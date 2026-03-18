Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi! Uçakta prim krizi...

Fenerbahçe Spor Kulübü, Trabzonspor maçı dönüşü uçakta prim krizi yaşandı iddiası ile servis edilen haberlere ilişkin bir açıklama yayınladı. İşte sarı-lacivertli kulübün açıklaması... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2026 Çarşamba 20:14
Fenerbahçe, resmi kanalları üzerinden yayınlamış olduğu bir açıklama ile dikkat çekti. Sarı-lacivertli kulüp, Trabzonspor maçı dönüşü uçakta yaşandığı iddia edilen prim krizine ilişkin açıklamada bulundu. İşte kulübün konuya ilişkin resmi açıklaması...

"FUTBOLUN DOĞASINA AYKIRIDIR"

"Son günlerde kamuoyuna yansıyan ve yaklaşık bir ay önce Trabzon maçı dönüşünde uçakta geçtiği iddia edilen diyaloglara ilişkin bazı ifadelerin, bağlamından koparılarak farklı bir amaçla servis edildiğini görmekteyiz.

Söz konusu diyalog, aile içinde, oyuncularımızla gerçekleşen ve profesyonel futbolun doğası gereği her takımda benzer şekilde yaşanabilecek son derece doğal bir iletişimin parçasıdır.

Futbolun içinde bu tür sohbetler ve zaman zaman espri düzeyinde geçen konuşmalar olağandır. Bu tür anlık diyaloglar üzerinden takımımıza dair farklı anlamlar çıkarılması futbolun doğasına aykırıdır.

Oyuncularımızın bu tür başlıklar üzerinden hedef haline getirilmesine müsaade etmeyiz.

Bu takım, sezon boyunca sahada ortaya koyduğu mücadele, birliktelik ve karakterle Fenerbahçe formasının ne anlama geldiğini defalarca göstermiştir.

Bu emeği ve bu duruşu tek bir başlık üzerinden tartışmaya açmak, bu formayı taşıyan oyuncularımıza haksızlıktır.

Fenerbahçe; teknik ekibi, oyuncuları ve yönetimiyle bir bütündür. Bu bütünlüğü hedef alan hiçbir girişime alan açılmayacaktır.

Göreve geldiğimiz günden bu yana kulübümüzde planlı bir prim sistemi uygulanmakta olup, bu sistem oyuncularımızla karşılıklı mutabakatla belirlenmiş ve aynı çerçevede devam etmektedir. Tüm ödemeler belirlenen sistem doğrultusunda, zamanında ve eksiksiz şekilde gerçekleştirilmektedir.

Oyuncularımızın bu tür başlıklar üzerinden yıpratılmasına yol açan yaklaşımlara karşı gerekli hassasiyet gösterilmiş; aile içindeki bir konuşmayı maksadını aşacak şekilde dışarıya taşıyan kişiyle yollarımız ayrılmıştır.

Futbol takımımızın tek odağı; teknik direktörümüz Domenico Tedesco önderliğinde, oyuncularımızla birlikte önümüzdeki maçlar ve hedeflerimiz doğrultusunda mücadelemizi en güçlü şekilde sürdürmektir.

Bu süreçte hocamıza ve oyuncularımıza olan inancımız ve desteğimiz tamdır."

Fatih Tekke'den maç öncesi flaş karar!
Eyüpspor-Trabzonspor | CANLI
DİĞER
EUROLEAGUE 29.HAFTA MAÇI BAŞLADI! Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
CHP'de "Silivri" fiyaskosu! Ekrem İmamoğlu betona gömen gömene: 1200 ile başladı 200'e çakıldı
Buruk'tan tarihi motivasyon konuşması!
Virgil van Dijk'tan flaş G.Saray itirafı!
Son Dakika
Fatih Tekke'den maç öncesi flaş karar! Fatih Tekke'den maç öncesi flaş karar! 19:27
Nijerya A Milli Futbol Takımı'ndan flaş karar! Nijerya A Milli Futbol Takımı'ndan flaş karar! 18:40
Başakşehir-Antalyaspor | CANLI Başakşehir-Antalyaspor | CANLI 18:17
Eyüpspor-Trabzonspor | CANLI Eyüpspor-Trabzonspor | CANLI 17:36
İkas Eyüpspor-Trabzonspor maçı detayları! İkas Eyüpspor-Trabzonspor maçı detayları! 17:01
UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş heyecanı! UEFA Avrupa Ligi'nde rövanş heyecanı! 16:09
Daha Eski
Buruk'tan tarihi motivasyon konuşması! Buruk'tan tarihi motivasyon konuşması! 15:46
Romanya maçının biletleri genel satışa çıktı Romanya maçının biletleri genel satışa çıktı 15:45
Alanyaspor farklı kazandı! Alanyaspor farklı kazandı! 15:08
Virgil van Dijk'tan flaş G.Saray itirafı! Virgil van Dijk'tan flaş G.Saray itirafı! 14:55
Asensio'ya büyük müjde! Uzun süredir bunu bekliyordu Asensio'ya büyük müjde! Uzun süredir bunu bekliyordu 14:25
Liverpool-Galatasaray maçı detayları! Liverpool-Galatasaray maçı detayları! 14:20