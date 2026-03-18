Liverpool-Galatasaray CANLI İZLE | GS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı rövanş karşılaşmalarıyla devam ediyor. Bu turda Liverpool ile Galatasaray bir kez daha karşı karşıya gelecek. İlk mücadeleyi RAMS Park'ta 1-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, İngiltere deplasmanında avantajını koruyarak çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde Liverpool'a karşı bu sezon oynadığı 2 karşılaşmayı da kazanan Galatasaray, dikkat çeken serisini sürdürmenin planlarını yapıyor. Kritik mücadele öncesinde futbolseverler ise "Liverpool-Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularının cevabını araştırıyor.

LIVERPOOL-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında oynanacak Liverpool-Galatasaray maçı 18 Mart Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak.

LIVERPOOL-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Anfield'da oynanacak Liverpool-Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

LIVERPOOL-GALATASARAY MAÇI İLK 11'LER

Liverpool: Güncellenecektir.

Galatasaray: Uğurcan, Jakobs, Sallai, Sara, Torreira, Abdülkerim, Osimhen, Barış, Singo, Boey, Lemina.

GALATASARAY TARİH YAZMAYA DEVAM EDİYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon önemli başarılara imza atan Galatasaray, Okan Buruk önderliğinde kritik galibiyetler almaya devam ediyor. Play-off turunda Juventus'u elemeyi başaran sarı-kırmızılı ekip, son 16 turunda ise Liverpool'a karşı oynadığı ilk maçı 1-0 üstün tamamladı. Rövanş mücadelesinde istediği sonucu alması durumunda çeyrek finale yükselecek Cimbom, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazmayı sürdürüyor.

"KAZANIRSAK ÇOK SEVİNECEĞİZ"

Takım olarak iyi durumda olduklarını belirten Okan Buruk, "Yükselen bir performansımız var. Öz güvenimiz yüksek, daha iyi bir takım olduk, birbirimizi daha çok tanıdık. Ligde ve Avrupa'da çok başarılı gidiyoruz. Oyuncularımızın değerleri artıyor, Gabi gibi bir oyuncumuzun milli takıma seçilmesini sağlıyor. Ona böyle bir çağrı geldi. İnşallah burada ve sonra da milli takımda başarılı olacak. Liverpool'un ilk maçtaki 11'leri sürprizdi. Gomez'i bekliyordum. Oynadıkları opsiyon vardı. maç için sakatlığı var, büyük ihtimal oynamayacak diye okudum. Sağ bekte hep değişiklikleri var. Orta sahada Mac Allister, Gravenberch, Szoboszlai'nin olduğu, kanatta Gakpo ve Salah oynarsa Wirtz hangi pozisyonda oynayacak? 4 oyuncuyu da oynatmak için Szoboszlai'yi sağ bekte oynatıyor. Ofansif oyun için bunu da düşünebilir. İlk maçta Wirtz'in kenardan içeri çok girmesi, ilk 5-10 dakika buna karşı yerleşemedik ama sonra hallettik. Rakibimizi tanıyoruz, ne yapacaklarını biliyoruz. Onlar da bizi tanıyor. Biraz kendi oyunumuza odaklanmalıyız, neleri iyi yapabiliriz, bunu düşüneceğim. Sadece takım değerleri üzerinden değerlendirme yapmak doğru olmaz. İyi oyunculara sahip olmak önemli. Galatasaray'ın da iyi oyuncuları var. Kazanırsak çok sevineceğiz. Başaramazsak çok üzüleceğiz. Biz buraya kadar geldik, burada kaybettik diye düşünmeyeceğiz, her türlü üzüleceğiz. Kazanma şansımız var, bu taraftan düşünmek istiyorum. Oyuncularım da böyle düşünmeli. Kazanırsak nereye gideriz, bunu düşünmek daha doğru olacak" açıklamasında bulundu.

CİMBOM'DA HEDEF ÇEYREK FİNAL

Galatasaray, "Devler Ligi"nde 7. kez çeyrek finalde mücadele etmeye çalışacak. Sarı-kırmızılı ekip, ilk maçı 1-0 kazandığı Liverpool karşısında iyi bir skor alarak adını UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en iyi 8 takımı arasına yazdırmak istiyor. Galatasaray, daha önce 1962-1963, 1969-70, 1988-89, 1993-94, 2000-01, 2012-13 sezonlarında Avrupa'nın son 8 takımı arasında yer almıştı.

"KENDİ SAHAMIZDA ÇOK DAHA GÜÇLÜYÜZ

Takımının iç sahada daha güçlü olduğunu söyleyen Arne Slot, "Deplasman veya evde oynama arasında bir fark varsa bunu göstereceğiz. Kendi sahamızda çok daha güçlüyüz. Çok iyi şeyler için Şampiyonlar Ligi'nde bulunduğumuz yeri hak ediyoruz. Çeyrek finale kalmayı hak eden bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Bizi iki defa yenmelerinin nedeni kendi sahalarında oynamaları değil. Çok iyi oynadılar. Çok sert ve ciddi maçlardı. Sonucu ayrıntılar belirledi. Bu ayrıntılarını düşünerek çok daha iyi hazırlanacağız. Bunları kendi lehimize çevireceğiz" dedi.

LIVERPOOL İLE GALATASARAY ARASINDA 7. RANDEVU

Liverpool ile Galatasaray bugüne kadar resmi maçlarda 6 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. İki takım son olarak bu sezon son 16 turu aşamasında RAMS Park'ta rakip oldu ve Aslan, Mario Lemina'nın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

VICTOR OSIMHEN REKORU EGALE ETMEK İSTİYOR

Osimhen, Burak Yılmaz'ın rekorunu egale etmek için mücadele edecek Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, bir Türk takımında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir sezonda en fazla gol atan oyuncu rekoruna ortak olmaya çalışacak.

"Devler Ligi"nde bu sezon Galatasaray formasıyla 7 gol atan Osimhen, bir Türk kulübü adına bir sezondaki en yüksek sayının sahibi olan Burak Yılmaz'ın rekorunu egale etmek için mücadele verecek. Burak Yılmaz, 2012-2013 sezonunda Galatasaray formasıyla 9 Şampiyonlar Ligi maçında 8 kez fileleri havalandırmıştı.

OKAN BURUK'UN AVRUPA KARNESİ

Okan Buruk, Galatasaray teknik direktörü olarak Avrupa kupalarında 37 maç oynadı. Buruk, Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerde 24, Avrupa Ligi'nde de 12 olmak üzere oynadığı bu 36 müsabakanın 15'inden galip ayrılırken, 13'ünde yenildi ve 9 müsabakada da berabere kaldı.

DAVINSON SANCHEZ KADRODA OLAMAYACAK

Liverpool ile oynanan ilk mücadelede Galatasaray ilk 11'inde yer alan Davinson Sanchez, karşılaşmanın son dakikalarında gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü. Anfield'da oynanacak rövanş mücadelesinde Galatasaray kadrosunda yer alamayacak Davinson Sanchez, turun geçilmesi durumunda çeyrek final eşleşmesinde forma giyebilecek.

GALATASARAY'DA 6 FUTBOLCU VE OKAN BURUK CEZA SINIRNDA

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un yanı sıra 6 futbolcu da sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte kaleci Uğurcan Çakır, savunma oyuncuları Ismail Jakobs, Abdülkerim Bardakcı ve Roland Sallai, hücum oyuncuları Noa Lang ile Victor Osimhen, kritik müsabakada sarı kart görmeleri durumunda olası çeyrek final ilk maçında forma giyemeyecek.

Sarı kart ceza sınırında bulunan Teknik Direktör Okan Buruk da kart görmesi halinde muhtemel çeyrek final karşılaşmasında takımının başında sahaya çıkamayacak.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı maçlarda rakip fileleri 17 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılarda gollerin 7'sini Victor Osimhen kaydederken, Yunus Akgün ve Noa Lang 2'şer, Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara, Sacha Boey, Mario Lemina ve Davinson Sanchez de 1'er gol sevinci yaşadı. Atletico Madrid mücadelesinde ise Marcos Llorente kendi kalesine attı.

LIVERPOOL'UN İSTATİSTİKLERİ

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Liverpool, lig aşamasını 6 galibiyet, 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 18 puanla 3. sırada tamamladı ve direkt son 16 turuna kaldı. İngiliz temsilcisi; Atletico Madrid'i 3-2, Eintracht Frankfurt'u 5-1, Real Madrid'i 1-0, Inter'i 1-0, Marsilya'yı 3-0 ve Karabağ'ı 6-0 mağlup ederken, Galatasaray'a 1-0 ve PSV'ye de 4-1'lik skorlarla kaybetti.

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takımlar arasında yer alıyor. İngiliz takımı, bugüne kadar Devler Ligi'nde 6 kez şampiyon oldu. Kırmızılar; 1977, 1978, 1981, 1984, 2005 ve 2019 yıllarında bu kupada şampiyonluk yaşadı.

LIVERPOOL-GALATASARAY MAÇI HAKEMİ

Liverpool ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonu'ndan hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ile Adam Kupsik yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Pawel Raczkowski olacak. Müsabakada VAR'da İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Di Bello, AVAR'da da Daniele Chiffi görev alacak.