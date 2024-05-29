Trabzonspor'da B planı Yaremchuk! İşte görüşmenin detayları

Paul Onuachu'yu kadroda tutmak isteyen ancak bugüne kadar Southampton ile yaptığı görüşmelerden sonuç çıkartamayan Trabzonspor'un B planında ise Roman Yaremchuk var. Ukraynalı forvet ile görüşmeleri birkaç haftadır yoğun şekilde sürdüren Fırtına, kulübü Club Brugge'la da pazarlıkları hızlandırdı.

Bordo-mavili yönetim, bu hafta transferi anlaşma noktasına getirmeyi hedefliyor. Yaremchuk'u kiralık olarak değil, direkt bonservisiyle almak isteyen Fırtına, Belçika ekibiyle yoğun temas halinde. Yaremchuk'la yapılan görüşmelerde ise önemli mesafe katedildi. 28 yaşındaki yıldız, Trabzonspor'un ilgisine pozitif bakıyor. Abdullah Avcı'nın da çok istediği Yaremchuk ile geçtiğimiz haftalarda bizzat görüntülü bir konuşma yaptığı öğrenildi. Sezonu kiralık olarak Valencia'da tamamlayan 1.91'lik santrfor, La Liga'da 25 maçta 3 kez rakip fileleri havalandırmıştı.