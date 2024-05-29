TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a bedava golcü! İmza için geliyor

BEN YEDDER BOMBASI! Sarı-kırmızılılar, Fransa Ligue 1 ekibi Monaco ile sözleşmesi biten Wissam Ben Yedder'i gündemine aldı.

33 yaşındaki Fransız forvet bu sezon 24 maçta görev alırken, 15 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.