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Haberler Dünya Kupası Çekya-Güney Afrika | CANLI İZLE

Çekya-Güney Afrika | CANLI İZLE

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda Çekya ve Güney Afrika, A Grubu'ndaki ikinci maçlarında karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2026 18:48 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2026 19:03
Çekya-Güney Afrika | CANLI İZLE

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda ikinci haftanın açılış maçında Çekya ile Güney Afrika karşı karşıya geliyor. A Grubu'nda puansız durumda bulunan iki takımda da tek hedef sahadan galibiyetle ayrılmak. Çekya, ilk maçında Güney Kore'ye 2-1 mağlup olmuştu. Güney Afrika ise turnuvaya ev sahipliği yapan üç ülkeden biri olan Meksika'ya 2-0 yenilmişti. Nefes kesen mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

ÇEKYA-GÜNEY AFRİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çekya-Güney Afrika maçı 18 Haziran Perşembe günü TSİ 19.00'da başladı. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

ÇEKYA-GÜNEY AFRİKA MAÇI İLK 11'LER

Çekya: Kovar, Coufal, Holes, Hranac, Krejci, Darida, Cerv, Sadilek, Sojka, Hlozek, Schick.

Güney Afrika: Williams, Modiba, Mbokazi, Mudau, Okon, Mokoena, Mbatha, Adams, Appollis, Maseko, Rayners.

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