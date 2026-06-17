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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Dünya Kupası Cristiano Ronaldo yenilen golden sonra takım arkadaşıyla tartıştı!

Cristiano Ronaldo yenilen golden sonra takım arkadaşıyla tartıştı!

FIFA 2026 Dünya Kupası K Grubu ilk hafta maçında Portekiz ile Demokratik Kongo karşı karşıya geldi. Bu mücadelede 45+5. dakikada Demokratik Kongo'dan Wissa'nın kaydettiği gol sonrası Cristiano Ronaldo takım arkadaşı olan kaleci Diogo Costa ile tartıştı. İşte detaylar...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2026 21:47 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2026 22:21
Cristiano Ronaldo yenilen golden sonra takım arkadaşıyla tartıştı!

2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu ilk maçında Portekiz ile Demokratik Kongo karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısında yaşanan bir olay ise karşılaşmanın önüne geçti.

Portekiz, karşılaşmanın 6. dakikasında Joao Neves'in kaydettiği golle öne geçti. Ancak Demokratik Kongo, ilk yarının son anlarında Wissa'nın golüyle skoru eşitlemeyi başardı.

Yenilen gole büyük tepki gösteren Cristiano Ronaldo, ilk yarının bitiş düdüğünün ardından takım arkadaşı kaleci Diogo Costa ile tartıştı. Portekizli yıldızın, beraberlik golünün ardından oldukça sinirli olduğu görüldü.

Ronaldo ve Diogo Costa'nın soyunma odasına giderken de tartışmayı sürdürdüğü belirtilirken, bazı Portekizli futbolcular deneyimli oyuncuyu sakinleştirmek için araya girdi.

İngiltere-Hırvatistan | CANLI
Portekiz ile Demokratik Kongo berabere kaldı!
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