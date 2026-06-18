Galatasaray'a sürpriz transfer önerisi! Premier Lig'den süper golcü...
Son dakika Galatasaray haberi... Sarı kırmızılı takıma, Premier Lig ekibinin golcüsü transfer önerisi olarak geldi. İşte sürpriz gelişmenin ayrıntıları...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2026 16:43 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2026 16:51
Sarı-kırmızılı idareciler, kulübün mali yapısını zorlamayacak bir formülle bu transferi bitirmeyi amaçlıyor.
Transfer sürecindeki en belirleyici ve kritik unsur ise teknik direktör Okan Buruk'un raporu olacak.
Deneyimli teknik adamın hücum hattı planlamasına göre oyuncu için resmi adımların atılıp atılmayacağı netlik kazanacak.
Takvim'de yer alan habere göre; önerilen o futbolcu Liam Delap! Güncel piyasa değeri yaklaşık 28 milyon Euro olan İngiliz golcü, güçlü fiziği ve ceza sahası içindeki bitiricilik potansiyeliyle tanınıyor.
Ana mevkisi santrfor olan futbolcu, taktiksel ihtiyaçlara göre sağ kanatta da görev yapabiliyor.
Genç golcünün transfer piyasasındaki talipleri ise sadece Galatasaray ile sınırlı değil.
Premier League ekiplerinden Tottenham, Newcastle United ve Everton'ın da oyuncunun durumunu yakından takip ettiği aktarılıyor.
Önceliği Chelsea'de kalıp kendini kanıtlamak olsa da kulübün ayrılık kararı nedeniyle transfer tekliflerini değerlendirmesi bekleniyor.
Geçtiğimiz sezon başında büyük umutlarla transfer olduğu Chelsea'de beklentilerin uzağında kalan oyuncu, şanssız sakatlıklarla boğuştuğu zorlu bir dönemi geride bıraktı.
Premier League'de çıktığı maçlarda sadece 1 gol üretebilen genç yetenek, tüm kulvarlar dahil olmak üzere sezonu toplamda 2 golle tamamladı.
Galatasaray, bu transferle hem hücum hattına dinamizm katmayı hem de Avrupa arenalarında derinlikli bir rotasyon kurmayı hedefliyor.
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