Çocuk Gelişimi TYT 60/62 278,48 1.062.657

Çocuk Gelişimi TYT 60/62 275,78 1.099.922

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 50/52 271,22 1.165.181

Elektronik Teknolojisi TYT 60/62 267,46 1.221.568

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 90/93 265,85 1.246.149

Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 265,53 1.250.965

Makine TYT 60/62 262,86 1.292.930

Kimya Teknolojisi TYT 50/52 260,31 1.334.362

İşletme Yönetimi TYT 80/82 259,42 1.348.950

Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 258,86 1.358.185

Otomotiv Teknolojisi TYT 60/62 258,68 1.361.242

Bahçe Tarımı TYT 50/52 257,61 1.379.153

Gıda Teknolojisi TYT 50/52 255,35 1.417.847

Elektrikli Cihaz Teknolojisi TYT 40/41 254,73 1.428.516

Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 253,59 1.448.407

Organik Tarım TYT 50/52 251,13 1.492.110

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50/52 249,69 1.518.383

Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 50/52 249,58 1.520.410

Turizm Animasyonu TYT 40/41 247,57 1.557.684

Elektrik TYT 51/53 246,09 1.585.903

Mobilya ve Dekorasyon TYT 41/43 245,3 1.601.040

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50/52 243,84 1.629.460

Süt ve Besi Hayvancılığı TYT 40/41 238,53 1.735.939

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 40/41 238,45 1.737.503

Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT 60/62 237,42 1.759.049

Makine Resim ve Konstrüksiyonu TYT 40/41 237,31 1.761.267

Tohumculuk Teknolojisi TYT 50/52 237,2 1.763.471

Organik Tarım TYT 30/31 234,76 1.815.660

Süt ve Ürünleri Teknolojisi TYT 50/52 232,82 1.857.678

Doğal Yapı Taşları Teknolojisi TYT 50/52 232,7 1.860.323

İşletme Yönetimi TYT 40/41 231,81 1.880.347

İşletme Yönetimi TYT 37/38 229,85 1.924.339

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Hukuk EA 280/287 404,9 49.239

Sınıf Öğretmenliği EA 40/41 381,77 93.461

Psikoloji EA 70/72 366,55 129.324

Sağlık Yönetimi EA 70/72 299,43 413.768

Havacılık Yönetimi EA 70/72 281,35 550.685

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60/62 273,44 621.819

Sosyoloji EA 70/72 267,9 676.186

İşletme EA 70/72 259,97 760.691

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) EA 40/41 251,16 863.315

İktisat EA 60/62 250,15 875.716

Arkeoloji EA 60/62 249,73 880.984

Felsefe EA 40/41 248,76 893.021

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp SAY 250/257 497,65 19.061

Diş Hekimliği SAY 120/123 476,01 34.870

Eczacılık SAY 80/82 453,99 53.064

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40/41 437,53 67.807

Hemşirelik SAY 100/103 404,51 101.083

Matematik Öğretmenliği SAY 20/21 397,12 109.379

Veterinerlik SAY 80/82 363 154.536

Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 40/41 317,81 243.950

Mimarlık SAY 115/52 316,06 248.399

Beslenme ve Diyetetik SAY 50/52 305,81 276.197

Makine Mühendisliği SAY 30/11 302,36 286.274

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 70/65 298,25 299.065

İnşaat Mühendisliği SAY 90/43 297,98 299.849

Matematik SAY 60/62 290,58 324.517

Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 40/41 277,51 374.102

Bitki Koruma SAY 50/52 276 380.493

Kimya SAY 20/21 268,61 414.206

Biyoloji SAY 25/26 266,96 422.304

Tarla Bitkileri SAY 40/41 263,88 437.851

Bahçe Bitkileri SAY 30/31 257,15 475.295

Fizik SAY 20/21 253,53 497.859

Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği SAY 30/31 242,76 574.949

Zootekni SAY 30/31 241,36 586.532

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 412,47 13.664

Türkçe Öğretmenliği SÖZ 40/41 389,61 33.230

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği SÖZ 20/21 372,63 58.233

Coğrafya Öğretmenliği SÖZ 20/21 370,81 61.457

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 362,4 78.589

Tarih Öğretmenliği SÖZ 20/21 358,45 87.889

İlahiyat SÖZ 310/318 318,22 240.145

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70/72 317,98 241.498

Tarih SÖZ 80/82 290,83 422.427

İlahiyat (İÖ) SÖZ 160/164 286,63 456.292

Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 50/52 284,84 471.143

Gazetecilik SÖZ 50/52 284,66 472.672

Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 70/72 277,87 532.522

Tarih (İÖ) SÖZ 50/52 262,34 684.212

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SÖZ 60/62 245,08 874.384

İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 30/30 227,38 1.076.350

İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 20/20 201,58 1.333.061

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER