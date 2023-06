RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | RTEÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi taban puanları 2023, RTEÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

Anestezi TYT 65/67 339,41 459.921

İlk ve Acil Yardım TYT 60/62 335,5 486.674

Fizyoterapi TYT 60/62 313,04 669.036

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60/62 310,18 695.826

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri TYT 40/41 293,43 874.203

Adalet TYT 85/88 290,6 907.689

Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi TYT 65/67 285,18 974.333

Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 285,07 975.782

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği TYT 40/41 270,38 1.177.531

Yaşlı Bakımı TYT 50/52 266,68 1.233.387

Mekatronik TYT 30/31 261,79 1.310.175

Otomotiv Teknolojisi TYT 30/31 261,13 1.320.856

Elektrik TYT 40/41 257,86 1.375.036

Su Altı Teknolojisi TYT 30/31 255,5 1.415.320

Kimya Teknolojisi TYT 30/31 252,66 1.464.862

Makine TYT 40/41 250,11 1.510.664

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 30/31 247,79 1.553.654

Organik Tarım TYT 30/31 247,44 1.560.005

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50/52 246,06 1.586.640

Elektronik Teknolojisi TYT 40/41 241,95 1.666.504

İnşaat Teknolojisi TYT 60/62 241,06 1.684.174

Geleneksel El Sanatları TYT 30/31 240,54 1.694.488

Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 25/26 238,02 1.746.666

Çevre Koruma ve Kontrol TYT 30/31 234,87 1.813.301

Lojistik TYT 70/72 233,59 1.841.019

Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 60/62 230,95 1.899.490

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 70/72 230,95 1.899.565

Mobilya ve Dekorasyon TYT 30/31 230,59 1.907.438

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 70/72 230,13 1.917.835

Tekstil Teknolojisi TYT 25/26 229,74 1.926.803

Yapı Denetimi TYT 35/36 228,32 1.959.738

Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 25/26 227,94 1.968.712

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 20/21 227,45 1.980.055

Dış Ticaret TYT 60/62 226,26 2.008.114

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 30/31 225,6 2.023.999

İşletme Yönetimi TYT 70/72 223,85 2.065.447

Makine Resim ve Konstrüksiyonu TYT 40/41 223,67 2.069.729

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Hukuk EA 100/103 400,05 57.484

Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 358,46 151.195

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70/72 345,59 190.680

Sosyal Hizmet EA 60/62 285,82 513.446

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60/62 259,71 763.506

Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 40/41 254,07 828.276

İşletme EA 30/31 248,87 891.663

Uluslararası İlişkiler EA 60/62 240,53 999.171

İktisat EA 40/41 237,09 1.045.906

Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 40/41 236,72 1.050.947

Turizm İşletmeciliği EA 20/21 236,61 1.052.361

Maliye EA 60/62 232,9 1.103.844

Finans ve Bankacılık EA 60/62 222,98 1.245.696

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp SAY 140/144 484,54 28.283

Diş Hekimliği SAY 80/82 467,28 41.974

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 383,53 125.763

Bilgisayar Mühendisliği SAY 60/62 346,85 181.604

Hemşirelik SAY 80/82 339,85 194.843

Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği SAY 70/72 327,42 221.164

Mimarlık SAY 40/6 316,35 247.662

İnşaat Mühendisliği SAY 30/5 299,87 293.904

Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 30/17 299,61 294.713

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 60/27 299,3 295.673

Makine Mühendisliği SAY 30/12 298,62 297.841

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 70/72 291,45 321.382

Matematik SAY 50/52 270,65 404.466

Kimya SAY 20/21 267,21 421.124

Biyoloji SAY 20/21 253,72 496.580

Fizik SAY 15/16 248,71 530.233

Bahçe Bitkileri SAY 20/21 243,95 565.638

Tarla Bitkileri SAY 20/21 241,06 589.066

Peyzaj Mimarlığı SAY 40/41 240,94 590.050

Su Ürünleri Mühendisliği SAY 15/16 239,13 605.363

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 376,46 51.627

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 346,08 122.832

Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 40/41 344,43 128.141

İlahiyat SÖZ 160/164 305,79 314.580

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70/72 299,09 360.475

Tarih SÖZ 70/72 277,69 534.143

İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 20/20 271,63 591.377

İlahiyat (İÖ) SÖZ 125/129 270,53 601.993

İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 15/15 256,8 743.206

Gürcü Dili ve Edebiyatı SÖZ 20/21 204,41 1.308.975

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 60/62 348,82 42.752