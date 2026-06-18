Fenerbahçe ve Galatasaray 'yerli transfer' savaşında! Hedefteki futbolcu...
Son dakika transfer haberi... Fenerbahçe ve Galatasaray yeni sezon öncesi transferde ilk kez karşı karşıya geldi. İşte ayrıntılar ve o futbolcu...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2026 15:16
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, 22 yaşındaki savunma oyuncusunun transferi için resmi girişimlerde bulunması bekleniyor.
O futbolcu, Alanyaspor'da geride kalan sezonda tam 36 maçta süre bulan Ümit Akdağ.
Genç futbolcu, savunmadaki sağlam duruşunun yanı sıra hücuma da katkı sağladı.
Sezon boyunca takımı adına 1 gol atarken, 3 de asist yapma başarısı gösterdi. 1.92 metre boyundaki savunmacı, modern futbolda nadir bulunan sol ayaklı stoper profilinde oynuyor.
Romanya doğumlu olan yetenekli futbolcu, kariyerinde Chelsea ve FCSB gibi önemli kulüplerin akademilerinde eğitim gördü.
Alanyaspor ise oyuncunun gelişimi için onu daha önce Göztepe ve Fransa'nın Toulouse takımlarına kiraladı.
Alt yaş kategorilerinde Romanya U-21 Milli Takımı'nın da formasını terleten Ümit, uluslararası tecrübe kazandı.
Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen genç savunmacı, transfer piyasasının gözdesi konumunda bulunuyor.
Başarılı futbolcunun Akdeniz ekibi Alanyaspor ile 2028 yılına kadar uzun vadeli bir sözleşmesi bulunuyor.
Kulübünün sözleşme avantajını elinde bulundurması, iki dev kulüp arasındaki transfer yarışını daha da kızıştıracak gibi görünüyor.
Önümüzdeki günlerde her iki takımın da bu önemli yerli takviyesi için resmi hamlelerini yapması bekleniyor.
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