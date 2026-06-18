Galatasaray'a sürpriz transfer önerisi! Premier Lig'den süper golcü...

Takvim'de yer alan habere göre; önerilen o futbolcu Liam Delap! Güncel piyasa değeri yaklaşık 28 milyon Euro olan İngiliz golcü, güçlü fiziği ve ceza sahası içindeki bitiricilik potansiyeliyle tanınıyor.

Ana mevkisi santrfor olan futbolcu, taktiksel ihtiyaçlara göre sağ kanatta da görev yapabiliyor.