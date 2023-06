MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | MAÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Mardin Artuklu Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Mardin Artuklu Üniversitesi taban puanları 2023, MAÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

İlk ve Acil Yardım TYT 60/62 343,48 433.917

İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 60/62 323,03 580.876

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60/62 318,92 615.679

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 50/52 316,71 635.315

Diş Protez Teknolojisi TYT 20/21 308,77 709.661

Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) TYT 40/41 307,08 726.408

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) TYT 60/62 304,04 757.743

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 50/52 294,47 862.155

Çocuk Gelişimi TYT 70/72 293,51 873.295

Evde Hasta Bakımı TYT 40/41 290,3 911.331

Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 283,68 993.791

Çocuk Gelişimi TYT 50/52 280,96 1.029.358

Yaşlı Bakımı TYT 60/62 280,3 1.038.150

Aşçılık TYT 20/21 274,8 1.113.454

Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 60/62 270,44 1.176.658

Spor Yönetimi TYT 30/31 264,03 1.274.478

Sosyal Hizmetler TYT 50/52 262,31 1.301.856

Elektrik TYT 40/41 262,27 1.302.529

Mimari Restorasyon TYT 40/41 259,26 1.351.643

Sosyal Hizmetler TYT 30/31 258,81 1.359.159

Yaşlı Bakımı (İÖ) TYT 60/62 258,29 1.367.866

Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 257,62 1.379.013

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama TYT 50/52 254,52 1.432.318

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 30/31 254,25 1.436.968

Çocuk Gelişimi (Uzaktan Öğretim) TYT 100/103 251,71 1.481.776

Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) TYT 83/86 249,88 1.515.015

Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) TYT 100/103 248,96 1.531.804

Sosyal Hizmetler (Uzaktan Öğretim) TYT 100/103 248,58 1.538.863

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 45/47 248,21 1.545.779

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 30/31 247,32 1.562.354

Harita ve Kadastro TYT 40/41 244,42 1.618.029

Elektrik TYT 40/41 243,68 1.632.553

Elektronik Teknolojisi TYT 40/41 243 1.645.702

Organik Tarım TYT 30/31 240,87 1.687.925

İşletme Yönetimi TYT 40/41 240,7 1.691.362

Dış Ticaret TYT 31/32 240,29 1.699.679

İnşaat Teknolojisi TYT 60/62 237,86 1.749.971

Tohumculuk Teknolojisi TYT 20/21 236,24 1.783.830

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (İÖ) TYT 50/52 235,89 1.791.368

Makine TYT 50/52 234,53 1.820.734

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 30/31 232,53 1.864.092

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı TYT 38/39 231,79 1.880.756

Doğal Yapı Taşları Teknolojisi TYT 30/31 223,42 2.075.933

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Psikoloji EA 70/72 352,21 169.528

Antropoloji EA 25/26 267,63 678.971

Arkeoloji EA 25/26 247,05 914.489

İşletme EA 30/31 245,3 936.484

Sosyoloji EA 50/52 242,55 972.389

Felsefe EA 25/26 234,26 1.084.995

İktisat EA 30/31 232,34 1.111.732

Turizm İşletmeciliği EA 25/26 230,89 1.132.266

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler EA 50/52 229,08 1.158.084

Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı EA 25/26 219 1.302.589

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Hemşirelik SAY 80/82 367,56 147.770

Ebelik SAY 60/62 328,73 218.182

Mimarlık SAY 60/1 323,88 229.262

Beslenme ve Diyetetik SAY 80/82 289,48 328.413

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 60/62 348,74 114.630

Kürt Dili ve Edebiyatı SÖZ 25/26 343,75 130.403

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) SÖZ 30/31 341,13 139.510

İslami İlimler SÖZ 90/93 300,15 352.912

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70/72 292,48 409.517

Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 50/52 277,16 539.006

Tarih SÖZ 70/72 260,57 702.637

İslami İlimler (Arapça) SÖZ 125/129 248,54 835.222

İslami İlimler (M.T.O.K.) SÖZ 10/10 232,89 1.014.155

Süryani Dili ve Edebiyatı SÖZ 20/21 231,8 1.026.388

Sanat Tarihi SÖZ 50/52 221,94 1.136.869

Tarih (Arapça) SÖZ 30/31 201,65 1.332.458

İslami İlimler (Arapça) (M.T.O.K.) SÖZ 15/15 188,1 1.424.544

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER

İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 60/62 345,17 44.164

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DİL 60/62 331,92 49.414

Turizm Rehberliği DİL 30/31 270,86 75.327

Arap Dili ve Edebiyatı DİL 60/62 268,01 76.674

Fars Dili ve Edebiyatı DİL 20/14 163,58 122.143