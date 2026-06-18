FIFA 2026 Dünya Kupası'nda ikinci haftanın açılış maçında Çekya ile Güney Afrika karşı karşıya geliyor. A Grubu'nda puansız durumda bulunan iki takımda da tek hedef sahadan galibiyetle ayrılmak. Çekya, ilk maçında Güney Kore'ye 2-1 mağlup olmuştu. Güney Afrika ise turnuvaya ev sahipliği yapan üç ülkeden biri olan Meksika'ya 2-0 yenilmişti. Nefes kesen mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

ÇEKYA-GÜNEY AFRİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çekya-Güney Afrika maçı 18 Haziran Perşembe günü TSİ 19.00'da başladı. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

ÇEKYA-GÜNEY AFRİKA MAÇI İLK 11'LER

Çekya: Kovar, Coufal, Holes, Hranac, Krejci, Darida, Cerv, Sadilek, Sojka, Hlozek, Schick.

Güney Afrika: Williams, Modiba, Mbokazi, Mudau, Okon, Mokoena, Mbatha, Adams, Appollis, Maseko, Rayners.