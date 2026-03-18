Trabzonspor deplasmanda İkas Eyüpspor'u yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 27. haftasında Trabzonspor deplasmanda İkas Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer bu mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasındaki ikas Eyüpspor-Trabzonspor müsabakasının ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

2. dakikada sol kanatta topla buluşan Muçi, son çizgiye inip ortaladı. Bu futbolcunun ortasında meşin yuvarlak direkt kaleye yönelirken kaleci Monteiro son anda topu kornere tokatladı.

36. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Sağ kanatta kazanılan serbest vuruşta Muçi ceza sahası içine ortaladı. Arka direğe hareketlenen Nwaiwu boş pozisyonda kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Mücadelenin ikinci yarısında 66. dakikada Augusto sahneye çıktı. Futbolcu kaydettiği gol ile Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.

54. dakikada sağ taraftan paslaşarak kullanılan serbest vuruşta Zubkov, pasını ceza sahası sağ çaprazındaki Muçi'ye aktardı. Muçi'nin sert şutunda meşin yuvarlak direğin üzerinden auta çıktı.

58. dakikada sağ taraftan Radu'nun ortasına kale önünde iyi yükselen Legowski'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya gitti.

66. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Zubkov'un ortasına kale önünde dokunuşunu yapan Augusto, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

75. dakikada kaleci Felipe'nin hatalı pasında sağ tarafta topu alan Zubkov, pasını ceza yayındaki Onuachu'ya aktardı. Onuachu'nun dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.

87. dakikada sol taraftan kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Zubkov, arka direğe orta yaptı. Bu noktada Nwaiwu'nun yakın direğe kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

KARŞILAŞMADAN NOTLAR:

Süper Lig'in 27'nci haftasında ikas Eyüpspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadelede hakem Oğuzhan Çakır düdük çaldı. Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını ise Gökhan Barcın ve Bilal Gölen üstlendi.

Ev sahibi ikas Eyüpspor mücadeleye "Felipe, Calegari, Bedirhan Özyurt, Anıl Yaşar, Umut Meraş, Baran Ali Gezek, Radu, Legowski, Quinones, Metehan Altunbaş, Umut Bozok" ilk 11'iyle başladı. Konuk Trabzonspor ise "Onana, Ozan Tufan, Nwaiwu, Savic, Lövik, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Umut Nayir, Onuachu" ilk 11'iyle sahada yer aldı.

OULAI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Trabzonspor'un 19 yaşındaki Fildişi Sahilli orta sahası Christ Oulai, maçın 77'nci dakikasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Oulai, Süper Lig'in 28'inci haftasında Galatasaray'a karşı oynayacakları maçta forma giyemeyecek. 84'üncü dakikada oyundan çıkan genç orta saha, gözyaşlarına hakim olamadı.

Mücadelenin ardından Trabzonspor ligde 60 puanla 3. sırada bulunuyor. İkas Eyüpspor ise 22 puanla 16. sırada yer alıyor.