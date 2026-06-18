Ve açıkladılar! 'Fenerbahçe'de ayrılık Beşiktaş'a yeni transfer'

Hollandalı futbolcunun daha önce Parma forması giymiş olması ve Serie A dinamiklerini yakından tanıması bu transferde büyük bir avantaj sağlıyor.

Hem sol bek hem de stoper pozisyonlarında üst düzey performans gösterebilmesi, oyuncuyu İtalyanların gözünde çok cazip kılıyor.