İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ TABAN PUANLARI 2023 | İYTE kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün taban puanlarını araştıran adaylar için İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü taban puanları 2023, İYTE kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER