ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ESTÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Eskişehir Teknik Üniversitesi taban puanları 2023, ESTÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü TYT 50/52 368,97 299.534

Bilgisayar Programcılığı TYT 65/67 366,97 308.425

Mekatronik TYT 60/62 334,48 493.814

Grafik Tasarımı TYT 65/67 330,39 523.377

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 100/103 328,98 533.940

Raylı Sistemler Makinistliği TYT 65/67 318,12 622.687

Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik TYT 65/67 312,61 672.993

Raylı Sistemler Makine Teknolojisi TYT 65/67 304,82 749.697

Lojistik TYT 60/62 299,24 808.955

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı TYT 60/62 287,24 948.407

Radyo ve Televizyon Teknolojisi TYT 60/62 287,13 949.840

Makine Resim ve Konstrüksiyonu TYT 60/62 286,82 953.597

Raylı Sistemler İşletmeciliği TYT 65/67 286,72 954.832

Raylı Sistemler Yol Teknolojisi TYT 65/67 283,84 991.710

Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 60/62 280,72 1.032.572

Yapı Denetimi TYT 60/62 272,37 1.148.421

Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri TYT 60/62 267,77 1.216.902

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Havacılık Yönetimi EA 60/62 353,48 165.715

Spor Yöneticiliği EA 50/52 295,9 437.731

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER