Ve açıkladılar! 'Fenerbahçe'de ayrılık Beşiktaş'a yeni transfer'
Fenerbahçeli o oyuncu, sergilediği istikrarlı grafik sayesinde Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. İtalyan ekibi de bu transfer için sarı lacivertlilerin kapısını çalacak. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2026 12:04
Fenerbahçe yönetimi ise oyuncunun takımdaki kritik rolü ve potansiyeli nedeniyle bonservis bedelini yüksek tutacağı kaydedildi.
O isim Jayden Oosterwolde. İtalyan kulübünün, bu transfer hamlesini çok kısa bir süre içerisinde resmiyete dökeceği belirtiliyor.
Bologna teknik heyetinin, Oosterwolde'yi Kolombiyalı stoperin yerine geçebilecek en ideal profil olarak belirlediği vurgulanıyor.
Hollandalı futbolcunun daha önce Parma forması giymiş olması ve Serie A dinamiklerini yakından tanıması bu transferde büyük bir avantaj sağlıyor.
Hem sol bek hem de stoper pozisyonlarında üst düzey performans gösterebilmesi, oyuncuyu İtalyanların gözünde çok cazip kılıyor.
Jayden Oosterwolde'nin fiziksel gücü, hızı ve sol ayaklı bir savunmacı olması Bologna'nın aradığı tüm kriterleri fazlasıyla karşılıyor.
2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki savunmacı için yönetimin, oyuncuyu ucuza bırakmak istemiyor.
İtalya'dan gelen bu ciddi ilginin, önümüzdeki günlerde kulüpler arasında resmi pazarlıklara dönüşmesi bekleniyor.
Sarı-lacivertli taraftarlar ise yeni sezon öncesi savunmanın bu kadar dinamik bir parçasının satılıp satılmayacağını merakla takip ediyor.
Bologna'nın yapacağı ilk resmi teklifin miktarı ve Fenerbahçe'nin sergileyeceği net duruş, bu transfer hikayesinin yönünü kısa sürede tayin edecek.
LUCUMI BEŞİKTAŞ'A...
Öte yandan konunun diğer bir tarafı da Beşiktaş. Siyah beyazlı ekip, Bologna'da Oosterwolde ilşe aynı pozisyonda olan ve takımdan ayrılması beklenen Lucumi transferinde öne çıkan takımlardan. Şayet Kartal transferi bitirirse Oosterwolde'nin Bologna'ya gidişi hızlanacak.
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