Haberler Dizi Haberleri TEŞKİLAT 112. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | TRT 1 Teşkilat dizisi yeni bölüm fragmanı

TEŞKİLAT 112. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | TRT 1 Teşkilat dizisi yeni bölüm fragmanı

TRT'nin sevilen dizisi Teşkilat, 112. bölümü ile izleyicilerinin karşısına çıkacak. Son bölümüyle büyük beğeni ve merak odağı haline gelen Teşkilat, yeni bölümde de Ömer, Zehra ve Neslihan'ın bambaşka maceralarını konu edecek. İşte Teşkilat 112. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2024 Cumartesi 23:20 Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2024 Pazar 18:14
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TEŞKİLAT 112. BÖLÜM FRAGMANI İZLE | TRT 1 Teşkilat dizisi yeni bölüm fragmanı

TEŞKİLAT dizisi tüm bölümleri için tıklayın

TEŞKİLAT 112. bölüm fragmanı izle

TRT 1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Teşkilat dizisi, 112. bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin 112. bölümünde neler yaşanacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte merakla beklenen Teşkilat 112. yeni bölüm bilgileri...

TEŞKİLAT EN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ömer, ölümle burun buruna gelmişken Neslihan da onu kurtaracak panzehiri bulmuştur. Fakat Neslihan'ın ilacı Ömer'e ulaştırması o kadar da kolay olmaz. Ömer için geri sayım başlamıştır. Karşılarına çıkan zorluklara karşı Ömer son kozunu oynamak zorundadır.

Neslihan'ın ilaca ulaştığını öğrenen ekip seferber olur. Sevdikleri yeniden Ömer'in ve ekibin yanında olurken eski düşmanları da tekrar karşılarına çıkar. Ömer, görev ve emanet uğruna gözünü karartır. Bu yolun sonunda ne olursa olsun düşmanı yenmek için gerekeni yapacaktır.

TEŞKİLAT dizisi tüm bölümleri için tıklayın

TEŞKİLAT 112. bölüm fragmanı izle

F.Bahçe'nin başkanı belli oldu!
Aziz Yıldırım'dan sandıklar açıldıktan sonra ilk açıklama!
DİĞER
Can Alex ile evlat sevgisi tatmıştı… Ünlü oyuncu Esra Akkaya oğluyla tatile çıktı! Sosyal medyada gündem oldular!
Başkan Erdoğan, Dünya Tütünsüz Günü Programı'nda gençlerle bir araya geldi
Beşiktaş'ta dev operasyon! 4 isim için görüşme...
Batshuayi'de sürpriz gelişme! Kısa süre içerisinde...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
📺TEŞKİLAT 111. BÖLÜM İZLE
KARDEŞLERİM 133. BÖLÜM FRAGMANI
YKS SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI!
YKS tercihleri ne zaman başlıyor?
💥Süper Loto çekildi! (9 Haziran)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta dev operasyon! 4 isim için görüşme... Beşiktaş'ta dev operasyon! 4 isim için görüşme... 18:42
Etnospor'da İzlanda'nın milli güreşi "glima" tanıtıldı Etnospor'da İzlanda'nın milli güreşi "glima" tanıtıldı 18:27
Batshuayi'de sürpriz gelişme! Kısa süre içerisinde... Batshuayi'de sürpriz gelişme! Kısa süre içerisinde... 18:13
G.Saray'a transfer müjdesi! Görüşmeler başladı G.Saray'a transfer müjdesi! Görüşmeler başladı 18:02
G.Saray'dan Inter'in yıldızına kanca! Buruk çok istiyor G.Saray'dan Inter'in yıldızına kanca! Buruk çok istiyor 17:48
Milliler Polonya maçına hazır! Milliler Polonya maçına hazır! 17:39
Daha Eski
Ndombele'ye G.Saray sonrası büyük şok! Ndombele'ye G.Saray sonrası büyük şok! 16:37
Arjantin - Ekvador maçı ne zaman? Arjantin - Ekvador maçı ne zaman? 16:19
De Rossi itiraf etti! Zeki Çelik... De Rossi itiraf etti! Zeki Çelik... 16:18
G.Saray'da yönetimi çıldırtan Zaha gerçeği! G.Saray'da yönetimi çıldırtan Zaha gerçeği! 15:25
Kazakistan U19 - Türkiye U19 maçı ne zaman? Kazakistan U19 - Türkiye U19 maçı ne zaman? 15:18
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı güven tazeledi Kayserispor Başkanı Ali Çamlı güven tazeledi 15:13