2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu 2. maçında Brezilya ile Haiti karşı karşıya geldi. Karşılaşmadan 3-0'lık skorla galip ayrılan Brezilya, gruptan çıkma adına büyük avantaj yakaladı.
Brezilya'ya galibiyeti getiren golleri 24. ve 36. dakikalarda Matheus Cunha ve 45+3. dakikada Vinicius Jr. kaydetti.
Brezilya'da maça ilk 11'de başlayan Raphinha, sakatlandı ve maça devam edemedi. Raphinha 40. dakikada yerini Rayan'a bıraktı.
Brezilya grupta 4 puanla ve averajla ilk sıraya yükselirken, henüz puanla tanışamayan Haiti son sırada kaldı.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
⚽ Brezilya, Haiti karşısında perdeyi açtı! Vinicius'un vuruşunu Cunha tamamladı! pic.twitter.com/GVgcd2HWYl— TRT Spor (@trtspor) June 20, 2026
⚽️ Matheus Cunha yine sahnede! Vinicius'un pasında sol ayağıyla harika bitirdi! pic.twitter.com/5A9XJJa4uH— TRT Spor (@trtspor) June 20, 2026
⚽️ Paqueta'nın harika pasında Vini Jr. farkı 3'e çıkardı! pic.twitter.com/VNBR8mXFqR— TRT Spor (@trtspor) June 20, 2026