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Haberler Dünya Kupası Brezilya'dan Haiti karşısında rahat galibiyet!

Brezilya'dan Haiti karşısında rahat galibiyet!

Brezilya, 2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu 2. maçında Haiti'yi 3-0 mağlup etti. İşte detaylar...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2026 05:32
Brezilya'dan Haiti karşısında rahat galibiyet!

2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu 2. maçında Brezilya ile Haiti karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 3-0'lık skorla galip ayrılan Brezilya, gruptan çıkma adına büyük avantaj yakaladı.

Brezilya'ya galibiyeti getiren golleri 24. ve 36. dakikalarda Matheus Cunha ve 45+3. dakikada Vinicius Jr. kaydetti.

Brezilya'da maça ilk 11'de başlayan Raphinha, sakatlandı ve maça devam edemedi. Raphinha 40. dakikada yerini Rayan'a bıraktı.

Brezilya grupta 4 puanla ve averajla ilk sıraya yükselirken, henüz puanla tanışamayan Haiti son sırada kaldı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

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