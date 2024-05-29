Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a bedava golcü! İmza için geliyor

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a bedava golcü! İmza için geliyor

Son dakika spor haberi: Yaz transfer dönemi için düğmeye basan Galatasaray'da bombalar peş peşe patlayacak. Geride bıraktığımız sezonda bekleneni veremeyen Carlos Vinicius ile yollarını ayırma kararı alan sarı-kırmızılılar yeni forvetini buldu. Transferde harekete geçen Galatasaray yönetimi, bonservisi elinde olan yıldız golcüyü renklerine bağlamaya hazırlanıyor. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a bedava golcü! İmza için geliyor

Trendyol Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray, rüya takım kurmak için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a bedava golcü! İmza için geliyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen sarı-kırmızlı yönetim, dünya yıldızlarını taşıyan uçakları peş peşe indirecek.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a bedava golcü! İmza için geliyor

Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden kurmaylar, önemli isimleri listesine aldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a bedava golcü! İmza için geliyor

CARLOS VINICIUS AYRILIYOR!
Galatasaray'ın sezon sonuna kadar kiraladığı Carlos Vinicius, beklentileri karşılayamadı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a bedava golcü! İmza için geliyor

Forma şansı bulduğu süreleri iyi kullanamayan 29 yaşındaki forvetle yollar ayrılacak.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a bedava golcü! İmza için geliyor

Mauro Icardi'ye alternatif olabilecek bir ismi transfer etmek isteyen Cimbom'un listesine flaş bir isim girdi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a bedava golcü! İmza için geliyor

BEN YEDDER BOMBASI!
Sarı-kırmızılılar, Fransa Ligue 1 ekibi Monaco ile sözleşmesi biten Wissam Ben Yedder'i gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a bedava golcü! İmza için geliyor

33 yaşındaki Fransız forvet bu sezon 24 maçta görev alırken, 15 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a bedava golcü! İmza için geliyor

Piyasa değeri 10 milyon euro olan 1.70 boyundaki yıldız, Monaco ile çıktığı 201 maçta 118 gol attı, 34 de asist yaptı.

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