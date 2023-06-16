Haberler Haberler AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | AFSÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | AFSÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

ÖSYM'nin düzenlediği YKS sınavlarının ilk oturumu TYT ve ikinci oturumu olan AYT'nin sona ermesiyle tercih heyecanı başladı. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde (AFSÜ) okumak isteyen adaylar, arama motorlarında 'Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi taban puanları 2023, AFSÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH' sorgulamaları yapıyor. ÖSYM'nin tercih kılavuzu ile belli olan tavan, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 09:31 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 10:02
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | AFSÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için 'Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi taban puanları 2023, AFSÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR, TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

  • İlk ve Acil Yardım TYT 60/62 340,1 455.428
  • İlk ve Acil Yardım TYT 40/41 328,09 540.737
  • Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70/72 322,81 582.748
  • Ağız ve Diş Sağlığı TYT 60/62 313,82 661.772
  • Fizyoterapi TYT 80/82 313,53 664.546
  • Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70/72 312,86 670.560
  • Diyaliz TYT 60/62 312,04 678.216
  • Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 40/41 306,01 737.392
  • Elektronörofizyoloji TYT 50/52 302,57 773.259
  • Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) TYT 70/72 302,54 773.473
  • Patoloji Laboratuvar Teknikleri TYT 40/41 301,72 782.244
  • Ortopedik Protez ve Ortez TYT 60/62 301,41 785.660
  • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 80/82 300,55 794.767
  • Fizyoterapi (İÖ) TYT 80/82 300,21 798.324
  • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 40/41 293,4 874.590
  • Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) TYT 60/62 288,43 933.907
  • Hasta Bakımı TYT 40/41 261,4 1.316.600
  • Yaşlı Bakımı TYT 60/62 259,41 1.349.175
  • Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 60/62 259,25 1.351.785
  • Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 40/41 248,67 1.537.218
  • Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) TYT 40/41 239,18 1.722.293
  • Tıbbi ve Aromatik Bitkiler TYT 30/31 236,96 1.768.516

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

  • Sağlık Yönetimi EA 70/72 268,27 672.457
  • Sağlık Yönetimi (İÖ) EA 70/72 233,47 1.095.942

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

  • Tıp SAY 200/205 491,19 23.447
  • Diş Hekimliği SAY 100/103 469,45 40.106
  • Eczacılık SAY 70/72 453,11 53.869
  • Hemşirelik SAY 115/118 349,42 176.998
  • Beslenme ve Diyetetik SAY 70/72 310,77 262.284
  • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 90/93 299,62 294.692
  • Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İÖ) SAY 70/72 291,39 321.609

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