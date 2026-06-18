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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'a sürpriz transfer önerisi! Premier Lig'den süper golcü...

Galatasaray'a sürpriz transfer önerisi! Premier Lig'den süper golcü...

Son dakika Galatasaray haberi... Sarı kırmızılı takıma, Premier Lig ekibinin golcüsü transfer önerisi olarak geldi. İşte sürpriz gelişmenin ayrıntıları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2026 16:43 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2026 16:51
Galatasaray'a sürpriz transfer önerisi! Premier Lig'den süper golcü...

Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında hücum hattını güçlendirmek için kolları sıvadı ve gündeme sürpriz bir isim geldi.

Galatasaray'a sürpriz transfer önerisi! Premier Lig'den süper golcü...

Sarı-kırmızılıların, İngiliz devi Chelsea'nin kadroda düşünmediği genç santrfor ile ilgilendiği belirtildi.

Galatasaray'a sürpriz transfer önerisi! Premier Lig'den süper golcü...

Kulübüyle yollarını ayırmaya hazırlanan 23 yaşındaki oyuncu, menajerler aracılığıyla Galatasaray yönetimine önerildi.

Galatasaray'a sürpriz transfer önerisi! Premier Lig'den süper golcü...

Sarı-kırmızılı idareciler, kulübün mali yapısını zorlamayacak bir formülle bu transferi bitirmeyi amaçlıyor.

Galatasaray'a sürpriz transfer önerisi! Premier Lig'den süper golcü...

Transfer sürecindeki en belirleyici ve kritik unsur ise teknik direktör Okan Buruk'un raporu olacak.

Galatasaray'a sürpriz transfer önerisi! Premier Lig'den süper golcü...

Deneyimli teknik adamın hücum hattı planlamasına göre oyuncu için resmi adımların atılıp atılmayacağı netlik kazanacak.

Galatasaray'a sürpriz transfer önerisi! Premier Lig'den süper golcü...

Takvim'de yer alan habere göre; önerilen o futbolcu Liam Delap! Güncel piyasa değeri yaklaşık 28 milyon Euro olan İngiliz golcü, güçlü fiziği ve ceza sahası içindeki bitiricilik potansiyeliyle tanınıyor.

Galatasaray'a sürpriz transfer önerisi! Premier Lig'den süper golcü...

Ana mevkisi santrfor olan futbolcu, taktiksel ihtiyaçlara göre sağ kanatta da görev yapabiliyor.

Galatasaray'a sürpriz transfer önerisi! Premier Lig'den süper golcü...

Genç golcünün transfer piyasasındaki talipleri ise sadece Galatasaray ile sınırlı değil.

Galatasaray'a sürpriz transfer önerisi! Premier Lig'den süper golcü...

Premier League ekiplerinden Tottenham, Newcastle United ve Everton'ın da oyuncunun durumunu yakından takip ettiği aktarılıyor.

Galatasaray'a sürpriz transfer önerisi! Premier Lig'den süper golcü...

Önceliği Chelsea'de kalıp kendini kanıtlamak olsa da kulübün ayrılık kararı nedeniyle transfer tekliflerini değerlendirmesi bekleniyor.

Galatasaray'a sürpriz transfer önerisi! Premier Lig'den süper golcü...

Geçtiğimiz sezon başında büyük umutlarla transfer olduğu Chelsea'de beklentilerin uzağında kalan oyuncu, şanssız sakatlıklarla boğuştuğu zorlu bir dönemi geride bıraktı.

Galatasaray'a sürpriz transfer önerisi! Premier Lig'den süper golcü...

Premier League'de çıktığı maçlarda sadece 1 gol üretebilen genç yetenek, tüm kulvarlar dahil olmak üzere sezonu toplamda 2 golle tamamladı.

Galatasaray'a sürpriz transfer önerisi! Premier Lig'den süper golcü...

Galatasaray, bu transferle hem hücum hattına dinamizm katmayı hem de Avrupa arenalarında derinlikli bir rotasyon kurmayı hedefliyor.

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