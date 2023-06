SAMSUN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | SAMÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Samsun Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Samsun Üniversitesi taban puanları 2023, SAMÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLAR, KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI

📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER

Harita ve Kadastro TYT 50/52 263,65 1.280.413

Elektrik TYT 40/41 257,93 1.373.835

İş Makineleri Operatörlüğü TYT 30/31 247,28 1.563.062

İnşaat Teknolojisi TYT 60/62 235,88 1.791.579

Mimari Restorasyon TYT 60/62 234,75 1.815.867

Coğrafi Bilgi Sistemleri TYT 30/31 228,61 1.953.080

Yapı Denetimi TYT 50/52 225,23 2.032.696

📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ

Psikoloji EA 70/72 372,85 113.810

Havacılık Yönetimi EA 70/72 301,26 401.591

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 50/52 284,07 527.841

Sağlık Yönetimi EA 60/62 283,99 528.580

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi EA 50/52 274,91 608.123

Sosyoloji EA 40/41 271,57 639.620

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik EA 60/62 269,13 663.751

Ekonomi ve Finans EA 40/41 257,69 786.303

📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER

Tıp SAY 40/41 500,12 17.459

Havacılık ve Uzay Mühendisliği SAY 50/52 430,67 74.247

Yazılım Mühendisliği SAY 60/62 429,14 75.685

Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 55/57 340,8 192.967

Uçak Bakım ve Onarım SAY 40/41 339,37 195.805

Endüstri Mühendisliği SAY 40/41 329,68 216.066

Meteoroloji Mühendisliği SAY 45/47 327,08 221.930

Mimarlık SAY 60/62 319,21 240.533

Makine Mühendisliği SAY 50/52 317,44 244.862

Biyomedikal Mühendisliği SAY 40/13 298,8 297.249

Meteoroloji Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1/— – —

📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER

Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60/62 312,07 275.206

Coğrafya SÖZ 60/62 305,84 314.302

İletişim Tasarımı ve Yönetimi SÖZ 50/52 289,09 436.344

Tarih SÖZ 60/62 287,2 451.696

📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DİL 40/41 393,2 26.235