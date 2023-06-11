Haberler Haberler ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ESTÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ESTÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

ÖSYM'nin düzenlediği YKS sınavlarının ilk oturumu TYT ve ikinci oturumu olan AYT'nin sona ermesiyle tercih heyecanı başladı. Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde (ESTÜ) okumak isteyen adaylar, arama motorlarında 'Eskişehir Teknik Üniversitesi taban puanları 2023, ESTÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH' sorgulamaları yapıyor. ÖSYM'nin tercih kılavuzu ile belli olan tavan, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2023 Pazar 14:56
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ESTÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Eskişehir Teknik Üniversitesi taban puanları 2023, ESTÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

  • İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü TYT 50/52 368,97 299.534
  • Bilgisayar Programcılığı TYT 65/67 366,97 308.425
  • Mekatronik TYT 60/62 334,48 493.814
  • Grafik Tasarımı TYT 65/67 330,39 523.377
  • Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 100/103 328,98 533.940
  • Raylı Sistemler Makinistliği TYT 65/67 318,12 622.687
  • Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik TYT 65/67 312,61 672.993
  • Raylı Sistemler Makine Teknolojisi TYT 65/67 304,82 749.697
  • Lojistik TYT 60/62 299,24 808.955
  • Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı TYT 60/62 287,24 948.407
  • Radyo ve Televizyon Teknolojisi TYT 60/62 287,13 949.840
  • Makine Resim ve Konstrüksiyonu TYT 60/62 286,82 953.597
  • Raylı Sistemler İşletmeciliği TYT 65/67 286,72 954.832
  • Raylı Sistemler Yol Teknolojisi TYT 65/67 283,84 991.710
  • Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 60/62 280,72 1.032.572
  • Yapı Denetimi TYT 60/62 272,37 1.148.421
  • Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri TYT 60/62 267,77 1.216.902

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

  • Havacılık Yönetimi EA 60/62 353,48 165.715
  • Spor Yöneticiliği EA 50/52 295,9 437.731

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

  • Pilotaj SAY 5/6 532,62 2.457
  • Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 90/93 493,98 21.514
  • Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 95/98 459,06 48.794
  • Endüstri Mühendisliği SAY 80/82 450,12 56.487
  • Uçak Gövde ve Motor Bakımı (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 430,31 74.559
  • Uçak Gövde ve Motor Bakımı SAY 60/62 429,61 75.211
  • Makine Mühendisliği SAY 70/72 419,98 84.679
  • Havacılık Elektrik ve Elektroniği SAY 60/62 410,72 94.435
  • Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 408,8 96.474
  • Kimya Mühendisliği SAY 70/72 400,73 105.245
  • Mimarlık SAY 110/113 395,87 110.814
  • Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce) SAY 70/72 357,84 162.584
  • Endüstriyel Tasarım SAY 70/72 347,35 180.693
  • İç Mimarlık SAY 70/72 340,95 192.646
  • İnşaat Mühendisliği SAY 80/82 332,44 210.138
  • Matematik SAY 80/82 327,65 220.615
  • İstatistik SAY 60/62 310,22 263.739
  • Kimya SAY 60/62 300,06 293.351
  • Çevre Mühendisliği SAY 60/32 297,95 299.933
  • Biyoloji SAY 60/62 287,52 335.370
  • Fizik SAY 30/31 285,29 343.442
  • Çevre Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1/— – —

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