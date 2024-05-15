YENİ OTOYOL ÜCRETLERİ 2024 | Otoyol ve köprü ücretleri ne kadar oldu? | Köprü geçiş ücretleri zamlandı mı?

YENİ OTOYOL ÜCRETLERİ 2024 | Otoyol ve köprü ücretleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. KGM'den yapılan yazılı açıklamada, KGM ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerinin, 15 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendiği açıklandı. Otoyol ve köprü ücretleri ne kadar oldu? İşte detaylar...

OTOYOL VE KÖPRÜ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

KGM tarafından ücretlerin düzenlenmesinin ardından, KGM ve YİD kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri şu şekilde oldu: