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GELİNİM MUTFAKTA çeyrek altını kim kazandı? | Gelinim Mutfakta 29 Mayıs 2024 puan durumu

Gelinim Mutfakta puan durumu 29 Mayıs | Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı, kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edeceği Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 29 Mayıs Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu ne?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 12:50 Güncelleme Tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 13:10
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GELİNİM MUTFAKTA çeyrek altını kim kazandı? | Gelinim Mutfakta 29 Mayıs 2024 puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI 29 MAYIS? | Gelinim Mutfakta'nın 1398. bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 29 Mayıs Çarşamba Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 29 MAYIS ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gün sonunda kayınvalidelerden yüksek puanları toplayarak çeyrek altını kazanan isim henüz belli olmadı.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 28 Mayıs Salı günü çeyrek altını Damla gelin kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 20 - 24 Mayıs haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziği Zeynep, Seda ve Damla gelin bölüştü.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 13 - 17 Mayıs hafta finalinde elenen isim Azime gelin oldu.

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