SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | SBTÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi taban puanları 2023, SBTÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Uçak Mühendisliği (İngilizce) SAY 25/26 444,81 61.202

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 25/26 420,45 84.251

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) SAY 25/26 367,64 147.639

Bitki Koruma SAY 20/21 267,02 422.028