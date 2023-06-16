ANADOLU ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ANAÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Anadolu Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Anadolu Üniversitesi taban puanları 2023, ANAÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR, TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

Adalet TYT 60/62 339,02 462.579

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 80/82 331,34 516.440

Aşçılık TYT 70/72 330,37 523.501

Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) TYT 600/615 324,97 565.285

Çocuk Gelişimi TYT 80/82 322,61 584.445

Eczane Hizmetleri TYT 80/82 321,73 591.721

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) TYT 1000/1025 310,43 693.482

Dış Ticaret TYT 65/67 309,36 703.859

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri TYT 65/67 307,31 724.139

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 60/62 301 789.940

Pazarlama TYT 65/67 291,66 895.007

İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) TYT 1200/1230 290,25 911.900

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 65/67 286,8 953.917

Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) TYT 2800/2870 283,93 990.448

Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) TYT 1200/1230 283,87 991.219

Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) TYT 1200/1230 281,96 1.016.022

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) TYT 800/820 279,42 1.049.878

Yaşlı Bakımı TYT 80/82 277,95 1.069.952

Emlak Yönetimi TYT 60/62 276,48 1.090.086

İlahiyat (Arapça) (Önlisans) (Açıköğretim) TYT 300/308 275,03 1.110.328

Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 400/410 274,46 1.118.349

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 600/615 274,09 1.123.661

Spor Yönetimi (Açıköğretim) TYT 500/513 274,04 1.124.337

Tarım Teknolojisi (Açıköğretim) TYT 600/615 273,96 1.125.563

Aşçılık (Açıköğretim) TYT 1500/1538 272,73 1.143.349

İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) TYT 1100/1128 271,71 1.158.069

Emlak Yönetimi (Açıköğretim) TYT 450/462 271,44 1.162.075

Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) TYT 1700/1743 270,2 1.180.223

Dış Ticaret (Açıköğretim) TYT 900/923 269,58 1.189.432

Lojistik (Açıköğretim) TYT 850/872 268,64 1.203.678

Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) TYT 400/410 267,62 1.219.159

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim) TYT 200/205 266,95 1.229.366

Yerel Yönetimler (Açıköğretim) TYT 400/410 263,76 1.278.781

İşletme Yönetimi (Açıköğretim) TYT 1400/1435 263,72 1.279.394

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim) TYT 400/410 263,71 1.279.443

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) TYT 1450/1487 262,51 1.298.616

Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) TYT 300/308 262,47 1.299.201

Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) TYT 1400/1435 262,36 1.301.081

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) TYT 1000/1025 261,91 1.308.101

Medya ve İletişim (Açıköğretim) TYT 500/513 261,12 1.321.132

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) TYT 650/667 261,01 1.322.904

Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) TYT 600/615 260,16 1.336.816

Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim) TYT 500/513 258,28 1.367.950

Marka İletişimi (Açıköğretim) TYT 450/462 256,97 1.389.942

Sosyal Medya Yöneticiliği (Açıköğretim) TYT 1100/1128 255,88 1.408.725

Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) TYT 5700/5843 255,59 1.413.752

Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) TYT 3400/3485 255,32 1.418.321

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) TYT 2550/2614 252,89 1.460.824

İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim) TYT 14500/14863 249,91 1.514.301

Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) TYT 1900/1948 249,04 1.530.294

Ev İdaresi (Açıköğretim) TYT 1000/1025 248,82 1.534.486

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim) TYT 1700/1743 248,29 1.544.152

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

İşletme (İngilizce) EA 80/82 358,74 150.399

İktisat (İngilizce) EA 90/93 340,21 209.416

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60/62 333,7 234.300

Sosyal Hizmet EA 65/67 325,8 268.032

İşletme EA 160/164 321,3 288.977

Sosyoloji EA 80/82 316,8 311.520

Maliye EA 100/103 310,24 347.023

İktisat EA 160/164 309,05 353.872

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 85/88 296,13 436.186

Turizm İşletmeciliği EA 50/52 293,72 453.049

Felsefe EA 50/52 289,02 488.455

Sosyal Hizmet (Açıköğretim) EA 500/513 283,5 532.534

Hukuk EA 355/364 431,65 16.617

Psikoloji EA 60/62 403,55 51.481

Sınıf Öğretmenliği EA 60/62 387,92 80.589

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70/72 386 84.509

Arkeoloji EA 60/62 277,31 586.020

Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) EA 600/615 261,64 742.081

Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) EA 400/410 254,69 820.952

İşletme (Açıköğretim) EA 800/820 253,66 833.225

Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) EA 1600/1640 252,14 851.482

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) EA 900/923 251,36 860.857

Sosyoloji (Açıköğretim) EA 1000/1025 248,22 899.735

İktisat (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) EA 10/10 245,3 936.487

İşletme (İngilizce) (Açıköğretim) EA 150/154 244,25 950.151

İktisat (Açıköğretim) EA 400/410 244,11 951.911

İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Empire State College) (Ücretli) EA 20/20 242,9 967.826

Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) EA 1000/1025 242,1 978.411

Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) EA 600/615 241,73 983.311

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Açıköğretim) EA 150/154 241,02 992.653

Maliye (Açıköğretim) EA 500/513 240,64 997.665

Felsefe (Açıköğretim) EA 400/410 238,7 1.023.680

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) EA 500/513 236,6 1.052.628

Maliye (KKTC Uyruklu) EA 3/3 234,71 1.078.721

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Açıköğretim) EA 150/154 230,99 1.130.832

İktisat (İngilizce) (Açıköğretim) EA 150/154 229,46 1.152.533

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Dil ve Konuşma Terapisi SAY 60/62 441,94 63.826

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60/62 436,98 68.328

Eczacılık SAY 140/144 463,59 44.990

Beslenme ve Diyetetik SAY 40/41 364,67 152.057

Dil ve Konuşma Terapisi (KKTC Uyruklu) SAY 2/2 350,28 175.439

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 20/21 300,99 290.529

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 60/62 373,33 56.920

Sinema ve Televizyon SÖZ 75/77 370,7 61.638

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık SÖZ 80/82 361,56 80.485

Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 130/134 421,3 9.368

Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 413,33 13.194

Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 60/62 406,59 17.488

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70/72 357,91 89.283

İletişim Tasarımı ve Yönetimi SÖZ 80/82 352,14 104.676

Tarih SÖZ 70/72 351,93 105.290

Gazetecilik SÖZ 80/82 335,48 160.382

Sanat Tarihi SÖZ 70/72 324,55 208.100

Görsel İletişim Tasarımı (Açıköğretim) SÖZ 1200/1230 257,3 737.749

Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) SÖZ 2800/2870 243,55 891.897

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) SÖZ 4800/4920 243,38 893.813

Tarih (Açıköğretim) SÖZ 2400/2460 245,43 870.365

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER