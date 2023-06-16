UŞAK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | UÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

UŞAK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Uşak Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Uşak Üniversitesi taban puanları 2023, UÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
UŞAK ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
Uçak Teknolojisi TYT 40/41 344,95 424.746
İlk ve Acil Yardım TYT 70/72 334,43 494.178
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 40/41 325,48 561.087
İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 60/62 322,12 588.437
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70/72 313,03 669.084
Ağız ve Diş Sağlığı TYT 70/72 311,32 685.022
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) TYT 60/62 304,44 753.658
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 301,63 783.171
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 60/62 300,47 795.611
Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 299,03 811.189
Optisyenlik TYT 30/31 297,24 830.739
Adalet TYT 65/67 292,55 884.407
Eczane Hizmetleri TYT 40/41 292,26 887.865
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 60/62 287,14 949.675
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) TYT 50/52 281,28 1.025.068
Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 50/52 276,6 1.088.424
Adalet (İÖ) TYT 65/67 276,14 1.094.930
Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 50/52 276,02 1.096.591
Laboratuvar Teknolojisi TYT 30/31 275,97 1.097.256
Çocuk Gelişimi TYT 70/72 273,27 1.135.469
Mekatronik TYT 40/41 271,32 1.163.722
Sosyal Güvenlik TYT 65/67 267,58 1.219.684
Elektrik TYT 45/47 265,92 1.245.160
Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) TYT 100/103 264,16 1.272.361
Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 264 1.274.922
Otomotiv Teknolojisi TYT 30/31 263,41 1.284.202
Makine TYT 40/41 262,68 1.295.804
Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 60/62 261,62 1.313.014
Yaşlı Bakımı TYT 60/62 258,41 1.365.767
Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 60/62 256,98 1.389.788
Tapu ve Kadastro TYT 60/62 253,03 1.458.253
Bitki Koruma TYT 20/21 251,67 1.482.506
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60/62 250,09 1.511.179
Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 50/52 247,9 1.551.505
Sosyal Güvenlik (İÖ) TYT 60/62 243,79 1.630.422
İşletme Yönetimi TYT 50/52 242,52 1.655.313
Kaynak Teknolojisi TYT 20/21 242,05 1.664.604
Tekstil Teknolojisi TYT 30/31 240,92 1.686.852
Tapu ve Kadastro (İÖ) TYT 40/41 240,62 1.692.978
Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 20/21 239,79 1.709.904
Gıda Teknolojisi TYT 30/31 239,03 1.725.417
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) TYT 55/57 238,19 1.742.951
Kimya Teknolojisi TYT 30/31 234,07 1.830.626
İç Mekan Tasarımı TYT 55/57 231,4 1.889.392
Bankacılık ve Sigortacılık TYT 40/41 229,6 1.930.240
Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 25/26 229,38 1.935.185
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 25/26 228,87 1.946.789
İşletme Yönetimi (İÖ) TYT 35/36 228,64 1.952.326
Giyim Üretim Teknolojisi TYT 20/21 228,19 1.962.762
Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 25/26 228,14 1.963.940
Moda Tasarımı TYT 36/37 227,3 1.983.662
Yerel Yönetimler TYT 60/62 226,28 2.007.548
Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50/52 226,06 2.012.922
İnşaat Teknolojisi TYT 40/41 225,78 2.019.308
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) TYT 50/52 224,86 2.041.619
Lojistik TYT 30/31 222,69 2.093.737
Dış Ticaret TYT 20/21 221,57 2.120.647
Yerel Yönetimler (İÖ) TYT 40/41 221,05 2.133.398
Mimari Dekoratif Sanatlar TYT 30/31 215,27 2.276.944
Lojistik TYT 35/36 215,15 2.280.067
Seramik ve Cam Tasarımı TYT 20/21 215,13 2.280.453
Halıcılık ve Kilimcilik TYT 30/31 207,77 2.463.416
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
Psikoloji EA 70/72 364,24 135.429
Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 364,01 136.035
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 80/82 351,04 173.161
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği EA 50/52 328,88 254.374
Sosyal Hizmet EA 60/62 291,33 470.631
Antrenörlük Eğitimi EA 50/52 285,51 515.958
Sağlık Yönetimi EA 60/62 264,65 710.007
Tekstil ve Moda Tasarımı EA 20/21 261,49 743.849
Spor Yöneticiliği EA 50/52 260,4 755.718
İşletme EA 40/41 249,58 882.941
Rekreasyon EA 30/31 249,45 884.539
Uluslararası Ticaret ve Finansman EA 30/31 242,97 966.897
Muhasebe ve Finans Yönetimi EA 30/31 240,16 1.004.018
Sosyoloji EA 60/62 238,39 1.028.012
Maliye EA 60/62 237,67 1.037.930
Tekstil ve Moda Tasarımı (KKTC Uyruklu) EA 1/1 237,19 1.044.565
Lojistik Yönetimi EA 50/52 235,15 1.072.523
İktisat EA 40/41 234,65 1.079.590
Arkeoloji EA 25/26 233,69 1.092.909
Kamu Yönetimi EA 80/82 233,51 1.095.416
Finans ve Bankacılık EA 70/72 229,68 1.149.328
Kamu Yönetimi (İÖ) EA 40/41 221,86 1.261.716
Maliye (İÖ) EA 40/41 217,16 1.328.989
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
Tıp SAY 120/123 488,43 25.412
Diş Hekimliği SAY 100/103 471,14 38.745
İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 403,39 102.306
Hemşirelik SAY 90/93 345,2 184.622
Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 60/62 313,62 254.517
Gıda Mühendisliği SAY 15/1 305,22 277.983
Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 20/21 304,84 279.074
Tekstil Mühendisliği SAY 20/6 300,25 292.797
İnşaat Mühendisliği SAY 30/2 298,51 298.168
Makine Mühendisliği SAY 70/22 298,29 298.912
Matematik SAY 30/31 289,81 327.266
Bitki Koruma SAY 35/36 282,59 353.634
Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 60/62 277,95 372.325
Bahçe Bitkileri SAY 20/21 257,33 474.207
Tarla Bitkileri SAY 25/26 250,72 516.107
İş Sağlığı ve Güvenliği SAY 20/21 244,78 559.261
Zootekni SAY 30/31 234,84 643.979
Şehir ve Bölge Planlama SAY 70/72 229,15 700.847
İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) SAY 20/21 221,24 789.517
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60/62 403,44 19.808
Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 393,87 28.577
Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 379,74 46.430
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 350,99 107.972
Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60/62 297,14 374.255
Coğrafya SÖZ 60/62 286,71 455.570
Yeni Medya ve İletişim SÖZ 70/72 286,24 459.563
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık SÖZ 70/72 281,49 499.887
Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 70/72 278,33 528.231
İslami İlimler SÖZ 125/129 275,68 552.508
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 60/62 263,94 667.714
Tarih SÖZ 60/62 262,63 681.327
Coğrafya (İÖ) SÖZ 40/41 261,14 696.720
İslami İlimler (M.T.O.K.) SÖZ 15/15 248,38 836.902
Gazetecilik SÖZ 70/72 246,32 860.184
İslami İlimler (İÖ) SÖZ 80/82 242,97 898.557
Yeni Medya ve İletişim (İÖ) SÖZ 70/72 239,21 942.139
İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 10/10 235,73 982.024
Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) SÖZ 70/72 232,83 1.014.838
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ) SÖZ 60/62 229,08 1.057.184
Sanat Tarihi SÖZ 60/62 208,01 1.277.294
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SÖZ 80/64 167,77 1.487.363
Yeni Medya ve İletişim (KKTC Uyruklu) SÖZ 1/— – —
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 70/72 362,11 37.643