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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Andre Onana sürprizi! Transferde son durum...

Beşiktaş'tan Andre Onana sürprizi! Transferde son durum...

Son dakika... Beşiktaş, geçen sezonu Trabzonspor’da kiralık olarak geçiren Andre Onana’yı listesine aldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2026 16:04
Beşiktaş'tan Andre Onana sürprizi! Transferde son durum...

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken kaleci takviyesi için sürpriz bir aday gündeme geldi. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Siyah beyazlılar, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Andre Onana'yı transfer listesine dahil etti.

TRABZONSPOR OLMAZSA...

Bonservisi Manchester United'da olan Kamerunlu Millî futbolcu için kulüpler arası nezaket çerçevesinde öncelikle Trabzonspor'un görüşmeleri bekleniyor. Bordo mavililer eğer İngiliz ekibiyle anlaşamazsa Beşiktaş devreye girecek. Onana'nın durumu şu anda yakından takip ediliyor.

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