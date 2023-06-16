DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | DÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Düzce Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Düzce Üniversitesi taban puanları 2023, DÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

İlk ve Acil Yardım TYT 70/72 329,21 532.155

Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 310,73 690.698

Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 294,22 865.065

Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 50/52 291,61 895.640

Çocuk Gelişimi TYT 70/72 288,49 933.142

Adalet TYT 80/82 285,88 965.497

Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 40/41 284,75 979.888

Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 282,32 1.011.387

Acil Durum ve Afet Yönetimi TYT 50/52 282,28 1.011.942

Aşçılık TYT 40/41 277,01 1.082.759

Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 60/62 274,03 1.124.544

Grafik Tasarımı TYT 50/52 273,84 1.127.373

Nüfus ve Vatandaşlık TYT 50/52 273,41 1.133.462

İç Mekan Tasarımı TYT 40/41 270,88 1.170.148

Adalet (İÖ) TYT 80/82 269,33 1.193.199

Otomotiv Teknolojisi TYT 40/41 265,34 1.254.033

Makine TYT 45/47 264,54 1.266.375

Sosyal Güvenlik TYT 70/72 263,9 1.276.452

Mekatronik TYT 40/41 263,5 1.282.842

Elektrik TYT 50/52 262,27 1.302.514

Yaşlı Bakımı TYT 60/62 257,93 1.373.738

Harita ve Kadastro TYT 40/41 254,98 1.424.216

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 70/72 253,11 1.456.778

Gıda Teknolojisi TYT 45/47 251,67 1.482.415

Elektronik Teknolojisi TYT 40/41 251,19 1.491.026

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 35/36 250,47 1.504.235

Makine (İÖ) TYT 40/41 248,59 1.538.761

Lojistik TYT 30/31 247,89 1.551.766

Moda Tasarımı TYT 60/62 247,67 1.555.866

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50/52 246,16 1.584.630

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT 30/31 244,84 1.609.900

Makine TYT 50/52 241,67 1.671.987

Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 40/41 239,38 1.718.266

Çevre Koruma ve Kontrol TYT 30/31 239,1 1.724.034

İnşaat Teknolojisi TYT 60/62 238,02 1.746.711

Arıcılık TYT 20/21 237,41 1.759.270

Sosyal Güvenlik (İÖ) TYT 70/72 235,9 1.791.159

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 60/62 235,78 1.793.636

Endüstriyel Kalıpçılık TYT 20/21 235,38 1.802.254

Geleneksel El Sanatları TYT 20/21 234,92 1.812.101

İşletme Yönetimi TYT 55/57 234,46 1.822.077

Dış Ticaret TYT 45/47 234,25 1.826.569

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 50/52 231,9 1.878.077

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 20/21 231,83 1.879.795

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 30/31 231,5 1.887.013

Makine Resim ve Konstrüksiyonu TYT 46/48 231,08 1.896.598

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40/41 230,99 1.898.523

Üretimde Kalite Kontrol TYT 40/41 229,03 1.943.256

İşletme Yönetimi TYT 40/41 228,36 1.958.705

Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 75/77 227,71 1.973.905

Metalurji TYT 30/31 226,14 2.010.872

Yapı Ressamlığı TYT 30/31 225,26 2.032.113

İnşaat Teknolojisi (İÖ) TYT 40/41 225,05 2.037.061

Dış Ticaret TYT 30/31 223,68 2.069.667

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 35/36 223,38 2.076.873

Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 60/62 222,15 2.106.622

Polimer Teknolojisi TYT 35/36 216,47 2.246.964

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 30/31 214,85 2.287.417

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Psikoloji EA 60/62 365,91 131.047

Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 364,45 134.903

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 80/82 352,24 169.420

Yönetim Bilişim Sistemleri EA 60/62 344,19 195.386

Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) EA 40/41 332,07 241.094

Sosyal Hizmet EA 80/82 287,77 497.965

Sağlık Yönetimi EA 70/72 269,62 658.837

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik EA 60/62 260,58 753.851

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) EA 30/31 258,31 779.352

İşletme EA 50/52 257,48 788.646

Uluslararası Ticaret ve Finansman EA 70/72 256,07 804.962

Sosyoloji EA 60/62 252,22 850.442

Uluslararası İlişkiler EA 60/62 249,98 877.931

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60/62 245,45 934.632

Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 60/62 245,37 935.706

Arkeoloji EA 25/26 240,04 1.005.694

İktisat EA 40/41 239,88 1.007.795

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik (İÖ) EA 40/41 238,35 1.028.596

Felsefe EA 30/31 234,77 1.077.965

Turizm İşletmeciliği EA 40/41 223,97 1.231.318

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp SAY 130/134 490,8 23.680

Eczacılık SAY 40/41 455,88 51.466

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 60/62 424 80.766

Bilgisayar Mühendisliği SAY 90/93 414,56 90.263

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 394,67 112.189

Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAY 90/93 392,67 114.542

Hemşirelik SAY 170/175 341,2 192.203

Endüstri Mühendisliği SAY 60/62 339,11 196.359

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 90/93 330,61 214.035

Mekatronik Mühendisliği SAY 60/62 315,76 249.136

Mimarlık SAY 100/73 315,46 249.876

Makine Mühendisliği SAY 80/82 308,99 267.185

Biyomedikal Mühendisliği SAY 40/4 300,31 292.606

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 90/93 299,38 295.436

Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 40/35 298,81 297.226

İnşaat Mühendisliği SAY 30/5 298,69 297.608

Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 30/31 298,15 299.345

Matematik SAY 50/52 286,53 338.961

Kimya SAY 20/21 284,55 346.225

Orman Mühendisliği SAY 30/31 283,29 350.982

Biyoloji SAY 20/21 267,89 417.694

Bitki Koruma SAY 30/31 265,64 428.925

Orman Endüstrisi Mühendisliği SAY 25/26 253,8 496.098

Biyosistem Mühendisliği SAY 30/31 252,63 503.503

Peyzaj Mimarlığı SAY 50/52 250,57 517.152

Tarla Bitkileri SAY 25/26 244,75 559.519

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği SAY 20/21 242,25 579.163

Tarımsal Biyoteknoloji SAY 30/31 226,42 730.330

Bilgisayar Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1/— – —

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60/62 402,72 20.369

Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 393,02 29.440

Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 380,32 45.599

Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 40/41 350,16 110.398

Görsel İletişim Tasarımı SÖZ 20/21 321,79 221.669

İlahiyat SÖZ 108/111 305,82 314.439

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80/82 297,32 372.968

Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 70/72 291,76 415.191

İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 12/12 280,49 508.886

Tarih SÖZ 70/72 277,98 531.426

İlahiyat (İÖ) SÖZ 70/72 272,89 579.089

Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji SÖZ 40/41 262,84 679.133

İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 10/10 255,86 753.399

Çerkez Dili ve Kültürü SÖZ 30/31 228,33 1.065.665

Gürcü Dili ve Edebiyatı SÖZ 20/21 209,45 1.263.727

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER