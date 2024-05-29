TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a bedava golcü! İmza için geliyor
Son dakika spor haberi: Yaz transfer dönemi için düğmeye basan Galatasaray'da bombalar peş peşe patlayacak. Geride bıraktığımız sezonda bekleneni veremeyen Carlos Vinicius ile yollarını ayırma kararı alan sarı-kırmızılılar yeni forvetini buldu. Transferde harekete geçen Galatasaray yönetimi, bonservisi elinde olan yıldız golcüyü renklerine bağlamaya hazırlanıyor. İşte flaş gelişmelerin detayları...
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen sarı-kırmızlı yönetim, dünya yıldızlarını taşıyan uçakları peş peşe indirecek.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden kurmaylar, önemli isimleri listesine aldı.
CARLOS VINICIUS AYRILIYOR!
Galatasaray'ın sezon sonuna kadar kiraladığı Carlos Vinicius, beklentileri karşılayamadı.
Forma şansı bulduğu süreleri iyi kullanamayan 29 yaşındaki forvetle yollar ayrılacak.
Mauro Icardi'ye alternatif olabilecek bir ismi transfer etmek isteyen Cimbom'un listesine flaş bir isim girdi.
BEN YEDDER BOMBASI!
Sarı-kırmızılılar, Fransa Ligue 1 ekibi Monaco ile sözleşmesi biten Wissam Ben Yedder'i gündemine aldı.
33 yaşındaki Fransız forvet bu sezon 24 maçta görev alırken, 15 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Piyasa değeri 10 milyon euro olan 1.70 boyundaki yıldız, Monaco ile çıktığı 201 maçta 118 gol attı, 34 de asist yaptı.
GALATASARAY'I İSTİYOR!
Şu anda boşta olan Yedder'in Galatasaray forması giymek istediği dile getiriliyor.
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