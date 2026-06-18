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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den teknik direktör açıklaması!

Fenerbahçe'den teknik direktör açıklaması!

Son dakika haberleri... Fenerbahçe, yeni teknik direktörünü FB TV ekranlarından açıklayacağını duyurdu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2026 11:17 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2026 11:23
Fenerbahçe'den teknik direktör açıklaması!

Fenerbahçe, yeni teknik direktörünün açıklıyor. Sarı lacivertli kulüp, yeni teknik patronunu saat 13.00'te FB TV ekranlarından açıklanacağını duyurdu. Yapılan açıklamada; "Fenerbahçemizin Erkek Futbol A Takımı Teknik Direktörü, bugün saat 13.00'te fbtv ekranlarında açıklanacaktır." denildi.

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