Braga çeyrek finalde!

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk çeyrek finalist Braga oldu. Portekiz temsilcisi, 2-0 kaybettiği maçın rövanşında Ferencvaros'u ağırladı. Devre arasına 3-0 önde giren Braga, ikinci yarıda Ricardo Horta'nın kaydettiği gol ile farkı 4'e çıkardı ve skoru belirledi. Portekiz ekibi, toplamda 4-2'lik skorla eşleşmeden çeyrek final bileti ile ayrılan taraf oldu.