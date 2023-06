MUNZUR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | MUNÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Munzur Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Munzur Üniversitesi taban puanları 2023, MUNÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 296,61 837.680

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50/52 283,16 1.000.536

Çocuk Gelişimi TYT 50/52 274,22 1.121.749

Adalet TYT 50/52 273,44 1.133.072

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri TYT 30/31 267,7 1.217.871

Laboratuvar Teknolojisi TYT 50/52 265,24 1.255.617

Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) TYT 50/52 262,87 1.292.788

Optisyenlik TYT 40/41 262,17 1.304.095

Bilgisayar Programcılığı TYT 51/53 259,33 1.350.457

Çocuk Gelişimi TYT 50/52 258,02 1.372.249

Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 50/52 256,91 1.391.046

Aşçılık TYT 50/52 255,12 1.421.771

Çocuk Gelişimi TYT 50/52 254,24 1.437.003

Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) TYT 50/52 247,29 1.562.932

Harita ve Kadastro TYT 50/52 242,33 1.659.086

Sosyal Hizmetler TYT 40/41 239,75 1.710.665

Özel Güvenlik ve Koruma TYT 30/31 230,51 1.909.290

Su Altı Teknolojisi TYT 25/26 227,96 1.968.237

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği TYT 30/31 227,21 1.985.664

Makine TYT 39/40 226,85 1.994.162

Gıda Teknolojisi TYT 30/31 226,54 2.001.485

Moda Tasarımı TYT 20/21 226,33 2.006.337

Harita ve Kadastro TYT 40/41 224,01 2.061.687

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 20/21 223,04 2.085.258

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği TYT 20/21 222,92 2.087.994

İnşaat Teknolojisi TYT 60/62 221,9 2.112.676

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 30/31 221,78 2.115.495

Organik Tarım TYT 20/21 221,36 2.125.789

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 20/21 218,95 2.185.878

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 30/31 218,8 2.189.632

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 20/21 216,23 2.253.079

İşletme Yönetimi TYT 25/26 214,93 2.285.460

Maliye TYT 30/31 213,55 2.320.247

İnşaat Teknolojisi TYT 20/21 211,92 2.361.063

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Psikoloji EA 60/62 343,51 197.726

Çocuk Gelişimi EA 50/52 312,34 335.188

Sosyal Hizmet EA 40/41 265,76 698.458

Sağlık Yönetimi EA 50/52 238,58 1.025.332

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 30/31 224,47 1.224.112

Sosyoloji EA 40/41 208,8 1.445.216

Finans ve Bankacılık EA 35/36 207,58 1.461.297

Felsefe EA 20/21 203,82 1.509.891

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik EA 20/21 197,29 1.587.408

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Hemşirelik SAY 60/62 348,28 179.023

Ebelik SAY 60/62 322,04 233.630

Bilgisayar Mühendisliği SAY 40/41 313,2 255.675

Makine Mühendisliği SAY 20/2 299,58 294.843

Beslenme ve Diyetetik SAY 60/62 277,59 373.799

Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY 50/52 237,33 621.286

İnşaat Mühendisliği SAY 20/— – —

Mimarlık SAY 40/— – —

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Coğrafya SÖZ 50/52 255,38 758.769

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60/62 251,95 796.914

Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 50/52 225,76 1.094.612

Zaza Dili ve Edebiyatı SÖZ 25/26 215,33 1.206.198

Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 50/52 211,48 1.244.310

Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 50/52 324,48 208.437

Tarih SÖZ 60/62 191,41 1.405.691

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 60/62 329,87 50.228