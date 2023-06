NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | NEÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Necmettin Erbakan Üniversitesi taban puanları 2023, NEÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

İlk ve Acil Yardım TYT 60/62 349,42 398.116

CNC Programlama ve Operatörlüğü TYT 20/21 338,55 465.861

Ağız ve Diş Sağlığı TYT 70/72 323,25 579.080

Fizyoterapi TYT 40/41 312,22 676.551

Grafik Tasarımı TYT 40/41 310,94 688.688

Adalet TYT 60/62 307,68 720.435

Aşçılık TYT 40/41 299,71 803.851

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri TYT 40/41 299,49 806.252

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 50/52 298,99 811.634

Adalet TYT 60/62 289,55 920.374

Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 274,02 1.124.752

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 20/21 272,57 1.145.627

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 30/31 269,21 1.195.072

Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 268,61 1.204.143

Grafik Tasarımı TYT 60/62 265,18 1.256.484

Özel Güvenlik ve Koruma TYT 30/31 262,77 1.294.205

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği TYT 40/41 261,6 1.313.276

Mekatronik TYT 50/52 245,33 1.600.362

Elektrik TYT 50/52 244,59 1.614.739

Kaynak Teknolojisi TYT 20/21 243,86 1.629.079

Elektrik TYT 50/52 243,16 1.642.677

Makine TYT 40/41 239,94 1.706.709

Makine TYT 45/47 239,17 1.722.470

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50/52 239,15 1.722.918

Atçılık ve Antrenörlüğü TYT 25/26 237,51 1.757.101

Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi TYT 40/41 233,47 1.843.670

Tekstil Teknolojisi TYT 20/21 231,03 1.897.805

Döküm TYT 20/21 230,44 1.911.042

Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 40/41 229,38 1.935.089

İşletme Yönetimi TYT 30/31 228,67 1.951.611

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 45/47 228,64 1.952.243

İşletme Yönetimi TYT 40/41 220,41 2.149.357

İnşaat Teknolojisi TYT 50/52 218,78 2.190.179

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Hukuk EA 130/134 408,03 44.203

Hukuk (İÖ) EA 80/82 403,93 50.882

Sınıf Öğretmenliği EA 60/62 376,23 105.844

Psikoloji EA 70/72 370,98 118.264

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70/72 364,4 135.024

Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 362,12 141.135

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60/62 350,87 173.653

Yönetim Bilişim Sistemleri EA 60/62 341,79 203.649

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı EA 60/62 339,43 212.254

Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) EA 40/41 326,49 264.878

Havacılık Yönetimi EA 70/72 306 371.851

Sosyal Hizmet EA 60/62 299,31 414.572

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60/62 288,33 493.733

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) EA 60/62 284,25 526.358

Havacılık Yönetimi (İÖ) EA 70/72 277,6 583.386

Sağlık Yönetimi EA 70/72 275,45 603.100

Uluslararası Ticaret ve Finansman EA 60/62 263,8 719.062

Sosyoloji EA 60/62 263,32 724.212

Maliye EA 50/52 259,19 769.397

İşletme EA 60/62 257,08 793.271

Finans ve Bankacılık EA 60/62 254,67 821.287

Muhasebe ve Finans Yönetimi EA 60/62 250,66 869.431

Lojistik Yönetimi EA 50/52 248,68 894.150

İktisat EA 60/62 246 927.621

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) EA 60/62 244,16 951.228

Turizm İşletmeciliği EA 30/31 242,75 969.678

Felsefe EA 40/41 231,31 1.126.286

Finans ve Bankacılık (İÖ) EA 40/41 228,04 1.172.867

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp SAY 230/236 499,6 17.803

Diş Hekimliği SAY 100/103 475,16 35.568

Uçak Mühendisliği SAY 70/72 451,27 55.484

Matematik Öğretmenliği SAY 20/21 424,76 79.977

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 60/62 421,23 83.538

Bilgisayar Mühendisliği SAY 75/77 408,31 96.986

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40/41 396,62 109.979

Veterinerlik (Ereğli) SAY 50/52 374,89 137.305

Hemşirelik SAY 140/144 365,78 150.427

Bilgisayar Mühendisliği SAY 70/72 365,1 151.404

Hemşirelik SAY 70/72 345,6 183.900

Endüstri Mühendisliği (İngilizce) SAY 60/62 343,92 187.143

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 75/77 338,5 197.550

Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 50/52 320,99 236.159

Mimarlık SAY 100/103 317,22 245.461

Fizik Öğretmenliği SAY 20/21 316,68 246.813

Beslenme ve Diyetetik SAY 80/82 315,77 249.116

Mekatronik Mühendisliği SAY 60/62 312,67 257.084

Kimya Öğretmenliği SAY 20/21 312,24 258.275

Uzay ve Uydu Mühendisliği SAY 40/41 311,93 259.074

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 80/82 307,34 271.819

Gıda Mühendisliği SAY 20/3 303,37 283.297

Enerji Sistemleri Mühendisliği SAY 20/8 301,68 288.391

Makine Mühendisliği SAY 30/3 301,36 289.423

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) SAY 20/4 299,13 296.227

Harita Mühendisliği SAY 25/4 298,23 299.105

İnşaat Mühendisliği SAY 40/5 298,23 299.098

Biyoloji Öğretmenliği SAY 20/19 298,06 299.612

Makine Mühendisliği SAY 70/69 297,95 299.945

Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 60/62 297,53 301.256

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri SAY 50/52 295,16 308.979

İstatistik SAY 40/41 267,17 421.308

Biyoteknoloji SAY 40/41 262,45 445.357

Tarla Bitkileri SAY 30/31 245,59 553.083

Biyosistem Mühendisliği SAY 30/31 245,44 554.130

Şehir ve Bölge Planlama SAY 70/72 228,32 709.545

Uzay ve Uydu Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1/— – —

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 120/123 409,73 15.386

Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70/72 401,94 21.023

Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 391,91 30.649

Türkçe Öğretmenliği SÖZ 60/62 387,75 35.480

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği SÖZ 20/21 380,7 45.009

Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 379,45 46.878

Tarih Öğretmenliği SÖZ 20/21 374,43 55.068

Coğrafya Öğretmenliği SÖZ 20/21 374,04 55.675

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 60/62 364,36 74.294

Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 60/62 361,13 81.504

İlahiyat SÖZ 170/175 359,32 85.676

İlahiyat (Arapça) SÖZ 35/36 344,05 129.388

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) SÖZ 60/62 342,81 133.590

İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) SÖZ 5/5 328,09 191.517

İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 20/20 324,81 206.832

İlahiyat (İÖ) SÖZ 135/139 322,41 218.528

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70/72 318,83 236.905

İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 15/15 306,26 311.468

Geleneksel Türk Sanatları SÖZ 20/21 269,53 611.829

Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 50/52 295,11 389.288

Tarih SÖZ 65/67 292,53 409.068

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık SÖZ 60/62 289 437.001

Rekreasyon Yönetimi SÖZ 60/62 247,82 843.369

Tarih (İÖ) SÖZ 65/67 242,25 906.943

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ) SÖZ 60/62 240,34 928.843

Sanat Tarihi SÖZ 60/62 224,34 1.110.262

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER

İngilizce Öğretmenliği DİL 90/93 412,01 19.758

Arapça Öğretmenliği DİL 40/41 338,85 46.664

Almanca Öğretmenliği DİL 50/52 327,11 51.356

Dilbilimi DİL 40/41 312,05 57.590

Turizm Rehberliği DİL 50/52 298,74 63.074