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Trabzonspor'da B planı Yaremchuk! İşte görüşmenin detayları

Trabzonspor yönetimi ilk tercih olarak Paul Onuachu’yu takımda tutmak istese de alternaflerle de temaslar başladı. Karadeniz devi, 28 yaşındaki Ukraynalı forvet Roman Yaremchuk ile görüştü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 06:50
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Trabzonspor'da B planı Yaremchuk! İşte görüşmenin detayları

Paul Onuachu'yu kadroda tutmak isteyen ancak bugüne kadar Southampton ile yaptığı görüşmelerden sonuç çıkartamayan Trabzonspor'un B planında ise Roman Yaremchuk var. Ukraynalı forvet ile görüşmeleri birkaç haftadır yoğun şekilde sürdüren Fırtına, kulübü Club Brugge'la da pazarlıkları hızlandırdı.

Bordo-mavili yönetim, bu hafta transferi anlaşma noktasına getirmeyi hedefliyor. Yaremchuk'u kiralık olarak değil, direkt bonservisiyle almak isteyen Fırtına, Belçika ekibiyle yoğun temas halinde. Yaremchuk'la yapılan görüşmelerde ise önemli mesafe katedildi. 28 yaşındaki yıldız, Trabzonspor'un ilgisine pozitif bakıyor. Abdullah Avcı'nın da çok istediği Yaremchuk ile geçtiğimiz haftalarda bizzat görüntülü bir konuşma yaptığı öğrenildi. Sezonu kiralık olarak Valencia'da tamamlayan 1.91'lik santrfor, La Liga'da 25 maçta 3 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

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