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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Ve açıkladılar! 'Fenerbahçe'de ayrılık Beşiktaş'a yeni transfer'

Ve açıkladılar! 'Fenerbahçe'de ayrılık Beşiktaş'a yeni transfer'

Fenerbahçeli o oyuncu, sergilediği istikrarlı grafik sayesinde Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. İtalyan ekibi de bu transfer için sarı lacivertlilerin kapısını çalacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2026 12:04
Ve açıkladılar! 'Fenerbahçe'de ayrılık Beşiktaş'a yeni transfer'

Çizme medyasının önde gelen platformlarından Tuttomercatoweb, transfer piyasasını hareketlendirecek önemli bir iddiayı gündeme taşıdı.

Ve açıkladılar! 'Fenerbahçe'de ayrılık Beşiktaş'a yeni transfer'

Yapılan habere göre Serie A ekiplerinden Bologna, Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Ve açıkladılar! 'Fenerbahçe'de ayrılık Beşiktaş'a yeni transfer'

Haberin detaylarında, Bologna'nın bu hamleyi savunma hattını güçlendirmek adına stratejik bir adım olarak gördüğü aktarılıyor.

Ve açıkladılar! 'Fenerbahçe'de ayrılık Beşiktaş'a yeni transfer'

Fenerbahçe yönetimi ise oyuncunun takımdaki kritik rolü ve potansiyeli nedeniyle bonservis bedelini yüksek tutacağı kaydedildi.

Ve açıkladılar! 'Fenerbahçe'de ayrılık Beşiktaş'a yeni transfer'

O isim Jayden Oosterwolde. İtalyan kulübünün, bu transfer hamlesini çok kısa bir süre içerisinde resmiyete dökeceği belirtiliyor.

Ve açıkladılar! 'Fenerbahçe'de ayrılık Beşiktaş'a yeni transfer'

Bologna teknik heyetinin, Oosterwolde'yi Kolombiyalı stoperin yerine geçebilecek en ideal profil olarak belirlediği vurgulanıyor.

Ve açıkladılar! 'Fenerbahçe'de ayrılık Beşiktaş'a yeni transfer'

Hollandalı futbolcunun daha önce Parma forması giymiş olması ve Serie A dinamiklerini yakından tanıması bu transferde büyük bir avantaj sağlıyor.

Ve açıkladılar! 'Fenerbahçe'de ayrılık Beşiktaş'a yeni transfer'

Hem sol bek hem de stoper pozisyonlarında üst düzey performans gösterebilmesi, oyuncuyu İtalyanların gözünde çok cazip kılıyor.

Ve açıkladılar! 'Fenerbahçe'de ayrılık Beşiktaş'a yeni transfer'

Jayden Oosterwolde'nin fiziksel gücü, hızı ve sol ayaklı bir savunmacı olması Bologna'nın aradığı tüm kriterleri fazlasıyla karşılıyor.

Ve açıkladılar! 'Fenerbahçe'de ayrılık Beşiktaş'a yeni transfer'

2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki savunmacı için yönetimin, oyuncuyu ucuza bırakmak istemiyor.

Ve açıkladılar! 'Fenerbahçe'de ayrılık Beşiktaş'a yeni transfer'

İtalya'dan gelen bu ciddi ilginin, önümüzdeki günlerde kulüpler arasında resmi pazarlıklara dönüşmesi bekleniyor.

Ve açıkladılar! 'Fenerbahçe'de ayrılık Beşiktaş'a yeni transfer'

Sarı-lacivertli taraftarlar ise yeni sezon öncesi savunmanın bu kadar dinamik bir parçasının satılıp satılmayacağını merakla takip ediyor.

Ve açıkladılar! 'Fenerbahçe'de ayrılık Beşiktaş'a yeni transfer'

Bologna'nın yapacağı ilk resmi teklifin miktarı ve Fenerbahçe'nin sergileyeceği net duruş, bu transfer hikayesinin yönünü kısa sürede tayin edecek.

Ve açıkladılar! 'Fenerbahçe'de ayrılık Beşiktaş'a yeni transfer'

LUCUMI BEŞİKTAŞ'A...

Öte yandan konunun diğer bir tarafı da Beşiktaş. Siyah beyazlı ekip, Bologna'da Oosterwolde ilşe aynı pozisyonda olan ve takımdan ayrılması beklenen Lucumi transferinde öne çıkan takımlardan. Şayet Kartal transferi bitirirse Oosterwolde'nin Bologna'ya gidişi hızlanacak.

Ve açıkladılar! 'Fenerbahçe'de ayrılık Beşiktaş'a yeni transfer'

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