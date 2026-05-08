MEB AGS başvuru ekranı 2026 | AGS, ÖABT nasıl, nereden başvurulur? Başvuru ücreti

Türkiye genelindeki öğretmen adayları için kritik bir dönüm noktası olan Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvuruları, 8 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla ÖSYM takvimine uygun olarak başlatıldı. Milli Eğitim Akademisi'nde verilecek olan hazırlık eğitimine kabul edilmek isteyen adaylar, 8 Mayıs itibarıyla dijital ortamda başvurularını gerçekleştirebilecekler. Öğretmenlik Mesleği Kanunu ile yürürlüğe giren bu yeni sınav sistemi, adayların genel yetenek ve pedagojik formasyon bilgisini çok yönlü bir şekilde test ediyor. Sınavın uygulama merkezi olan ÖSYM, adayların başvuru sürecinde herhangi bir teknik aksaklık yaşamaması adına tüm güncel kılavuzları sistem üzerinden paylaştı. Akademik kariyer planlayan adaylar için bu sınav, sadece bir test değil, aynı zamanda öğretmenlik mesleğine açılan en önemli kapı olarak nitelendiriliyor. İşte AGS başvuru detayları!

MEB AGS, ÖABT BAŞVURU TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz doğrultusunda Akademi Giriş Sınavı için başvuru süreci 8 Mayıs 2026 sabahı itibarıyla başladı. Adaylar başvurularını 20 Mayıs 2026 tarihine kadar normal süresi içerisinde tamamlayabilecekler. Bu süre zarfında başvurusunu yapamayan adaylar için ise 3 Haziran 2026 tarihi, geç başvuru günü olarak belirlendi.

👉MEB AGS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN | ÖSYM AİS👈

AGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2026 yılı için uygulanacak olan MEB AGS ve ÖABT başvuru ücretleri, ÖSYM tarafından yayımlanacak olan resmi kılavuzla kesinleşti. Kılavuza göre, sınav ücreti her bir oturum için 800 TL olarak belirlendi.

MEB AGS, ÖABT NASIL, NEREDEN BAŞVURULUR?

Akademi Giriş Sınavı ve alan testi başvuruları tamamen dijital ortam üzerinden ÖSYM'nin resmi kanalları kullanılarak yapılıyor. Adaylar herhangi bir başvuru merkezine gitmeye gerek duymadan ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Ayrıca mobil cihazlar üzerinden de ÖSYM AİS uygulaması kullanılarak giriş yapılabiliyor ve süreç e-Devlet şifresiyle de kolayca yönetilebiliyor.

AGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? (ADIM ADIM)

Sisteme Giriş: ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresine giderek T.C. Kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın. Sınav Seçimi: "Başvurularım" sekmesinden "2026-MEB-AGS" seçeneğini bulun ve "Başvuru Yap" butonuna tıklayın. Bilgi Kontrolü: Kimlik, adres ve eğitim bilgilerinizin doğruluğunu teyit ederek ileri aşamaya geçin. Oturum ve Merkez Seçimi: Katılacağınız sınav oturumlarını (AGS ve ÖABT) seçip sınav merkezi tercihlerinizi (il/ilçe) işaretleyin. Onaylama: Tüm bilgileri kontrol ettikten sonra başvurunuzu onaylayın. Ödeme Yapma: ÖSYM Ödemeler sayfasından banka veya kredi kartınızla sınav ücretini yatırarak başvurunuzu aktif hale getirin.

👉AGS-ÖABT BAŞVURU EKRANI👈

MEB AGS, ÖABT NE ZAMAN?

2026 yılı öğretmenlik sınav takvimine göre Akademi Giriş Sınavı ve ÖABT aynı gün içerisinde farklı oturumlarla gerçekleştirilecek. Öğretmen adaylarının ter dökeceği büyük sınav 12 Temmuz 2026 tarihinde yapılacak. Sabah oturumunda genel yetenek ve pedagojik bilgilerin ölçüleceği AGS uygulanırken, öğleden sonraki oturumda adaylar kendi branşlarına yönelik alan bilgisi testine tabi tutulacak.

AGS VE ÖABT BARAJ PUANI KAÇ?

Akademisi giriş sisteminde adayların başarılı sayılabilmesi için belirlenmiş tek bir baraj puanı bulunmuyor. Ancak adayların sınav sonucunda aldıkları AGS ve ÖABT puanlarının ağırlıklı ortalamasıyla oluşan "başarı sırasına" göre alım yapılacak branş kontenjanına girmeleri gerekiyor. Milli Eğitim Akademisi'ne kabul edilecek aday sayısı, Bakanlık tarafından duyurulan öğretmen ihtiyacı kontenjanının genellikle iki katı kadar aday arasından puan üstünlüğüne göre belirleniyor.