Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ederken kaleci takviyesi için sürpriz bir aday gündeme geldi. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Siyah beyazlılar, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Andre Onana'yı transfer listesine dahil etti.

TRABZONSPOR OLMAZSA...

Bonservisi Manchester United'da olan Kamerunlu Millî futbolcu için kulüpler arası nezaket çerçevesinde öncelikle Trabzonspor'un görüşmeleri bekleniyor. Bordo mavililer eğer İngiliz ekibiyle anlaşamazsa Beşiktaş devreye girecek. Onana'nın durumu şu anda yakından takip ediliyor.