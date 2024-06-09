AYT SAAT KAÇTA BİTİYOR? | 2024 AYT kaç dakika sürecek? İlk çıkış saati kaç?

AYT SAAT KAÇTA BİTİYOR? | ÖSYM'nin düzenlediği üniversite sınavına katılarak ideallerini gerçekleştirmek için en büyük adımı atan adaylar için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Yaklaşık 2 milyon adayın birbiriyle yarışacağı 3 oturumlu sınavın dün yapılan ilk etabının arıdndan ikinci oturum, 9 Haziran günü saat 10.15 itibarıyla başlıyor. Güvenlik sebebiyle sınava kısa bir süre sınav salonlarına alım yapılmazken AYT saat kaçta bitiyor? 2024 AYT kaç dakika sürecek? İlk çıkış saati kaç? soruları da en çok merak edilenler arasında yerini aldı. İşte detaylar...

2024 AYT İLK ÇIKIŞ SAATİ KAÇ?

YKS sınav kılavuzunda yer alan bilgiye göre, adaylar sınavın ilk 90 dakikası ve son 15 dakikası içinde sınav salonundan dışarı çıkarılmayacaktır. Bu kapsamda, sınava katılan adaylar, 11.45'e kadar sınav salonlarından çıkamayacak. 11.45 ile 13.00 arası sınavı biten adaylar sınav merkezini terk edebilirken sınavın son 15 dakikasında da salondan çıkışlara izin verilmeyecek.

AYT SAAT KAÇTA BİTİYOR?

YKS sınavının ikinci oturumu olan ve saat 10.15'te başlayan Alan Yeterlilik Testleri, saat 13.15'te sona erecek.

AYT KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

AYT (9 Haziran Pazar)

Başlama saati: 10.15 Sınav süresi: 180 dakika Bitiş saati: 13.15 Salona son giriş saati: 10.00

YDT (9 Haziran Pazar)