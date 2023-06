TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | TÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Trakya Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Trakya Üniversitesi taban puanları 2023, TÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

Anestezi TYT 70/72 338,57 465.725

Uçak Teknolojisi TYT 50/52 336,36 480.680

İlk ve Acil Yardım TYT 75/77 333,77 498.963

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70/72 319,01 614.903

Fizyoterapi TYT 50/52 316,63 635.998

Bilgisayar Programcılığı TYT 80/82 316,54 636.812

Ağız ve Diş Sağlığı TYT 50/52 313,25 667.116

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70/72 312,23 676.518

Ameliyathane Hizmetleri TYT 50/52 311,53 683.075

Radyoterapi TYT 60/62 304,96 748.220

Eczane Hizmetleri TYT 40/41 302,59 772.977

Odyometri TYT 75/77 301,57 783.878

Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi TYT 40/41 300,38 796.682

Patoloji Laboratuvar Teknikleri TYT 65/67 299,96 801.086

Elektronörofizyoloji TYT 40/41 298,4 818.134

Ortopedik Protez ve Ortez TYT 70/72 294,63 860.260

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65/67 294,52 861.563

Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 45/47 288,71 930.549

Grafik Tasarımı TYT 55/57 287,28 948.011

Aşçılık TYT 60/62 285,77 966.819

Laboratuvar Teknolojisi TYT 50/52 285,65 968.397

Adalet TYT 60/62 283,89 990.979

Kimya Teknolojisi TYT 50/52 276,24 1.093.452

Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği TYT 40/41 275,73 1.100.550

Çocuk Gelişimi TYT 65/67 274,34 1.120.195

Sosyal Hizmetler TYT 45/47 272,42 1.147.681

Laboratuvar Teknolojisi TYT 40/41 271,41 1.162.438

Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) TYT 140/144 271,12 1.166.535

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 50/52 270,33 1.178.275

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 60/62 270,29 1.178.734

Mobil Teknolojileri TYT 30/31 269,42 1.191.887

Makine TYT 60/62 267,48 1.221.216

Gıda Teknolojisi TYT 50/52 265,54 1.250.891

Elektrik TYT 60/62 264,63 1.265.003

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 70/72 263,73 1.279.191

Lojistik TYT 65/67 261,37 1.317.042

Web Tasarımı ve Kodlama (Uzaktan Öğretim) TYT 100/103 260,25 1.335.306

Radyo ve Televizyon Programcılığı TYT 60/62 258,72 1.360.633

Dış Ticaret TYT 65/67 257,91 1.374.169

Mekatronik TYT 40/41 257,02 1.389.046

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 65/67 256,92 1.390.838

Elektronik Teknolojisi TYT 60/62 254,19 1.437.898

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 65/67 253,56 1.449.031

Harita ve Kadastro TYT 70/72 253,13 1.456.514

Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 65/67 251,29 1.489.167

Mimari Restorasyon TYT 60/62 249,95 1.513.779

Otomotiv Teknolojisi TYT 35/36 249,23 1.526.867

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 65/67 247,89 1.551.827

Radyo ve Televizyon Teknolojisi TYT 40/41 246,77 1.572.782

Pazarlama TYT 50/52 244,7 1.612.588

Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 40/41 241,92 1.667.087

Elektrik TYT 50/52 239,14 1.723.160

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 35/36 234,27 1.826.239

Seramik ve Cam Tasarımı TYT 20/21 233,92 1.833.764

Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 60/62 231,55 1.885.977

Dış Ticaret (İÖ) TYT 65/67 231,49 1.887.322

Lojistik (İÖ) TYT 65/67 229,8 1.925.452

Giyim Üretim Teknolojisi TYT 30/31 229,7 1.927.678

Elektronik Teknolojisi TYT 40/41 227,5 1.978.928

İşletme Yönetimi TYT 20/21 226,72 1.997.290

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) TYT 65/67 226,66 1.998.590

Lojistik TYT 40/41 226,1 2.011.921

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 69/71 224,98 2.038.713

Mimari Dekoratif Sanatlar TYT 50/52 223,78 2.067.234

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı TYT 30/31 223,21 2.081.138

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 29/30 222,53 2.097.418

Dış Ticaret TYT 40/41 221,9 2.112.611

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) TYT 65/67 220,97 2.135.391

Lojistik TYT 50/52 219,92 2.161.561

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 30/31 219,9 2.162.104

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) TYT 65/67 219,86 2.163.070

Yağ Endüstrisi TYT 30/31 216,4 2.248.786

İşletme Yönetimi TYT 30/31 215,69 2.266.396

Geleneksel El Sanatları TYT 20/21 214,77 2.289.402

Maliye TYT 50/52 214,49 2.296.541

Yerel Yönetimler TYT 25/26 211,53 2.370.974

Maliye TYT 65/67 208,44 2.446.988

Radyoterapi (KKTC Uyruklu) TYT 1/— #DEĞER! Dolmadı

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 365,26 132.770

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60/62 355,16 160.700

Yönetim Bilişim Sistemleri EA 40/41 347,09 185.667

Uluslararası İlişkiler EA 70/72 279,77 564.279

Sağlık Yönetimi EA 70/72 278,92 571.784

İşletme EA 80/82 268,37 671.408

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 70/72 267,46 680.693

Gümrük İşletme EA 60/62 265,15 704.765

İktisat EA 80/82 255,44 812.116

Maliye EA 60/62 254,9 818.476

Finans ve Bankacılık EA 70/72 251,76 855.953

Uluslararası Ticaret ve Finansman EA 40/41 251,2 862.853

İşletme (İÖ) EA 40/41 251,06 864.550

Turizm İşletmeciliği EA 30/31 250,19 875.262

Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 70/72 248,4 897.561

Uluslararası İlişkiler (İÖ) EA 60/62 246,33 923.521

Bankacılık ve Sigortacılık EA 30/31 245,57 933.089

Arkeoloji EA 30/31 243,49 960.058

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 70/72 243,24 963.275

Ekonometri EA 40/41 239,18 1.017.125

Muhasebe ve Finans Yönetimi EA 40/41 237,48 1.040.467

Maliye (İÖ) EA 50/52 237,47 1.040.701

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) EA 60/62 232,55 1.108.795

Bankacılık ve Sigortacılık EA 60/62 227,39 1.182.030

Bankacılık ve Sigortacılık (KKTC Uyruklu) EA 1/— – —

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp SAY 230/236 499,61 17.796

Diş Hekimliği SAY 85/88 474,09 36.395

Eczacılık SAY 90/93 454,55 52.589

Bilgisayar Mühendisliği SAY 95/98 424,82 79.923

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40/41 397,52 108.924

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 70/72 358,62 161.327

Hemşirelik SAY 130/134 348,57 178.461

Makine Mühendisliği SAY 90/93 332,83 209.239

Hemşirelik SAY 100/103 331,81 211.461

Beslenme ve Diyetetik SAY 70/72 322,55 232.419

Mimarlık SAY 110/113 321,64 234.567

Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 80/82 305,27 277.819

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 80/82 305,02 278.593

İç Mimarlık SAY 40/41 300,29 292.672

Gıda Mühendisliği SAY 30/13 298,98 296.723

Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 30/31 298,65 297.749

Genetik ve Biyomühendislik SAY 50/29 298,15 299.346

Odyoloji SAY 60/62 293,64 314.082

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri SAY 60/62 290,27 325.634

Kimya SAY 30/31 288,87 330.633

Matematik SAY 60/62 287,91 333.979

Biyoloji SAY 20/21 279,04 367.862

Fizik SAY 20/21 263,36 440.551

Peyzaj Mimarlığı SAY 70/72 251,47 511.220

Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY 20/21 247,49 538.956

Genetik ve Biyomühendislik (KKTC Uyruklu) SAY 2/— – —

Mimarlık (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Balkan Üniversitesi) (Ücretli) SAY 10/— – —

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60/62 403,62 19.669

Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60/62 395,54 26.859

Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 380,23 45.749

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 353,23 101.712

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80/82 308,6 296.725

İletişim ve Tasarımı SÖZ 60/62 302,69 335.250

Tarih SÖZ 80/82 287,23 451.426

İlahiyat SÖZ 99/102 287,21 451.664

Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 60/62 283,66 481.167

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık SÖZ 40/41 282,52 491.125

Sanat Tarihi SÖZ 60/62 253,34 781.307

Tarih (İÖ) SÖZ 70/72 248,03 840.937

İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 11/11 238,05 955.427

Türk Dili ve Edebiyatı (UOLP-Kosova Priştine Üniversitesi) (UOLP) (Ücretli) SÖZ 10/— – —

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER

İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) DİL 85/88 411,41 19.959

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DİL 60/62 403,47 22.654

Almanca Öğretmenliği (Almanca) DİL 50/52 342,01 45.383

Almanca Mütercim ve Tercümanlık DİL 60/62 338,8 46.684

Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı DİL 30/31 215,07 103.253

Bulgarca Mütercim ve Tercümanlık DİL 30/31 182,68 117.712

Arnavut Dili ve Edebiyatı DİL 20/6 166,93 121.631

Boşnak Dili ve Edebiyatı DİL 20/12 154,96 122.890