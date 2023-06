PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | PAÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Pamukkale Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Pamukkale Üniversitesi taban puanları 2023, PAÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

Anestezi TYT 70/72 351 389.143

İlk ve Acil Yardım TYT 70/72 348,2 405.201

Bilgisayar Programcılığı TYT 80/82 333,91 497.901

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70/72 332,61 507.190

Fizyoterapi TYT 70/72 329,67 528.736

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70/72 323,53 576.882

Diyaliz TYT 70/72 318,02 623.542

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65/67 313,8 661.944

Fizyoterapi TYT 60/62 310,92 688.884

Çocuk Gelişimi TYT 70/72 308,24 714.857

Eczane Hizmetleri TYT 40/41 306,38 733.465

Grafik Tasarımı TYT 65/67 305,55 741.954

İç Mekan Tasarımı TYT 45/47 299,83 802.481

Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 65/67 296,59 837.906

Acil Durum ve Afet Yönetimi TYT 30/31 293,79 870.057

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 70/72 291,77 893.611

Bilgisayar Programcılığı TYT 55/57 291,49 897.036

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri TYT 30/31 287,97 939.605

Aşçılık TYT 65/67 285,65 968.373

Çocuk Gelişimi TYT 65/67 285,46 970.840

Turist Rehberliği TYT 30/31 284,43 983.969

Elektrik TYT 70/72 283,56 995.400

Çocuk Gelişimi TYT 60/62 281,04 1.028.238

Elektronik Teknolojisi TYT 45/47 278,53 1.061.854

Makine TYT 80/82 277,26 1.079.314

Kimya Teknolojisi TYT 45/47 275,83 1.099.289

Otomotiv Teknolojisi TYT 60/62 275,51 1.103.556

Dış Ticaret TYT 80/82 274,39 1.119.422

Çocuk Gelişimi TYT 80/82 273,91 1.126.302

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği TYT 45/47 273,29 1.135.206

Moda Tasarımı TYT 70/72 271,04 1.167.792

Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 60/62 268,91 1.199.522

Tapu ve Kadastro TYT 30/31 267,95 1.214.108

Aşçılık (İÖ) TYT 50/52 267,54 1.220.386

Tekstil Teknolojisi TYT 60/62 266,59 1.234.754

Çocuk Gelişimi (İÖ) TYT 60/62 264,42 1.268.222

Dış Ticaret (İÖ) TYT 60/62 262,76 1.294.511

Mekatronik TYT 40/41 261,75 1.310.760

Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 60/62 260,93 1.324.242

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 82/85 258,39 1.366.033

Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 50/52 257,66 1.378.294

Sosyal Güvenlik TYT 30/31 255,98 1.406.996

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT 40/41 255,12 1.421.729

Özel Güvenlik ve Koruma TYT 40/41 254,43 1.433.827

Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) TYT 40/41 254,39 1.434.522

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 50/52 254,15 1.438.530

Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) TYT 40/41 247,17 1.565.219

Giyim Üretim Teknolojisi TYT 40/41 246,5 1.578.247

Gıda Teknolojisi TYT 40/41 245,61 1.595.026

Moda Tasarımı TYT 35/36 245,24 1.602.063

Mimari Restorasyon TYT 60/62 243,9 1.628.356

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 102/105 243,53 1.635.463

Geleneksel El Sanatları TYT 60/62 241,77 1.670.075

İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) TYT 40/41 240,74 1.690.575

Lojistik TYT 50/52 240,31 1.699.214

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 40/41 240,28 1.699.787

Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 60/62 236,34 1.781.756

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 62/64 234,17 1.828.385

Madencilik Teknolojisi TYT 30/31 232,39 1.867.309

Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 20/21 231,59 1.885.045

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 40/41 229,96 1.921.836

İşletme Yönetimi TYT 50/52 229,84 1.924.628

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50/52 229,76 1.926.375

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 20/21 228,03 1.966.620

Emlak Yönetimi TYT 20/21 227,46 1.979.704

Dış Ticaret TYT 25/26 227,07 1.989.015

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 80/82 226,84 1.994.325

Maliye TYT 65/67 225,7 2.021.310

Dış Ticaret TYT 30/31 225,7 2.021.451

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40/41 225,5 2.026.278

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 20/21 224,98 2.038.705

Bankacılık ve Sigortacılık TYT 50/52 224,15 2.058.315

Dış Ticaret TYT 61/63 223,94 2.063.338

Pazarlama TYT 35/36 223,55 2.072.846

Süt ve Ürünleri Teknolojisi TYT 20/21 223,41 2.076.012

Dış Ticaret TYT 30/31 222,99 2.086.458

Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri TYT 35/36 222,94 2.087.583

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 50/52 222,93 2.087.770

Organik Tarım TYT 25/26 222,81 2.090.677

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 25/26 222,63 2.094.980

İşletme Yönetimi TYT 35/36 219,45 2.173.486

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 35/36 219,26 2.178.101

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 30/31 218,55 2.195.763

Maliye TYT 45/47 217,36 2.225.242

Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 30/31 217,1 2.231.580

Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 100/103 213,42 2.323.382

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi (KKTC Uyruklu) TYT 1/— #DEĞER! Dolmadı

Otomotiv Teknolojisi (KKTC Uyruklu) TYT 1/— #DEĞER! Dolmadı

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Uluslararası Ticaret ve Finansman EA 70/72 295,26 442.262

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 80/82 294,29 448.959

Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 60/62 287,37 501.110

Hukuk EA 130/134 415,56 33.164

Psikoloji EA 60/62 380,52 96.230

Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 377,53 102.951

Yönetim Bilişim Sistemleri EA 60/62 366,86 128.534

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70/72 365,99 130.855

Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) EA 40/41 356,78 156.021

İşletme (İngilizce) EA 60/62 323,66 277.790Sosyoloji EA 60/62 285,25 518.121

Spor Yöneticiliği EA 50/52 284,22 526.623

İşletme EA 80/82 281,79 546.837

İktisat (İngilizce) EA 80/82 276,88 589.906

Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ) EA 60/62 274,39 612.966

Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) EA 30/31 269,68 658.243

İşletme (İÖ) EA 40/41 267,37 681.650

İktisat EA 80/82 266,88 686.649

Sosyoloji (İÖ) EA 40/41 262,52 732.583

Turizm İşletmeciliği EA 40/41 262,26 735.485

İktisat (İngilizce) (İÖ) EA 40/41 261,12 747.966

Arkeoloji EA 40/41 252,86 842.835

İktisat (İÖ) EA 40/41 252,75 844.113

Maliye (İÖ) EA 80/82 251,24 862.256

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) EA 80/82 251,2 862.820

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 80/82 249,56 883.215

Ekonometri EA 40/41 248,66 894.298

Organik Tarım İşletmeciliği EA 30/31 245,98 927.911

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım EA 30/31 245,53 933.575

Felsefe EA 60/62 244,07 952.435

Sermaye Piyasası EA 30/31 230,54 1.137.192

Maliye EA 80/82 281,01 553.577

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp SAY 240/246 503,47 15.314

Diş Hekimliği SAY 100/103 476,44 34.532

Tıp (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 459,36 48.537

Bilgisayar Mühendisliği SAY 80/82 442,93 62.878

İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 40/41 428,19 76.595

Endüstri Mühendisliği SAY 60/62 397,91 108.480

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 80/82 383,99 125.211

Hemşirelik SAY 160/164 367,19 148.269

Mekatronik Mühendisliği SAY 45/47 359,93 159.220

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 70/72 356,25 165.254

Makine Mühendisliği SAY 90/93 348,48 178.631

Mimarlık SAY 80/82 347,64 180.187

Tekstil Mühendisliği SAY 20/21 326,32 223.589

Kimya Mühendisliği SAY 55/57 325,36 225.759

Mekatronik Mühendisliği (İÖ) SAY 45/47 324,98 226.627

Makine Mühendisliği (İÖ) SAY 60/62 324,84 226.986

Otomotiv Mühendisliği SAY 45/47 322,04 233.618

Makine Mühendisliği SAY 40/41 318,28 242.785

Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 50/52 318,13 243.179

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 100/103 311,47 260.356

Biyomedikal Mühendisliği SAY 56/58 307,74 270.715

Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 11/12 304,44 280.266

Otomotiv Mühendisliği (İÖ) SAY 30/31 301,53 288.873

Matematik SAY 60/62 301,43 289.201

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 20/21 298,99 296.671

Gıda Mühendisliği SAY 40/20 298,6 297.911

Çevre Mühendisliği SAY 20/1 298,49 298.263

İnşaat Mühendisliği SAY 90/52 298,21 299.172

Biyomedikal Mühendisliği (İÖ) SAY 40/15 298,03 299.712

Kimya SAY 20/21 294,3 311.862

Biyoloji SAY 20/21 286,91 337.627

Fizik SAY 20/21 268,8 413.274

Peyzaj Mimarlığı SAY 70/72 267,67 418.727

Şehir ve Bölge Planlama SAY 70/72 248,73 530.088

Biyoloji (KKTC Uyruklu) SAY 2/2 245,22 555.904

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Sanat Tarihi SÖZ 70/72 261,43 693.628

İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) SÖZ 12/12 254,46 768.853

Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60/62 411,97 13.973

Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70/72 401,12 21.719

Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 386,89 36.596

Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 70/72 372,1 59.213

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 363,36 76.488

İlahiyat SÖZ 108/111 328 191.912

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80/82 323,64 212.519

Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 70/72 316,23 251.173

Coğrafya SÖZ 60/62 315,07 257.711

Coğrafya (KKTC Uyruklu) SÖZ 1/1 309,72 289.817

Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 60/62 301,72 341.824

Tarih SÖZ 80/82 300,93 347.292

Rekreasyon Yönetimi SÖZ 30/31 281,68 498.269

İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 12/12 281,56 499.215

İlahiyat (İÖ) SÖZ 108/111 278,99 522.246

Tarih (İÖ) SÖZ 60/62 278,01 531.163Sanat Tarihi (İÖ) SÖZ 60/62 241,69 913.212

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları SÖZ 80/82 235,57 983.901