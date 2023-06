OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | OKÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi taban puanları 2023, OKÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

İlk ve Acil Yardım TYT 30/31 348,44 403.848

Fizyoterapi TYT 52/54 315,82 643.380

Eczane Hizmetleri TYT 30/31 300,87 791.309

Çocuk Gelişimi TYT 70/72 291,46 897.364

Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 284,78 979.450

Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 30/31 284,29 985.742

Laboratuvar Teknolojisi TYT 40/41 275,82 1.099.435

Elektrik TYT 50/52 271,04 1.167.751

Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 70/72 267,75 1.217.155

Yaşlı Bakımı TYT 50/52 264,63 1.265.026

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği TYT 30/31 263,79 1.278.139

Harita ve Kadastro TYT 60/62 262,54 1.298.131

Elektrik TYT 35/36 259,78 1.343.059

Sosyal Güvenlik TYT 40/41 258,75 1.360.124

Çevre Koruma ve Kontrol TYT 40/41 257,96 1.373.220

Makine TYT 50/52 254,16 1.438.483

Posta Hizmetleri TYT 60/62 252,81 1.462.072

Özel Güvenlik ve Koruma TYT 40/41 252,15 1.473.910

Raylı Sistemler Makine Teknolojisi TYT 40/41 250,6 1.501.781

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 35/36 249,55 1.520.869

Raylı Sistemler İşletmeciliği TYT 40/41 242,33 1.659.044

Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 50/52 242,01 1.665.441

Bilişim Güvenliği Teknolojisi TYT 50/52 241,82 1.669.121

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 60/62 241,69 1.671.395

Makine TYT 30/31 240,48 1.695.909

Harita ve Kadastro (İÖ) TYT 40/41 240,39 1.697.659

İnternet ve Ağ Teknolojileri TYT 30/31 240,2 1.701.514

Elektronik Teknolojisi TYT 35/36 240,04 1.704.601

İşletme Yönetimi TYT 60/62 239,07 1.724.664

Posta Hizmetleri (İÖ) TYT 40/41 236,52 1.777.969

Tekstil Teknolojisi TYT 40/41 233,6 1.840.686

Kimya Teknolojisi TYT 40/41 233,4 1.845.081

Lojistik TYT 40/41 231,74 1.881.742

İnşaat Teknolojisi TYT 60/62 231,44 1.888.442

Gıda Teknolojisi TYT 40/41 230,89 1.900.873

Dış Ticaret TYT 40/41 224,55 2.048.979

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 50/52 224,2 2.057.071

İşletme Yönetimi (İÖ) TYT 40/41 222,89 2.088.780

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) TYT 55/57 222,29 2.103.497

İnşaat Teknolojisi (İÖ) TYT 40/41 219,92 2.161.702

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı EA 60/62 327,2 261.662

Yönetim Bilişim Sistemleri EA 60/62 299,15 415.659

Sosyal Hizmet EA 40/41 289,07 488.033

Sağlık Yönetimi EA 40/41 271,66 638.851

İşletme EA 40/41 243,57 958.886

Arkeoloji EA 20/21 242,76 969.594

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60/62 240 1.006.266

Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 50/52 239,67 1.010.686

İktisat EA 40/41 233,46 1.096.010

Uluslararası İlişkiler EA 40/41 232,04 1.115.913

Bilgi ve Belge Yönetimi EA 50/52 227,1 1.186.242

Organik Tarım İşletmeciliği EA 25/26 227,04 1.187.180

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Hemşirelik SAY 80/82 354,42 168.343

Bilgisayar Mühendisliği SAY 65/67 329,04 217.523

Ebelik SAY 65/67 323,9 229.209

Makine Mühendisliği SAY 20/2 306,89 273.160

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 30/11 299,37 295.464

Endüstri Mühendisliği SAY 20/9 298,25 299.047

Beslenme ve Diyetetik SAY 70/72 289,98 326.655

Matematik SAY 30/31 288,14 333.163

Biyoloji SAY 20/21 257,49 473.244

Gıda Teknolojisi SAY 30/31 198,48 1.087.969

Harita Mühendisliği SAY 20/— – —

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 50/52 336,09 157.972

İlahiyat SÖZ 80/82 317,78 242.612

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60/62 298,73 362.988

İlahiyat (İÖ) SÖZ 60/62 292,83 406.669

Coğrafya SÖZ 40/41 277,62 534.809

Tarih SÖZ 60/62 261,13 696.759

Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 50/52 256,15 750.366

İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 10/10 246,62 856.869

İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 10/10 238,55 949.668

Rekreasyon Yönetimi SÖZ 40/41 220,44 1.152.982

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DİL 60/62 350,74 42.000

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 60/62 346,15 43.736