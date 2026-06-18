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Haberler Basketbol Galatasaray'dan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'na ziyaret!

Galatasaray'dan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'na ziyaret!

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mert Mecit Çetinkaya, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu’nu makamında ziyaret etti. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2026 15:54 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2026 16:06
Galatasaray'dan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'na ziyaret!

GALATASARAY'DAN TBF BAŞKANI TÜRKOĞLU'NA ZİYARET

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mert Mecit Çetinkaya, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen ziyarette Galatasaray MCT Technic Genel Menajeri Özgün Önver ve idari menajer İbrahim Tilki de yer aldı.

Ziyarette, Türk basketbolunun gelişimine katkı sağlayacak projeler, altyapı yapılanmaları, sporcu gelişim süreçleri ve modern tesisleşme vizyonu üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mert Mecit Çetinkaya, görüşme sonunda TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'na isminin yazılı olduğu Galatasaray forması hediye etti.

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