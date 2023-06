UŞAK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | UÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

UŞAK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Uşak Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Uşak Üniversitesi taban puanları 2023, UÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

UŞAK ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

Uçak Teknolojisi TYT 40/41 344,95 424.746

İlk ve Acil Yardım TYT 70/72 334,43 494.178

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 40/41 325,48 561.087

İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 60/62 322,12 588.437

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70/72 313,03 669.084

Ağız ve Diş Sağlığı TYT 70/72 311,32 685.022

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) TYT 60/62 304,44 753.658

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 301,63 783.171

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 60/62 300,47 795.611

Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 299,03 811.189

Optisyenlik TYT 30/31 297,24 830.739

Adalet TYT 65/67 292,55 884.407

Eczane Hizmetleri TYT 40/41 292,26 887.865

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 60/62 287,14 949.675

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) TYT 50/52 281,28 1.025.068

Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 50/52 276,6 1.088.424

Adalet (İÖ) TYT 65/67 276,14 1.094.930

Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 50/52 276,02 1.096.591

Laboratuvar Teknolojisi TYT 30/31 275,97 1.097.256

Çocuk Gelişimi TYT 70/72 273,27 1.135.469

Mekatronik TYT 40/41 271,32 1.163.722

Sosyal Güvenlik TYT 65/67 267,58 1.219.684

Elektrik TYT 45/47 265,92 1.245.160

Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) TYT 100/103 264,16 1.272.361

Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 264 1.274.922

Otomotiv Teknolojisi TYT 30/31 263,41 1.284.202

Makine TYT 40/41 262,68 1.295.804

Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 60/62 261,62 1.313.014

Yaşlı Bakımı TYT 60/62 258,41 1.365.767

Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 60/62 256,98 1.389.788

Tapu ve Kadastro TYT 60/62 253,03 1.458.253

Bitki Koruma TYT 20/21 251,67 1.482.506

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60/62 250,09 1.511.179

Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 50/52 247,9 1.551.505

Sosyal Güvenlik (İÖ) TYT 60/62 243,79 1.630.422

İşletme Yönetimi TYT 50/52 242,52 1.655.313

Kaynak Teknolojisi TYT 20/21 242,05 1.664.604

Tekstil Teknolojisi TYT 30/31 240,92 1.686.852

Tapu ve Kadastro (İÖ) TYT 40/41 240,62 1.692.978

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 20/21 239,79 1.709.904

Gıda Teknolojisi TYT 30/31 239,03 1.725.417

Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) TYT 55/57 238,19 1.742.951

Kimya Teknolojisi TYT 30/31 234,07 1.830.626

İç Mekan Tasarımı TYT 55/57 231,4 1.889.392

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 40/41 229,6 1.930.240

Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 25/26 229,38 1.935.185

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 25/26 228,87 1.946.789

İşletme Yönetimi (İÖ) TYT 35/36 228,64 1.952.326

Giyim Üretim Teknolojisi TYT 20/21 228,19 1.962.762

Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 25/26 228,14 1.963.940

Moda Tasarımı TYT 36/37 227,3 1.983.662

Yerel Yönetimler TYT 60/62 226,28 2.007.548

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50/52 226,06 2.012.922

İnşaat Teknolojisi TYT 40/41 225,78 2.019.308

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) TYT 50/52 224,86 2.041.619

Lojistik TYT 30/31 222,69 2.093.737

Dış Ticaret TYT 20/21 221,57 2.120.647

Yerel Yönetimler (İÖ) TYT 40/41 221,05 2.133.398

Mimari Dekoratif Sanatlar TYT 30/31 215,27 2.276.944

Lojistik TYT 35/36 215,15 2.280.067

Seramik ve Cam Tasarımı TYT 20/21 215,13 2.280.453

Halıcılık ve Kilimcilik TYT 30/31 207,77 2.463.416

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Psikoloji EA 70/72 364,24 135.429

Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 364,01 136.035

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 80/82 351,04 173.161

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği EA 50/52 328,88 254.374

Sosyal Hizmet EA 60/62 291,33 470.631

Antrenörlük Eğitimi EA 50/52 285,51 515.958

Sağlık Yönetimi EA 60/62 264,65 710.007

Tekstil ve Moda Tasarımı EA 20/21 261,49 743.849

Spor Yöneticiliği EA 50/52 260,4 755.718

İşletme EA 40/41 249,58 882.941

Rekreasyon EA 30/31 249,45 884.539

Uluslararası Ticaret ve Finansman EA 30/31 242,97 966.897

Muhasebe ve Finans Yönetimi EA 30/31 240,16 1.004.018

Sosyoloji EA 60/62 238,39 1.028.012

Maliye EA 60/62 237,67 1.037.930

Tekstil ve Moda Tasarımı (KKTC Uyruklu) EA 1/1 237,19 1.044.565

Lojistik Yönetimi EA 50/52 235,15 1.072.523

İktisat EA 40/41 234,65 1.079.590

Arkeoloji EA 25/26 233,69 1.092.909

Kamu Yönetimi EA 80/82 233,51 1.095.416

Finans ve Bankacılık EA 70/72 229,68 1.149.328

Kamu Yönetimi (İÖ) EA 40/41 221,86 1.261.716

Maliye (İÖ) EA 40/41 217,16 1.328.989

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp SAY 120/123 488,43 25.412

Diş Hekimliği SAY 100/103 471,14 38.745

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 403,39 102.306

Hemşirelik SAY 90/93 345,2 184.622

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 60/62 313,62 254.517

Gıda Mühendisliği SAY 15/1 305,22 277.983

Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 20/21 304,84 279.074

Tekstil Mühendisliği SAY 20/6 300,25 292.797

İnşaat Mühendisliği SAY 30/2 298,51 298.168

Makine Mühendisliği SAY 70/22 298,29 298.912

Matematik SAY 30/31 289,81 327.266

Bitki Koruma SAY 35/36 282,59 353.634

Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 60/62 277,95 372.325

Bahçe Bitkileri SAY 20/21 257,33 474.207

Tarla Bitkileri SAY 25/26 250,72 516.107

İş Sağlığı ve Güvenliği SAY 20/21 244,78 559.261

Zootekni SAY 30/31 234,84 643.979

Şehir ve Bölge Planlama SAY 70/72 229,15 700.847

İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) SAY 20/21 221,24 789.517

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60/62 403,44 19.808

Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 393,87 28.577

Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 379,74 46.430

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 350,99 107.972

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60/62 297,14 374.255

Coğrafya SÖZ 60/62 286,71 455.570

Yeni Medya ve İletişim SÖZ 70/72 286,24 459.563

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık SÖZ 70/72 281,49 499.887

Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 70/72 278,33 528.231

İslami İlimler SÖZ 125/129 275,68 552.508

Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 60/62 263,94 667.714

Tarih SÖZ 60/62 262,63 681.327

Coğrafya (İÖ) SÖZ 40/41 261,14 696.720

İslami İlimler (M.T.O.K.) SÖZ 15/15 248,38 836.902

Gazetecilik SÖZ 70/72 246,32 860.184

İslami İlimler (İÖ) SÖZ 80/82 242,97 898.557

Yeni Medya ve İletişim (İÖ) SÖZ 70/72 239,21 942.139

İslami İlimler (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 10/10 235,73 982.024

Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) SÖZ 70/72 232,83 1.014.838

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ) SÖZ 60/62 229,08 1.057.184

Sanat Tarihi SÖZ 60/62 208,01 1.277.294

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SÖZ 80/64 167,77 1.487.363

Yeni Medya ve İletişim (KKTC Uyruklu) SÖZ 1/— – —

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 70/72 362,11 37.643