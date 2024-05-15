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YENİ OTOYOL ÜCRETLERİ 2024 | Otoyol ve köprü ücretleri ne kadar oldu? | Köprü geçiş ücretleri zamlandı mı?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamındaki özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerine zam geldi. Yeni otoyol ve köprü ücretleri ise vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı. Otoyol ve köprü ücretleri ne kadar oldu? Köprü geçiş ücretleri zamlandı mı? sorularının yanıtları merak ediliyor. Detaylar ve güncel bilgiler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 21:25 Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 21:40
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YENİ OTOYOL ÜCRETLERİ 2024 | Otoyol ve köprü ücretleri ne kadar oldu? | Köprü geçiş ücretleri zamlandı mı?

YENİ OTOYOL ÜCRETLERİ 2024 | Otoyol ve köprü ücretleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. KGM'den yapılan yazılı açıklamada, KGM ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerinin, 15 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendiği açıklandı. Otoyol ve köprü ücretleri ne kadar oldu? İşte detaylar...

OTOYOL VE KÖPRÜ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

KGM tarafından ücretlerin düzenlenmesinin ardından, KGM ve YİD kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri şu şekilde oldu:

  • 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri tek yön otomobil geçiş ücreti 15 TL'den 24 TL'ye,
  • Osmangazi Köprüsü geçişi otomobiller için 290 TL'den 399 TL'ye,
  • Yavuz Sultan Selim Köprüsü 35 TL'den 49 TL'ye,
  • 1915 Çanakkale Köprüsü ise 295 TL'den 419 TL'ye çıkarıldı.
  • Ankara-Niğde Otoyolu da 210 TL'den 295 TL'ye çıkarıldı.
  • İstanbul- Ankara arasındaki Anadolu otoyolu ücreti otomobiller için 134 lira oldu.
  • Öte yandan, otoyol ve köprülerdeki yeni geçiş ücret tarifelerini içeren bilgiler, KGM'nin internet sitesinden de erişime açıldı.
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