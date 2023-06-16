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SAMSUN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | SAMÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

ÖSYM'nin düzenlediği YKS sınavlarının ilk oturumu TYT ve ikinci oturumu olan AYT'nin sona ermesiyle tercih heyecanı başladı. Samsun Üniversitesi'nde (SAMÜ) okumak isteyen adaylar, arama motorlarında 'Samsun Üniversitesi taban puanları 2023, SAMÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH' sorgulamaları yapıyor. ÖSYM'nin tercih kılavuzu ile belli olan tavan, taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 12:01
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | SAMÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Samsun Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Samsun Üniversitesi taban puanları 2023, SAMÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

Harita ve Kadastro TYT 50/52 263,65 1.280.413
Elektrik TYT 40/41 257,93 1.373.835
İş Makineleri Operatörlüğü TYT 30/31 247,28 1.563.062
İnşaat Teknolojisi TYT 60/62 235,88 1.791.579
Mimari Restorasyon TYT 60/62 234,75 1.815.867
Coğrafi Bilgi Sistemleri TYT 30/31 228,61 1.953.080
Yapı Denetimi TYT 50/52 225,23 2.032.696

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Psikoloji EA 70/72 372,85 113.810
Havacılık Yönetimi EA 70/72 301,26 401.591
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 50/52 284,07 527.841
Sağlık Yönetimi EA 60/62 283,99 528.580
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi EA 50/52 274,91 608.123
Sosyoloji EA 40/41 271,57 639.620
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik EA 60/62 269,13 663.751
Ekonomi ve Finans EA 40/41 257,69 786.303

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp SAY 40/41 500,12 17.459
Havacılık ve Uzay Mühendisliği SAY 50/52 430,67 74.247
Yazılım Mühendisliği SAY 60/62 429,14 75.685
Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 55/57 340,8 192.967
Uçak Bakım ve Onarım SAY 40/41 339,37 195.805
Endüstri Mühendisliği SAY 40/41 329,68 216.066
Meteoroloji Mühendisliği SAY 45/47 327,08 221.930
Mimarlık SAY 60/62 319,21 240.533
Makine Mühendisliği SAY 50/52 317,44 244.862
Biyomedikal Mühendisliği SAY 40/13 298,8 297.249
Meteoroloji Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1/— – —

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60/62 312,07 275.206
Coğrafya SÖZ 60/62 305,84 314.302
İletişim Tasarımı ve Yönetimi SÖZ 50/52 289,09 436.344
Tarih SÖZ 60/62 287,2 451.696

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DİL 40/41 393,2 26.235

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