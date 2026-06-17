Cristiano Ronaldo yenilen golden sonra takım arkadaşıyla tartıştı!

2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu ilk maçında Portekiz ile Demokratik Kongo karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısında yaşanan bir olay ise karşılaşmanın önüne geçti.

Portekiz, karşılaşmanın 6. dakikasında Joao Neves'in kaydettiği golle öne geçti. Ancak Demokratik Kongo, ilk yarının son anlarında Wissa'nın golüyle skoru eşitlemeyi başardı.

Yenilen gole büyük tepki gösteren Cristiano Ronaldo, ilk yarının bitiş düdüğünün ardından takım arkadaşı kaleci Diogo Costa ile tartıştı. Portekizli yıldızın, beraberlik golünün ardından oldukça sinirli olduğu görüldü.

Ronaldo ve Diogo Costa'nın soyunma odasına giderken de tartışmayı sürdürdüğü belirtilirken, bazı Portekizli futbolcular deneyimli oyuncuyu sakinleştirmek için araya girdi.