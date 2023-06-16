GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | GŞÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Gümüşhane Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Gümüşhane Üniversitesi taban puanları 2023, GŞÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
- Anestezi TYT 55/57 332,05 511.354
- İlk ve Acil Yardım TYT 65/67 324,09 572.316
- İlk ve Acil Yardım TYT 50/52 316,89 633.715
- İlk ve Acil Yardım TYT 65/67 314,88 652.049
- İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 55/57 313,18 667.695
- İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 50/52 308,74 709.999
- İlk ve Acil Yardım (İÖ) TYT 60/62 307,22 724.976
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70/72 300,16 798.842
- Diyaliz TYT 65/67 300,15 799.002
- Fizyoterapi TYT 65/67 298,42 817.942
- Patoloji Laboratuvar Teknikleri TYT 30/31 295,5 850.253
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 60/62 294,6 860.611
- Diyaliz TYT 50/52 293,67 871.390
- Fizyoterapi TYT 50/52 293,31 875.603
- Fizyoterapi (İÖ) TYT 55/57 291,49 896.995
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) TYT 60/62 291,26 899.857
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) TYT 50/52 287,44 946.070
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 60/62 283,82 991.966
- Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri TYT 40/41 281,99 1.015.570
- Eczane Hizmetleri TYT 50/52 280,91 1.029.941
- Acil Durum ve Afet Yönetimi TYT 40/41 274,05 1.124.276
- Optisyenlik TYT 45/47 272,37 1.148.462
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 50/52 270,75 1.172.124
- Adalet TYT 75/77 268,99 1.198.278
- Çocuk Gelişimi TYT 60/62 268,87 1.200.199
- Laboratuvar Teknolojisi TYT 40/41 267,17 1.225.999
- Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 50/52 266,01 1.243.803
- Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 265,69 1.248.602
- Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri TYT 60/62 262,42 1.300.065
- Çocuk Gelişimi TYT 65/67 260,17 1.336.611
- Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 60/62 258,36 1.366.535
- Ormancılık ve Orman Ürünleri TYT 60/62 256,98 1.389.830
- Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 60/62 255,91 1.408.162
- Aşçılık TYT 50/52 254,01 1.440.926
- Sosyal Hizmetler TYT 65/67 252,41 1.469.251
- Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 65/67 251,28 1.489.404
- Adalet (İÖ) TYT 65/67 250,67 1.500.498
- Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 30/31 250,21 1.508.964
- Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İÖ) TYT 40/41 247,8 1.553.433
- Yaşlı Bakımı TYT 65/67 247,46 1.559.776
- İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 50/52 247,43 1.560.190
- Bilgisayar Programcılığı TYT 45/47 246,86 1.571.083
- Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 60/62 245,04 1.606.070
- Bilgisayar Programcılığı TYT 50/52 242,81 1.649.601
- Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) TYT 40/41 242,54 1.654.878
- Laborant ve Veteriner Sağlık (İÖ) TYT 40/41 242,27 1.660.254
- Sosyal Hizmetler TYT 40/41 241,35 1.678.328
- Tapu ve Kadastro TYT 50/52 240,79 1.689.601
- Spor Yönetimi TYT 40/41 239,07 1.724.746
- Elektrik TYT 50/52 238,03 1.746.307
- Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 55/57 237,9 1.749.221
- Grafik Tasarımı TYT 60/62 235,33 1.803.292
- Mekatronik TYT 40/41 234,48 1.821.732
- Madencilik Teknolojisi TYT 25/26 233,25 1.848.276
- Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı TYT 20/21 233,23 1.848.824
- Özel Güvenlik ve Koruma TYT 55/57 233,18 1.849.888
- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği TYT 50/52 232,22 1.870.961
- İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) TYT 40/41 230,97 1.899.115
- Elektronik Teknolojisi TYT 20/21 230,14 1.917.649
- Sosyal Hizmetler (İÖ) TYT 55/57 228,38 1.958.257
- Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 30/31 225,69 2.021.642
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 60/62 224,45 2.051.317
- Coğrafi Bilgi Sistemleri TYT 30/31 223,86 2.065.159
- İç Mekan Tasarımı TYT 70/72 221,99 2.110.345
- Sosyal Güvenlik TYT 40/41 221,51 2.122.205
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 20/21 220,04 2.158.598
- Yaşlı Bakımı (İÖ) TYT 60/62 219,34 2.176.321
- Grafik Tasarımı (İÖ) TYT 30/31 218,99 2.184.826
- İnşaat Teknolojisi TYT 40/41 218,31 2.201.702
- Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 30/31 217 2.234.079
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 30/31 215,49 2.271.419
- Lojistik TYT 30/31 213,96 2.309.820
- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) TYT 50/52 209,5 2.421.179
- Mimari Restorasyon TYT 40/41 208,72 2.440.184
- Posta Hizmetleri TYT 50/52 206,16 2.501.876
- Basım ve Yayım Teknolojileri TYT 20/21 201,08 2.616.448
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
- Psikoloji EA 80/82 349,5 177.917
- Yönetim Bilişim Sistemleri EA 30/31 296,2 435.674
- Sosyal Hizmet EA 60/62 267,53 680.023
- Havacılık Yönetimi EA 40/41 260,36 756.235
- Sağlık Yönetimi EA 60/62 246,43 922.239
- Sosyal Hizmet (İÖ) EA 60/62 235,29 1.070.680
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 40/41 226,2 1.199.081
- Maliye EA 40/41 221,89 1.261.294
- İnsan Kaynakları Yönetimi EA 30/31 219,07 1.301.519
- Uluslararası İlişkiler EA 30/31 218,08 1.315.933
- Sosyoloji EA 40/41 216,53 1.337.989
- Felsefe EA 20/21 200,61 1.549.413
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Yazılım Mühendisliği SAY 60/62 357,89 162.507
- Hemşirelik SAY 90/93 333,56 207.720
- İnşaat Mühendisliği SAY 20/2 322,64 232.177
- Beslenme ve Diyetetik SAY 75/77 285,23 343.638
- Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY 30/31 241,93 581.732
- Acil Yardım ve Afet Yönetimi SAY 20/21 237,36 620.977
- İş Sağlığı ve Güvenliği SAY 20/21 231,96 671.975
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 30/31 335,08 161.892
- İlahiyat SÖZ 125/129 274,88 560.068
- Coğrafya SÖZ 50/52 257,95 730.776
- Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 70/72 253,26 782.212
- İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 15/15 238,59 949.266
- İlahiyat (İÖ) SÖZ 108/111 233,16 1.011.141
- Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 60/62 226,28 1.088.772
- İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 12/12 223,67 1.117.608
- Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 50/52 220,43 1.153.133
- Tarih SÖZ 70/72 216,97 1.189.585
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 80/82 216,19 1.197.358
- Gazetecilik SÖZ 60/62 207,72 1.279.963
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) SÖZ 70/38 176,92 1.469.994
- Tarih (İÖ) SÖZ 50/38 173,43 1.478.526
- Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) SÖZ 60/38 169,46 1.485.291
- Gazetecilik (İÖ) SÖZ 50/16 167,9 1.487.226
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
- İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 80/82 325,6 51.979
- Turizm Rehberliği DİL 50/52 252,34 84.264