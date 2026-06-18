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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe ve Galatasaray 'yerli transfer' savaşında! Hedefteki futbolcu...

Fenerbahçe ve Galatasaray 'yerli transfer' savaşında! Hedefteki futbolcu...

Son dakika transfer haberi... Fenerbahçe ve Galatasaray yeni sezon öncesi transferde ilk kez karşı karşıya geldi. İşte ayrıntılar ve o futbolcu...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2026 15:16
Fenerbahçe ve Galatasaray 'yerli transfer' savaşında! Hedefteki futbolcu...

Fenerbahçe ve Galatasaray, değişen yeni yabancı kuralıyla birlikte transferde yerli oyunculara yöneldi.

Fenerbahçe ve Galatasaray 'yerli transfer' savaşında! Hedefteki futbolcu...

İki ezeli rakip, başarılı bir sezonu geride bırakan genç futbolcuyu listesine aldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray 'yerli transfer' savaşında! Hedefteki futbolcu...

Genç stoper, sergilediği istikrarlı performansla devlerin dikkatini çekmeyi başardı.

Fenerbahçe ve Galatasaray 'yerli transfer' savaşında! Hedefteki futbolcu...

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, 22 yaşındaki savunma oyuncusunun transferi için resmi girişimlerde bulunması bekleniyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray 'yerli transfer' savaşında! Hedefteki futbolcu...

O futbolcu, Alanyaspor'da geride kalan sezonda tam 36 maçta süre bulan Ümit Akdağ.

Fenerbahçe ve Galatasaray 'yerli transfer' savaşında! Hedefteki futbolcu...

Genç futbolcu, savunmadaki sağlam duruşunun yanı sıra hücuma da katkı sağladı.

Fenerbahçe ve Galatasaray 'yerli transfer' savaşında! Hedefteki futbolcu...

Sezon boyunca takımı adına 1 gol atarken, 3 de asist yapma başarısı gösterdi. 1.92 metre boyundaki savunmacı, modern futbolda nadir bulunan sol ayaklı stoper profilinde oynuyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray 'yerli transfer' savaşında! Hedefteki futbolcu...

Romanya doğumlu olan yetenekli futbolcu, kariyerinde Chelsea ve FCSB gibi önemli kulüplerin akademilerinde eğitim gördü.

Fenerbahçe ve Galatasaray 'yerli transfer' savaşında! Hedefteki futbolcu...

Alanyaspor ise oyuncunun gelişimi için onu daha önce Göztepe ve Fransa'nın Toulouse takımlarına kiraladı.

Fenerbahçe ve Galatasaray 'yerli transfer' savaşında! Hedefteki futbolcu...

Alt yaş kategorilerinde Romanya U-21 Milli Takımı'nın da formasını terleten Ümit, uluslararası tecrübe kazandı.

Fenerbahçe ve Galatasaray 'yerli transfer' savaşında! Hedefteki futbolcu...

Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen genç savunmacı, transfer piyasasının gözdesi konumunda bulunuyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray 'yerli transfer' savaşında! Hedefteki futbolcu...

Başarılı futbolcunun Akdeniz ekibi Alanyaspor ile 2028 yılına kadar uzun vadeli bir sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray 'yerli transfer' savaşında! Hedefteki futbolcu...

Kulübünün sözleşme avantajını elinde bulundurması, iki dev kulüp arasındaki transfer yarışını daha da kızıştıracak gibi görünüyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray 'yerli transfer' savaşında! Hedefteki futbolcu...

Önümüzdeki günlerde her iki takımın da bu önemli yerli takviyesi için resmi hamlelerini yapması bekleniyor.

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