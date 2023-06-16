AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | AKDÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması | 2023 YKS TERCİH

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM tarafından düzenlenen YKS kapsamında TYT ve AYT sınavlarına katılan milyonlarca aday, tercihler için araştırmalara başladı. 2022 yılında Akdeniz Üniversitesi'nin taban puanlarını araştıran adaylar için Akdeniz Üniversitesi taban puanları 2023, AFSÜ kontenjanlar ve başarı sıralaması' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR VE BAŞARI SIRALAMASI
Kontenjanların belirlenmesinde kamu ve özel sektör temsilcilerinin de bulunduğu "Yükseköğretim Eğitim Programları Danışma Kurulu"nun sunduğu öneriler dikkate alınıyor. 2020'den beri Yeni YÖK'ün bünyesinde yetki paylaşımı anlayışı sonucu oluşturulan ve yasal zemine kavuşan bu Kurul'da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği temsilcileri bulunmaktadır.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KONTENJANLAR, TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI
📌TYT İLE ALAN BÖLÜMLER
- İlk ve Acil Yardım TYT 70/72 363,09 326.575
- Bilgisayar Programcılığı TYT 70/72 362,9 327.550
- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70/72 343,68 432.698
- Fizyoterapi TYT 70/72 343,47 434.027
- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70/72 334,23 495.610
- Adalet TYT 75/77 333,5 500.848
- Bilgisayar Programcılığı TYT 60/62 331,51 515.238
- Diyaliz TYT 70/72 325,66 559.678
- Radyoterapi TYT 20/21 325,3 562.611
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 70/72 323,56 576.683
- Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 70/72 321,38 594.636
- Aşçılık TYT 60/62 320,56 601.498
- Çocuk Gelişimi TYT 80/82 318,19 622.079
- Mekatronik TYT 70/72 317,2 630.923
- Adalet (İÖ) TYT 65/67 315,42 647.001
- Optisyenlik TYT 75/77 313,3 666.570
- Aşçılık TYT 70/72 312,69 672.254
- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği TYT 78/80 309,36 703.907
- Bilgisayar Programcılığı TYT 40/41 309 707.424
- Elektrik TYT 65/67 308,9 708.388
- Grafik Tasarımı TYT 60/62 306,58 731.473
- Bilgisayar Programcılığı TYT 45/47 306,57 731.536
- Sosyal Hizmetler TYT 78/80 303,42 764.259
- Bilgisayar Programcılığı (İÖ) TYT 60/62 303,03 768.334
- Makine TYT 70/72 302,9 769.766
- Çocuk Gelişimi TYT 60/62 302,25 776.586
- Pastacılık ve Ekmekçilik TYT 30/31 301,99 779.378
- Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 70/72 301,79 781.459
- İnşaat Teknolojisi TYT 70/72 301,29 786.967
- Sivil Savunma ve İtfaiyecilik TYT 45/47 299,41 807.067
- Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 78/80 298,49 817.029
- Otomotiv Teknolojisi TYT 65/67 298,18 820.550
- Çocuk Gelişimi TYT 50/52 295,26 853.024
- Harita ve Kadastro TYT 70/72 293,73 870.713
- Bankacılık ve Sigortacılık TYT 78/80 293,52 873.206
- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) TYT 76/78 291,83 892.899
- Bilgisayar Programcılığı (KKTC Uyruklu) TYT 1/1 291,14 901.230
- Elektronik Teknolojisi TYT 60/62 290,85 904.732
- Yaşlı Bakımı TYT 65/67 290,68 906.716
- Medya ve İletişim TYT 78/80 288,98 927.119
- Elektrik (İÖ) TYT 55/57 286,53 957.292
- Turist Rehberliği TYT 60/62 285,98 964.172
- Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT 55/57 285,14 974.913
- İşletme Yönetimi TYT 78/80 283,21 999.921
- Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği TYT 60/62 282,81 1.005.025
- Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 78/80 279,89 1.043.514
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 78/80 279,73 1.045.713
- Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 80/82 279,62 1.047.093
- Moda Tasarımı TYT 50/52 278,39 1.063.884
- İnşaat Teknolojisi (İÖ) TYT 70/72 278,09 1.068.018
- Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 60/62 277,63 1.074.224
- Deniz ve Liman İşletmeciliği TYT 80/82 277,32 1.078.526
- Mimari Restorasyon TYT 65/67 276,12 1.095.237
- Gıda Teknolojisi TYT 40/41 276,11 1.095.326
- Özel Güvenlik ve Koruma TYT 55/57 276,02 1.096.701
- Sosyal Hizmetler (İÖ) TYT 78/80 276 1.096.858
- Dış Ticaret TYT 60/62 275,51 1.103.611
- Organik Tarım TYT 70/72 273,4 1.133.591
- Çevre Koruma ve Kontrol TYT 55/57 273,12 1.137.575
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği TYT 60/62 272,47 1.146.977
- Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) TYT 78/80 271,68 1.158.504
- Yapı Denetimi TYT 70/72 271,64 1.159.027
- Elektrik TYT 40/41 270,45 1.176.515
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı TYT 77/79 270,33 1.178.201
- Çağrı Merkezi Hizmetleri TYT 78/80 269,76 1.186.828
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 153/157 269,58 1.189.509
- Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 60/62 269,27 1.194.126
- Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) TYT 78/80 268,86 1.200.301
- İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi TYT 45/47 268,56 1.204.758
- Pazarlama TYT 76/78 267,64 1.218.772
- Medya ve İletişim (İÖ) TYT 78/80 266,22 1.240.418
- Mobilya ve Dekorasyon TYT 60/62 265,84 1.246.349
- Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği (İÖ) TYT 50/52 263,04 1.290.101
- Turizm ve Seyahat Hizmetleri TYT 60/62 262,34 1.301.408
- Coğrafi Bilgi Sistemleri TYT 65/67 262,16 1.304.225
- Turizm ve Otel İşletmeciliği (Uzaktan Öğretim) TYT 71/73 262,15 1.304.309
- Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 65/67 262,05 1.305.947
- Elektronik Teknolojisi TYT 40/41 260,75 1.327.132
- İşletme Yönetimi (İÖ) TYT 78/80 259,8 1.342.740
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) TYT 78/80 257,76 1.376.640
- Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İÖ) TYT 78/80 257,23 1.385.538
- Yapı Denetimi (İÖ) TYT 50/52 256,14 1.404.275
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 70/72 255,93 1.407.791
- Maliye TYT 70/72 255,42 1.416.764
- Özel Güvenlik ve Koruma (İÖ) TYT 55/57 254,55 1.431.794
- İşletme Yönetimi TYT 80/82 254,22 1.437.392
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım TYT 60/62 254,06 1.440.100
- Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) TYT 70/72 253,72 1.445.987
- Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 45/47 253,51 1.449.887
- İşletme Yönetimi TYT 40/41 253,07 1.457.534
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40/41 252,61 1.465.726
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) TYT 78/80 252,53 1.467.176
- Sahne ve Dekor Tasarımı TYT 25/26 251,77 1.480.775
- Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT 35/36 251,74 1.481.223
- Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TYT 30/31 251,2 1.490.786
- Pazarlama TYT 40/41 250,34 1.506.600
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) TYT 155/159 250,1 1.510.908
- Organik Tarım TYT 40/41 249,92 1.514.195
- Pazarlama (İÖ) TYT 78/80 249,62 1.519.694
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 45/47 249,61 1.519.839
- İşletme Yönetimi TYT 35/36 249,2 1.527.369
- Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ) TYT 78/80 248,38 1.542.621
- Bahçe Tarımı TYT 40/41 248,2 1.545.864
- Tekstil Teknolojisi TYT 30/31 247,64 1.556.301
- Bahçe Tarımı TYT 35/36 245,78 1.591.825
- Seracılık TYT 40/41 245,24 1.602.272
- Pazarlama TYT 30/31 244,84 1.609.946
- Geleneksel El Sanatları TYT 20/21 244,74 1.611.865
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları TYT 40/41 244,13 1.623.697
- İkram Hizmetleri TYT 45/47 241,47 1.675.854
- Pazarlama TYT 25/26 239,9 1.707.476
- İşletme Yönetimi (İÖ) TYT 70/72 239,19 1.722.055
- Tarım Makineleri TYT 35/36 236,23 1.784.177
- Bahçe Tarımı TYT 30/31 234,64 1.818.206
- Bahçe Tarımı TYT 30/31 232,22 1.871.122
- Çim Alan Tesisi ve Yönetimi TYT 30/31 230,4 1.911.901
- Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi TYT 25/26 227,98 1.967.733
- Mantarcılık TYT 20/21 227,97 1.968.137
- Seracılık TYT 30/31 227,17 1.986.643
- İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi (KKTC Uyruklu) TYT 2/— #DEĞER! Dolmadı
- İlk ve Acil Yardım (KKTC Uyruklu) TYT 2/1 #DEĞER! Dolmadı
- Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (KKTC Uyruklu) TYT 1/— #DEĞER! Dolmadı
📌EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMLERİ
- Uluslararası İlişkiler EA 70/72 332,64 238.710
- Çocuk Gelişimi EA 70/72 330,96 245.658
- Turizm İşletmeciliği (İngilizce) EA 50/52 330 249.689
- Psikoloji EA 90/93 402,56 53.146
- Hukuk EA 260/267 428,87 18.728
- Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) EA 60/62 364,57 134.592
- Sınıf Öğretmenliği EA 50/52 383,49 89.778
- Yönetim Bilişim Sistemleri EA 60/62 379,62 98.214
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 70/72 378,21 101.389
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik EA 60/62 336,95 221.560
- Yönetim Bilişim Sistemleri EA 30/31 349,54 177.770
- İşletme EA 80/82 319,95 295.745
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) EA 60/62 313,17 330.663
- Sosyoloji EA 60/62 311,03 342.413
- Denizcilik İşletmeleri Yönetimi EA 60/62 310,05 348.102
- Uluslararası İlişkiler (İÖ) EA 60/62 308,26 358.402
- Sosyal Hizmet EA 60/62 307,06 365.585
- Tarım Ekonomisi (KKTC Uyruklu) EA 1/1 306,1 371.225
- İktisat EA 80/82 304,54 380.767
- Tarım Ekonomisi EA 40/41 304,22 382.792
- Spor Yöneticiliği EA 50/52 303,58 386.754
- Maliye EA 80/82 301,9 397.442
- Finans ve Bankacılık EA 60/62 301,03 403.130
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) EA 80/82 293,85 452.185
- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 70/72 287,29 501.771
- Turizm İşletmeciliği EA 40/41 285,82 513.478
- Felsefe EA 70/72 283,19 535.037
- Arkeoloji EA 60/62 283,16 535.276
- Finans ve Bankacılık (KKTC Uyruklu) EA 1/1 281,88 545.992
- Pazarlama EA 60/62 281,2 551.889
- Ekonometri EA 60/62 279,74 564.480
- Turizm İşletmeciliği EA 70/72 298,95 416.974
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 90/93 321,63 287.419
- Turizm İşletmeciliği EA 30/31 275,36 603.973
- Sigortacılık EA 50/52 271,09 644.275
- Ekonomi ve Finans EA 60/62 270,44 650.730
- Pazarlama (İÖ) EA 60/62 264,7 709.503
- Yönetim Bilişim Sistemleri (KKTC Uyruklu) EA 1/1 257,86 784.395
📌SAYISAL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Tıp SAY 300/308 516,33 8.295
- Diş Hekimliği SAY 110/113 487,59 26.038
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) SAY 75/77 484,19 28.567
- İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50/52 439,92 65.675
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 75/77 434,01 71.059
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAY 60/62 404,31 101.294
- Makine Mühendisliği SAY 70/72 389,37 118.516
- Mimarlık SAY 90/93 385,28 123.597
- Hemşirelik SAY 210/216 384,23 124.925
- Beslenme ve Diyetetik SAY 80/82 374,33 138.106
- Hemşirelik SAY 85/88 358,49 161.554
- Bitki Koruma SAY 40/41 336,33 202.013
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon SAY 70/72 335,03 204.686
- Matematik SAY 70/72 333,19 208.504
- İç Mimarlık SAY 70/72 331,47 212.186
- İnşaat Mühendisliği SAY 70/72 330,67 213.898
- Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 50/52 328,12 219.556
- Kimya SAY 25/26 315,41 249.993
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) SAY 1/1 310,49 263.024
- Bahçe Bitkileri SAY 40/41 305,58 276.886
- Çevre Mühendisliği SAY 30/8 299,13 296.221
- Gıda Mühendisliği SAY 70/72 318,54 242.128
- Jeoloji Mühendisliği SAY 20/3 298 299.779
- Uzay Bilimleri ve Teknolojileri SAY 30/31 293,19 315.576
- Fizik SAY 25/26 289,96 326.741
- Biyoloji SAY 55/57 289,85 327.135
- Tarla Bitkileri SAY 40/41 285,25 343.565
- Şehir ve Bölge Planlama SAY 70/72 279,33 366.697
- Toprak Bilimi ve Bitki Besleme SAY 40/41 279,26 366.953
- Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği SAY 35/36 277,26 375.180
- Peyzaj Mimarlığı SAY 70/72 287,41 335.811
- Zootekni SAY 40/41 253,1 500.464
- Gerontoloji SAY 60/62 252,58 503.822
- Tarımsal Yapılar ve Sulama SAY 35/36 252,51 504.329
- Tarımsal Biyoteknoloji SAY 40/41 268,27 415.846
- Su Ürünleri Mühendisliği SAY 30/31 247,5 538.892
📌SÖZEL İLE ALAN BÖLÜMLER
- Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 70/72 407,07 17.152
- Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50/52 399,56 23.057
- Özel Eğitim Öğretmenliği SÖZ 60/62 420,59 9.660
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 70/72 415,82 11.854
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 80/82 383,95 40.376
- Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 50/52 371,2 60.778
- Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) SÖZ 80/82 370,33 62.330
- Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 80/82 360,54 82.832
- Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60/62 354,16 99.152
- Sinema ve Televizyon SÖZ 60/62 349,57 112.110
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 80/82 344,13 129.155
- Coğrafya SÖZ 60/62 343,51 131.216
- Reklamcılık SÖZ 70/72 341,73 137.334
- Tarih SÖZ 80/82 340,03 143.535
- İlahiyat SÖZ 135/139 336,67 155.797
- Gazetecilik SÖZ 80/82 333,61 167.881
- Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) SÖZ 50/52 333,24 169.426
- Coğrafya (İÖ) SÖZ 40/41 325,58 203.181
- Rekreasyon Yönetimi SÖZ 50/52 317,85 242.191
- Sanat Tarihi SÖZ 60/62 317,39 244.773
- İlahiyat (M.T.O.K.) SÖZ 15/15 296,56 378.464
- Rekreasyon Yönetimi SÖZ 50/52 295,27 388.104
📌YABANCI DİL İLE ALAN BÖLÜMLER
- İngilizce Öğretmenliği DİL 70/72 440,38 11.661
- İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL 70/72 427,35 15.067
- İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) DİL 50/52 411,94 19.795
- Turizm Rehberliği DİL 50/52 391,92 26.690
- Alman Dili ve Edebiyatı DİL 60/62 376,28 32.318
- Rus Dili ve Edebiyatı DİL 40/41 373,84 33.257
- Turizm Rehberliği DİL 60/62 360,83 38.112
- Turizm Rehberliği (İÖ) DİL 40/41 342,81 45.094
- Latin Dili ve Edebiyatı DİL 30/31 333,04 48.982
- Eski Yunan Dili ve Edebiyatı DİL 40/41 300,85 62.214
- Rus Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) DİL 1/— – —