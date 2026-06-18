Fenerbahçe'den teknik direktör açıklaması!

Fenerbahçe, yeni teknik direktörünün açıklıyor. Sarı lacivertli kulüp, yeni teknik patronunu saat 13.00'te FB TV ekranlarından açıklanacağını duyurdu. Yapılan açıklamada; "Fenerbahçemizin Erkek Futbol A Takımı Teknik Direktörü, bugün saat 13.00'te fbtv ekranlarında açıklanacaktır." denildi.
Fenerbahçemizin Erkek Futbol A Takımı Teknik Direktörü, bugün saat 13.00'te @fbtv ekranlarında açıklanacaktır. 120. yılımızda başlayacak yeni dönemin ilk adımını birlikte atıyoruz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/2vMLmKPfpO— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 18, 2026