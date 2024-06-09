YDT SON GİRİŞ SAATİ KAÇ? | YDT kapılar kaçta kapanacak? Sınav salonuna son giriş ne zaman?

YDT SON GİRİŞ SAATİ KAÇ? | Milyonlarca adayın heyecanla beklediği gün geldi. Meslek edinme adına önemli dönüm noktalarından bir tanesi olarak kabul edilen YDT sınavı 9 Haziran Pazar günü, saat 15:45 itibarıyla başlayacak. Sınava giriş saatinden sonra gelen adayların salona alınmayacağı bilinirken uzmanlar, sınavdan en az 1 saat önce sınava girilecek okulun bahçesinde hazır olunmasını tavsiye ediyor. Peki YDT son giriş saati kaç? YDT kapılar saat kaçta açılacak, kapanacak? Sınav salonuna son giriş ne zaman? İşte detaylar...

YDT KAPILAR SAAT KAÇTA AÇILACAK, KAPANACAK?

Üniversiteye giriş sınavı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), iki oturumda gerçekleşiyor. Sınavlardan ilki olan Temel Yeterlilik Sınavı'nın (TYT), 8 Haziran Cumartesi günü yapılmasının ardından bir diğer oturum olan YDT ise 9 Haziran Pazar günü, saat 15:45'te başlayacak. Sınav salonlarına son giriş saati ise 15:30 olarak belirlendi. Sınav süresi ise 120 dakika olacak.