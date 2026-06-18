Fenerbahçe, Vedat Muriqi transferine ilişkin yaptığı açıklamada yıldız golcünün sağlık kontrolleri ve imza için 18 Haziran akşamı saat 21.00'de İstanbul'da olacağını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüzün prensipte anlaşmaya vardığı futbolcu Vedat Muriqi, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerinin son aşamasını tamamlamak üzere bu akşam İstanbul'a gelecektir. Vedat Muriqi'yi taşıyan uçak, bu akşam saat 21.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne iniş yapacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri yer aldı.